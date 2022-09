Die Kamera, mit der Erich Rühmer Olympiasieger fotografierte

Von: Volker Ufertinger

Deutsche Wertarbeit: Die Robot Royal, mit der der Schäftlarner Ex-Bürgermeister Erich Rühmer Fotos von den Olympischen Spielen machte, hat er heute noch. © Ufertinger

Erich Rühmer hat einst als Fotograf gearbeitet. So kam es, dass er das Siegerfoto des Straßenrennens auf der A95 machte - mit einer ganz speziellen Kamera.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Am Dienstag, 29. August 1972, klingelte das Telefon von Erich Rühmer in Holzen, Gemeinde Icking. Am Apparat war Manfred Naager, damaliger Redaktionsleiter des Isar-Loisachboten. Er hatte ein Anliegen: Rühmer sollte das Siegerfoto des Olympischen 100-Kilometer-Mannschaftszeitfahren schießen. Und wie das so ist bei der Zeitung: Es musste schnell gehen. Also machte sich Rühmer, damals 35 Jahre alt, mit dem Auto eilig auf den Weg. „Pro Foto gab es zwei Mark, das war nicht die Welt. Aber ich habe es gerne gemacht“, erinnert er sich. Immerhin war es einer von zwei Olympischen Wettbewerben, die unmittelbar vor der Haustür stattfanden.

Straßenrennen auf der neuen A 95

Einen weiten Weg musste der Mitarbeiter unserer Zeitung und spätere Bürgermeister von Schäftlarn nicht auf sich nehmen. Das Rennen fand auf der neuen A 95 statt, die damals bis zur Abfahrt Penzberg reichte. Start und Ziel war in Schorn. 35 Nationen mit je vier Athleten gingen an Start. Es siegten die Russen mit einer Zeit von 2:11,18 Stunden vor den Polen und den Niederlanden, denen aber im Nachgang wegen Dopings der dritte Platz aberkannt wurde.

Die deutschen Sportler, Schützlinge des berühmten Rudi Altig, landeten auf einem enttäuschenden 20. Platz. Als ein Riesen-Event darf man sich das Ganze nicht vorstellen. „Da waren nur ein paar Zuschauer, und für das Foto konnte ich bis auf drei Meter hingehen“, erzählt Rühmer. „Von Polizei war weit und breit nichts zu sehen.“ Dafür, dass es ein Olympischer Wettbewerb vor der Haustür war, scheint der Zuspruch erstaunlich gering gewesen zu sein.

Mit der Robot Royal fotografierte er sonst Fische

Rühmer arbeitete damals im Verlag seines Vaters Karl in Holzen. Dieser besaß eine Fischzucht zwischen Ulm und Günzburg, schrieb Bücher über Fische und war als Gutachter tätig, unter anderem bei der Errichtung des Sylvensteinspeichers. „Für die Arbeit hatten wir eine hochwertige Kamera angeschafft“, erzählt Rühmer. Eine Robot Royal, die in der Lage war, 36 Fotos zu machen, bevor man die Rolle zum Entwickeln bringen muss. Rühmer hat sie heute noch. In Zeiten von Handys eine Rarität.

Der größte Moment für jeden Sportler: Sieger des olympischen Mannschaftszeitfahrens waren die Athleten aus Russland. Sie waren die Schnellsten auf der neuen A95, die damals bis Penzberg führte. © Repro: Hermsdorf-Hiss

Beim zweiten Radrennen im Landkreis war Rühmer ebenfalls im Einsatz, dem Einzelzeitfahren der Männer am Donnerstag 7. September. Die Umstände waren dramatisch: Am 5. September hatten palästinensische Terroristen, das Kommando „Schwarzer September“, israelische Sportler als Geiseln genommen. In der Nacht auf den 6. September scheiterte der Befreiungsversuch in Fürstenfeldbruck, alle Sportler, ein Polizist und fünf Terroristen starben. Die heiteren Spiele waren vorbei, der Ruf nach einem Ende von Olympia wurde laut. IOC-Präsident Avery Brundage aber verfügte: „The games must go on“ – die Spiele müssen weitergehen.

Das taten sie unter anderem mit dem Straßenrennen der Männer mit Start und Ziel in Grünwald. Die Stimmung in der Bevölkerung war gedrückt, als die 163 Athleten an den Start gingen. Die Route führte sie über Straßlach, Beigarten, den Bruckenfischer, das Kloster Schäftlarn, Baierbrunn, Buchenhain und Höllriegelskreuth zurück nach Grünwald. Die Dürnsteiner Brücke, bis dahin ein Holzkonstrukt, war einem Betonbauwerk gewichen.

Und noch ein Radrennen im Landkreis - nach dem Attentat

Wegen der besonderen Situation nach dem Attentat sicherten Bereitschafts- und Landespolizei die Strecke. Der 22,8 Kilometer lange Rundkurs musste acht Mal absolviert werden, von den 163 Athleten kamen 76 durch. In der letzten Runde setzte sich der Niederländer Hennie Kuiper ab und rollte mit einer Zeit von 4:14,37 über die Ziellinie, gefolgt vom Australier Clyde Sefton. Dem Spanier erging es allerdings wie den Holländern im Mannschaftszeitfahren: Er wurde wegen einer positiven Dopingprobe disqualifiziert. Dass Rühmer all das mit seiner Robot Royal 36 für die Nachwelt dokumentiert hat, zeigt ein Blick ins Archiv unserer Zeitung. An das Rennen selbst hat er keine Erinnerung. Er weiß aber noch, dass die am Streckenrand aufgestellten olympischen Fahnen reihenweise gestohlen wurden. Von den 38 Stück, die die Gemeinden gehisst hatten, blieb nur eine einzige übrig.

