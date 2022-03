Erweiterung des Gerätehauses: Freiwillige Feuerwehr überrascht die Stadträte

Von: Carl-Christian Eick

2,6 Millionen Euro hat die Stadt Wolfratshausen für die Modernisierung und Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses in Weidach bereitgestellt. Die Ehrenamtlichen sind laut Kommandant Robert Buxbaum zu zahlreichen Eigenleistungen bereit. © Hermsdorf-Hiss

Die Feuerwehr Weidach packt bei der Erweiterung ihres Gerätehauses mit an – dafür gibt‘s Lob von allen Stadtratsfraktionen.

Wolfratshausen – Das Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Weidach wird ertüchtigt und erweitert. Rund 2,6 Millionen Euro hat der Bauausschuss des Stadtrats wie berichtet für die Maßnahmen bereitgestellt. Nun verkündete Rathauschef Klaus Heilinglechner (BVW) gute Nachrichten: Die Ehrenamtlichen wollen sich mit umfangreichen Eigenleistungen in das Projekt einbringen. Das könnte den Stadtsäckel schonen.

Lob für die Wehr von allen Stadtratsfraktionen

In der jüngsten Sitzung des Bauausschusses im Rathaus war die Freude groß: „Das ist sehr löblich“, sagte Gerlinde Berchtold (SPD) mit Blick auf das Angebot der Feuerwehr. „Sehr, sehr anerkennenswert“, meinte der Sprecher der BVW-Fraktion, Josef Praller, „so etwas macht eine Kommune aus.“ Während andere Vereine Zuschussanträge stellen würden, „die aus dem Ruder laufen“, stelle sich die Weidacher Wehr in den Dienst der Stadt. „Wir finden das auch toll“, erklärte Dr. Hans Schmidt (Grüne). Renate Tilke, stellvertretende Vorsitzende der CSU-Fraktion, äußerte die Hoffnung, „dass andere Vereine sich ein Beispiel daran nehmen“.

Insgesamt, das hat der Kommandant der Weidacher Wehr, Bauingenieur Robert Buxbaum, in Personalunion Objektplaner für das Vorhaben, Bürgermeister Heilinglechner mitgeteilt, würden die Ehrenamtlichen 14 Maßnahmen selbst in die Hand nehmen. Dazu zählen unter anderem Rodungsarbeiten, Fliesenarbeiten, der Umbau des bestehenden Lehrsaals zu einem Stüberl und einem Jugendraum, der Umbau des Waschraums zu einer Dusche, der Abbau und Umbau der Atemschutzkammer, Aufbau und Einrichtung der Spinde sowie Malerarbeiten. „Natürlich muss die Stadt das Material dafür zur Verfügung stellen“, ergänzte Heilinglechner, selbst Mitglied der Weidacher Feuerwehr. „Der Maschineneinsatz wird fast komplett über die Mitglieder abgedeckt.“

Wie schaut‘s mit der Gewährleistung aus?

Alles muss natürlich seine Ordnung haben: Die Bauarbeiter in den Reihen der Brandbekämpfer „sind über die gesetzliche Unfallversicherung abgesichert“, betonte der Rathauschef. Kommandant Buxbaum werde die Eigenleistungen in seinen Bauzeitenplan integrieren, die Ausführungen koordinieren und die sachgemäße Erledigung der Arbeiten überwachen. Und wer übernimmt für den Fall der Fälle die Gewährleistung? Diesbezügliche Sorgen konnte Richard Kugler (Wolfratshauser Liste) zerstreuen. Zum einen würden viele Aktive über Fachwissen verfügen beziehungsweise seien von Beruf Handwerker – und wenn tatsächlich ein Fehler passiere: Dann werde ihn die Feuerwehr ausbügeln, „denn keiner will da sein Gesicht verlieren“.

Auf keinen Fall soll an Brotzeit gespart werden

Grünen-Stadtrat Schmidt war der Meinung, dass sich angesichts der Eigenleistung „die Gesamtinvestition reduzieren müsste“. Vor der von ihm vorgeschlagenen „Minderung des Haushaltsansatzes für dieses Projekt“ riet Thomas Wenig vom Rathaus-Referat Planen und Umwelt jedoch dringend ab. Es sei eine reine Mutmaßung, dass das Millionen-Projekt dank der Freiwilligen günstiger werde – „denn derzeit purzeln die Preise wieder munter durcheinander“, berichtete der Architekt. Rathauschef Heilinglechner sagte, dass Schmidts Vorstoß bei ihm nur „Kopfschütteln“ auslöse. Wenn aufgrund „glücklicher Umstände“ am Ende „vielleicht etwas übrig bleibt“, so der Bürgermeister, „dann wandert das Geld zurück in den Haushalt“.

Auf keinen Fall dürfe an einer Brotzeit für die Feuerwehrmänner und -frauen gespart werden, betonten die Stadträte Tilke und Kugler. Das Lächeln des Wolfratshauser Rathauschefs deuteten die Mitglieder des Bauausschusses als Zusage. (cce)

