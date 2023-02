Erst denken, dann googeln: Ein Selbstversuch zur Fastenzeit

Von: Susanne Weiß

Google-Fasten: Auf den guten alten Duden und das Telefonbuch musste Vize-Redaktionsleiterin Susanne Weiß zurückgreifen. © Hermsdorf-Hiss

Unsere Redaktion fastet heuer: Einen Tag lang verzichten wir auf Angewohnheiten. Vize-Redaktionsleiterin Susanne Weiß hat 24 Stunden lang nicht gegoogelt.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Google ersetzt den Kopf. Wenn ich am Schreibtisch sitze, tippe ich sicher einmal pro Stunde etwas ins Suchfeld, obwohl sich die Information eigentlich in einer meiner Hirnwindungen befinden würde. Ich müsste nur darauf vertrauen. Ich weiß, dass die Geretsrieder Isardamm-Grundschule im Norden steht, die Karl-Lederer-Grundschule im Süden – nur eins von vielen Beispielen, die ich immer wieder überprüfe. Ich könnte mir auch einfach mal merken, ob nun „mithilfe“ oder „mit Hilfe“ die vom Duden empfohlene Schreibweise ist oder wie xy mit Vornamen heißt. Aber es ist eben schnell nachgeschlagen beziehungsweise gegoogelt. Ein eigenes Verb gibt es für den Vorgang.

Soweit hat es der Konzern geschafft. Ich vertraue lieber auf das World Wide Web als auf mein Erinnerungsvermögen oder den Orientierungssinn. Dabei sammelt Google Daten und bestimmt, welche Inhalte mir vorrangig angezeigt werden. Es weiß ganz genau, dass ich in den vergangenen Tagen ausgiebig recherchiert habe, welches Modell zum Espresso-Mahlen ich anschaffen soll oder welches Rezept für Zitronenkuchen zu den Zutaten in meinem Küchenschrank beziehungsweise Kühlschrank passt.

Damit ist an diesem Dienstag Schluss. Die Voraussetzungen sind denkbar günstig. Der Morgen war so turbulent, dass ich glatt vergessen habe, den Flugmodus meines Smartphones auszuschalten. Sonst hätte ich vermutlich schon meine privaten Mails abgerufen – ein Googlekonto, was sonst.

Der Ort Dingharting landet im Suchfeld: ein Anfängerfehler

In der Redaktion erfolgt sogleich der erste Fauxpas (die Buchstabenanordnung dieses Wortes würde ich normalerweise mal ganz kurz ... geht aber auch so). Es gilt, das Redaktionspostfach (über Outlook) zu sichten. Ein Verein aus Dingharting kündigt seine Jahresversammlung an – und schon landet Dingharting im Suchfeld. Anfängerfehler. Ich war dort schon, der Ortsteil liegt im Landkreis München. Die E-Mail muss zu den Kollegen.

Der nächste Härtetest: Für eine Recherche will ich einen Künstler anrufen. Hab’ ich schon öfter. Die Nummer habe ich mir natürlich nicht notiert, sie steht ja auf seiner Internetseite. Der Versuch, den Namen als Adresse in die Browserleiste einzutippen, scheitert. Vermutlich lautet die Website anders. So kann ich nicht arbeiten. In meiner Verzweiflung bitte ich einen Kollegen, mir die Nummer herauszusuchen. Zurück am Platz stelle ich fest, dass ich gar nicht hätte schummeln brauchen. Quasi direkt vor meiner Nase steht ein Telefonbuch. Nie beachtet.

Die Speisekarte mal schnell googeln: Das ist an diesem Tag tabu

Für meinen Text, den ich nachmittags schreibe, würde ich gern ein paar Stichworte googeln. Nicht um etwas abzuschreiben, eher zur Zerstreuung oder Inspiration. Als ich, Jahrgang 1991, meine ersten Referate fürs Gymnasium erstellen musste, war unter den wenigen Google-Ergebnissen der Eintrag im Online-Lexikon Wikipedia meist der einzig brauchbare Treffer. Dort konnten wir Schülerinnen und Schüler auf die Primär-Quellen zurückgreifen. Heute muss ich teils nicht mal mehr auf die Seiten in der Ergebnisliste klicken. Da werden direkt nahe liegende Fragen beantwortet. Ob die Textauszüge verlässlich sind, sei dahingestellt.

Redakteurin nimmt sich vor: erst denken, dann googeln

Beides hilft mir an diesem Tag nicht. Ich starre aus dem Fenster, in meine Notizen und das Infomaterial, das ich bekommen habe. Da steht alles drin, es braucht nur eine Form. Ich haue in die Tasten und freue mich aufs Abendessen mit einer Freundin. Zu gerne würde ich mir schon mal die Speisekarte des Restaurants raussuchen. Aber ich muss mich gedulden.

Dauerhaft auf Google verzichten möchte ich nicht. Doch für die Zukunft nehme ich mir vor: erst denken, dann googeln. Vielleicht probiere ich mal eine andere Internet-Suchmaschine, um nicht immer die Großmacht zu füttern. (sw)

