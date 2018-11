Wolfratshausen erinnert an das Ende des Ersten Weltkriegs

1918 ging der Erste Weltkrieg zu Ende, nach vier Jahren mit vielen brutalen Schlachten. Daran erinnert die Stadt Wolfratshausen mit mehreren Veranstaltungen - unter anderem mit einer Ausstellung im Archiv.

Wolfratshausen – Die Bestürzung war groß an der Loisach. Am 19. November mussten die Leser dem Wolfratshauser Wochenblatt entnehmen, dass in dem seit August tobenden Krieg der erste Mitbürger gefallen war: Burkhard Happ, gerade 21 Jahre alt, Sohn des Apothekenbesitzers Josef Happ. Wie die Zeitung meldet, traf ihn am 9. November eine Granate an der Westfront.

Die Umstände, die zu seinem Tod führten, bezeichnet die Zeitung als „schmählich“ für den Feind, denn: Dieser hatte ein unter dem Schutze des Roten Kreuzes stehendes Lazarett beschossen. Happ, der seinen Kameraden zu Hilfe eilen wollte, traf eine Granate. „Diese edle Tat gereicht ihm zur besonderen Ehre“, schreibt die Zeitung und bezeichnet den Tod des jungen Mannes als „Heldentod“ – so war es üblich zu Zeiten eines geradezu hysterischen Nationalismus.

Schicksale wie das von Burkard Happ sind es, die im Archiv ab kommendem Samstag anschaulich gemacht werden sollen. Das Heimatmuseum unter Federführung von Annekatrin Schulz und das Stadtarchiv unter Leitung von Simon Kalleder haben sich zusammengetan, um in einer Ausstellung zu zeigen, wie der Erste Weltkrieg die Menschen auch vor Ort bewegte, erschütterte und ihren Alltag beherrschte. „Man soll eine Ahnung davon bekommen, wie es damals zuging“, so Schulz.

Dafür sind einige Ausstellungsstücke zusammengetragen worden, die den Besuchern das Leben von damals nahebringen. Etwa die Uniform von Burkhard Happ. Nein, nicht die graue Felduniform, in der er sein Leben gelassen hat, sondern eine blaue Ausgeh-Uniform, die auf verschlungenen Wegen in den Besitz des Museums gelangt ist. Oder seine Pickelhaube samt Tarnüberzug, die der der Leutnant regelmäßig getragen haben dürfte. „Schriftliche Überlieferungen wie ein Zeitungsartikel sind ja schön, aber ein Alltagsgegenstand macht die Vergangenheit doch viel plastischer und erlebbarer“, erklärt Simon Kalleder.

Und so findet der Besucher viele aussagekräftige Relikte der Vergangenheit. Feldpostbriefe von Dr. Otto Klein, in denen er seinen Lieben in altdeutscher Schrift daheim berichtet, was er an der Front erlebt. Eiserne Kreuze, die die Soldaten für ihre Tapferkeit verliehen bekamen und die sie teils ein Leben lang mit Stolz trugen. Schwarz-Weiß-Fotos, auf denen die Wolfratshauser Soldaten hoffnungsfroh in die Zukunft schauen, nicht ahnend, dass der Krieg lang dauern und brutal verlaufen sollte. Kalleder: „Manches hab ich im Archiv gefunden, manches sind aber auch Leihgaben von Bürgern.“

Und dann ist da noch die pompöse Ehrenchronik der Gefallenen der Loisachstadt, angefertigt in den 1930er Jahren. Dort sind alle Männer aufgezählt, deren Tod auf den Krieg zurückzuführen ist, direkt an der Front oder indirekt an den Folgen. Jedem Toten ist ein Gedenkblatt gewidmet, viele mit Foto. So auch Burkhard Happ, ein Schwarz-Weiß-Bild mit Trauerflor. Seitenscheitel, wacher Blick, hängende Mundwinkel. Ob er ahnt, was ihm bevorsteht? Es ist einer der Momente, für die sich die Ausstellung lohnt.

Die Ausstellung im Lesesaal des Archivs ist von Samstag, 17. November, bis Freitag, 30. November, zu sehen. Die Öffnungszeiten sind Montag, Dienstag und Mittwoch von 9 bis 12 und von 14 bis 16 Uhr sowie am Donnerstag von 9 bis 12 und von 14 bis 18 statt. Am Samstag und Sonntag ist die Ausstellung von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei. Vernissage am Freitag, 16. November, ab 19 Uhr, Einlass ab 18.30 Uhr, Eintritt frei.

Die weiteren Veranstaltungen

Stadtbücherei: Ausstellung mit Werken von Autoren und Malern der Zeit, Hammerschmiedweg 3, Dienstag und Donnerstag 10 bis 13 Uhr, Mittwoch 10 bis 13 und 16 bis 18 Uhr, Freitag 10 bis 18 Uhr sowie Samstag 10 bis 12 Uhr;

HEP Schule: Monika Manz und Susanne Weinhöppel, Lesung von Oskar Maria Graf: „Wir sind Gefangene – Bekenntnisse gegen den Krieg“, Bahnhofstraße 12 (Aula), Beginn 19.30 Uhr, Eintritt 22 Euro.

Marienplatz: 18. November, 11.30 Uhr, Festakt zum Volkstrauertag.

Kino Wolfratshausen, 18. November, 13.30 Uhr, Bahnhofstraße 10: „Merry Christmas“, ein Film von Christian Carion mit Diane Kruger und Benno Fürmann. Die auf Tatsachen basierende Geschichte der Begegnung deutschen, französischen und britischen Soldaten am Weihnachtsabend 1914 zwischen den Fronten.