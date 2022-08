Viele Besucher erwartet

In Wolfratshausen finden Internationale Flößertage statt. Eine Delegation stellte kürzlich in Sarajevo das Programm vor. Dazu gehört ein einmaliges Spektakel.

Wolfratshausen – Flößer aller Länder treffen sich im kommenden Jahr in Wolfratshausen. Die Loisachstadt ist Ausrichter der Internationalen Flößertage, dem weltweit größten Treffen dieser Berufsgruppe. Vor wenigen Wochen nahm eine Wolfratshauser Delegation an den Flößertagen in Sarajevo in Bosnien und Herzegowina teil. Neben Kultur und Kulinarik stand für die Wolfratshauser ein Pflichtteil an: Vize-Bürgermeister Günter Eibl stellte das Programm vor, das die Besucher aus der ganzen Welt in der Loisachstadt erwartet. Ein Höhepunkt wird die weltweit einmalige Johanni-Floßprozession in der Wolfratshauser Altstadt sein.

Wolfratshausen erwartet Flößer aus aller Welt: „Es wird eine Riesenattraktion“

Rund 100 Teilnehmer aus Deutschland, Österreich, Tschechien, Slowenien, Spanien, Frankreich und Rumänien besuchten das Flößertreffen in der bosnischen Hauptstadt, darunter Gabriele Rüth als Vorsitzende des Vereins Flößerstraße. „Ein großartiges Erlebnis, und Höhepunkt des Sarajevo-Programms war eine Floßfahrt auf der Drina“, berichtet sie. Die gelte als einer der schönsten Flüsse auf dem Balkan.

Am Festabend überreichte Rathaus-Vize Eibl als Gastgeschenk der Stadt Wolfratshausen Gastgeber Fikret Pendek, Präsident des Flößervereins Drina i Tara, einen Wolf aus Bronze – und eine Einladung für die Flößertage 2023 in der Loisachstadt.

Floßfahrt nach München, Ausflug zur Glentleiten und ein weltweit einmaliges Schauspiel: Flößerstadt plant Programm

Wie Eibl im Gespräch mit unserer Zeitung verrät, ist für das Großereignis bereits vieles geplant. Floßfahrten nach München stehen auf dem Programm. Außerdem werde man einen Ausflug zum Freilichtmuseum Glentleiten organisieren. Inhaltlicher Mittelpunkt der internationalen Flößertage ist der jährliche Kongress der Mitgliedsverbände – dieser soll in der Loisachhalle ausgerichtet werden. Einen ganz besonderen Höhepunkt möchte die Stadt mit der Johanni-Floßprozession schaffen. Die abendliche Floßfahrt entlang der mit Fackeln und Feuer beleuchteten alten Floßlände ist ein weltweit einmaliges Spektakel. Alle drei Jahre findet diese Prozession samt der Segnung durch den Stadtpfarrer statt.

Die Stadt arbeite bei der Planung eng mit dem Verein Flößerstraße zusammen. „Wir haben bisher ein sehr schönes Rahmenprogramm aufgestellt“, findet Günter Eibl. Nach den „großartig organisierten und sehr schönen“ Erlebnissen in Sarajevo sei das auch notwendig: „Unsere diesjährigen Gastgeber haben die Latte sehr hochgelegt.“

Internationale Flößertage in Wolfratshausen: Stadt rechnet mit vielen Besuchern

An den Flößertagen in Wolfratshausen rechnet Eibl mit einem großen Besucherstrom: „Es können schon 200 bis 250 Teilnehmer werden.“ Schließlich liege Deutschland – und Wolfratshausen – relativ zentral für die weltweite Flößergemeinschaft. „Nach Sarajevo hätten viele eine sehr viel längere Anreise gehabt.“

Wolfratshausen: Alfred Fraas machte sich für Flößertage stark

Die Ausrichtung des internationalen Treffens geht auf den Ex-Kulturreferenten Alfred Fraas zurück: Der inzwischen aus dem Stadtrat ausgeschiedene CSU-Politiker hatte die Bewerbung der Loisachstadt für das viertägige Ereignis forciert. Einstimmig hatte der Kulturausschuss Fraas’ Idee begrüßt. Eigentlich wollte sich die Loisachstadt zwar um die Ausrichtung der Flößertage im Jahr 2022 bewerben, die Corona-Pandemie hatte den Terminkalender aber gehörig durcheinandergewirbelt.

Kein Schaden ohne Nutzen: Aufgrund der Verschiebung auf das Jahr 2023 können die Flößer aus aller Welt die Prozession bewundern. „Es wird zwar ein großer Organisationsaufwand werden“, prophezeit Eibl, zum Beispiel weil so viele Gäste untergebracht und versorgt werden müssen. Er ist aber sicher: „Das ganze Wochenende wird eine Riesenattraktion.“

