Es tut sich was am alten Krankenhaus: Maro-Komplex nimmt langsam Formen an

Von: Volker Ufertinger

Teilen

Hier entsteht was: In der Baugrube an der Sauerlacher Straße wird demnächst Stockwerk für Stockwerk in die Höhe gezogen. Auch im Inneren des denkmalgeschützten Gebäudes ist man schon relativ weit. © Hermsdorf-Hiss

Der neue Wohnkomplex am alten Krankenhaus nimmt allmählich Gestalt an. Die Baugrube ist ausgehoben, demnächst wird die Bodenplatte verlegt.

Wolfratshausen – Auf vielen Baustellen landauf, landab kommt es zu Verzögerungen, unter anderem wegen Lieferschwierigkeiten von Bauteilen. Nicht so an der Sauerlacher Straße. Die Maro-Genossenschaft aus Ohlstadt liegt voll im Zeitplan. Es bleibt dabei: Die Fertigstellung ist für 2023 geplant, der Bezug für 2024. Es wird nicht nur das alte Krankenhaus saniert, es entsteht auch ein Wohnkomplex mit 22 Wohnungen. Demnächst wird die Bodenplatte verlegt.

Das alte Krankenhaus musste erst gesichert werden

Derzeit ist die Baustelle relativ spektakulär anzuschauen: Vier Meter tief ist die Baugrube. Die Wände wurden mit ineinandergreifenden Spundwänden befestigt und mit Ankern im Erdreich gesichert. „Technisch ist das Ganze anspruchsvoll, aber das haben wir ja vorher gewusst“, sagt Projektleiter Ralf Schmid von der Maro. Am kompliziertesten war es, das alte Krankenhaus zu „unterfangen“, wie das im Ingenieursdeutsch heißt: Sprich: Das denkmalgeschützte Gebäude, das nur teilweise unterkellert ist, musste so gesichert werden, dass unmittelbar daneben eine Tiefgarage entstehen kann, in die man vom Hammerschmiedweg her einfährt.

Das alte Krankenhaus stammt aus dem Jahr 1824

Parallel zu den Erdbewegungen für den Neubau ist mittlerweile auch die Innen-Sanierung des 1824 im Biedermeierstil errichteten alten Krankenhauses fortgeschritten. Hier sollen zwei helle Wohnungen im Obergeschoss sowie zwei Büros im Erdgeschoss entstehen. Die Bauarbeiten im Inneren sind abgeschlossen, im Herbst sind Elektrik und Wasser an der Reihe. Wer sich einen Eindruck verschaffen will: Am Sonntag, 11. September, dem „Tag des offenen Denkmals“, kann man die renovierten Räume besichtigen.

Lesen Sie auch: Bezahlbarer Wohnraum in Wolfratshausen

Was den Neubau angeht, sagt Ralf Schmid: „Hier wird in nächster Zeit Geschoss für Geschoss in die Höhe gezogen.“ 20 der 22 Wohnungen sind bereits vergeben. Die Entscheidung, wer zum Zug kommt, trifft ein Gremium der sozial ausgerichteten Genossenschaft aus Ohlstadt, die hier ein Mehrgenerationenmodell umsetzt, wie bereits in Dietramszell und Penzberg. Die künftigen Bewohner sollen frühzeitig in Kontakt kommen, einander kennenlernen und sich später gegebenenfalls helfen können. Interessenten müssen Maro-Mitglieder sein, wobei der Mitgliedsantrag zeitgleich mit der Bewerbung gestellt werden kann. Auch hier hat sich nichts geändert: Bei frei finanzierten Wohnungen liegt die Einlage bei 700 Euro pro Quadratmeter sowie einer Miete von 13,20 Euro pro Quadratmeter. Der Pflichtanteil bei geförderten Wohnungen liegt bei 500 Euro pro Quadratmeter. Dafür wird eine Miete von sechs bis sieben Euro pro Quadratmeter fällig.

Alle Nachrichten aus Wolfratshausen lesen Sie hier.

Das soziale Engagement der Maro hat dem Stadtrat die Entscheidung leicht gemacht, zumal kein anderer Bewerber bereit war, sich im Erbpachtvertrag auf die schwierig zu verwertende Immobilie einzulassen. Dass das alte Krankenhaus nicht dem Abbruchbagger anheimfiel, ist auch auf den Einsatz des Historischen Vereins Wolfratshausen zurückzuführen. Diskussionen gab es zeitweilig um die Einfriedung des Grundstücks, das an einer der verkehrsreichsten Kreuzungen der Stadt liegt. Geplant waren 3,50 Meter, jetzt sind es 3,25 Meter.

Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.