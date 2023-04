Ex-Kreisheimatpflegerin in Staatskanzlei eingeladen: Das ist der Grund

Von: Dominik Stallein

Maria Mannes setzt sich seit Jahrzehnten für Denkmäler im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen ein – so wie hier bei einer Werbeveranstaltung im Jahr 2017 mit Landrat Josef Niedermaier. © Archiv

Die ehemalige Kreisheimatpflegerin Maria Mannes ist in die Staatskanzlei eingeladen worden: Sie bekam das „Ehrenzeichen des Bayerischen Ministerpräsidenten“ überreicht.

Wolfratshausen – 15 Jahre lang war sie Kreisheimatpflegerin. Über 40 Jahre engagiert sich die Wolfratshauserin für Denkmäler in der Region – und darf sich jetzt stolze Besitzerin des „Ehrenzeichens des Bayerischen Ministerpräsidenten“ nennen: Am Mittwoch wurde die Waldramerin Maria Mannes für ihr langes ehrenamtliches Engagement ausgezeichnet. Im Kaisersaal der Residenz überreichte Söder der Denkmalschützerin eine Urkunde und einen Anstecker.

„Das Ehrenzeichen ist ein sichtbares äußeres Zeichen des öffentlichen Dankes für langjährige hervorragende Leistungen von Bürgerinnen und Bürgern, die sich uneigennützig in den Dienst der Allgemeinheit stellen“, schreibt die Staatskanzlei in einer Pressemitteilung. Ministerpräsident Markus Söder verlieh mehrere dieser Auszeichnungen an Personen, die sich durch „langjährige, mindestens 15-jährige aktive Tätigkeit in Vereinen, Organisationen und sonstigen Gemeinschaften mit kulturellen, sportlichen, sozialen oder anderen gemeinnützigen Zielen hervorragende Verdienste erworben haben“.

Das Ehrenamt prägt unser Land und macht Bayern zu einem der schönsten Länder der Welt. Dafür ein herzliches Vergelt‘s Gott.

Söder lobte den Einsatz der insgesamt 73 Geehrten. „ Das Ehrenamt prägt unser Land und macht Bayern zu einem der schönsten Länder der Welt. Dafür ein herzliches Vergelt‘s Gott.“ Seinen Worten nach würde sich jeder zweite Bayer in einem Ehrenamt engagieren. Wohl die wenigsten tun das so ausdauernd wie die Waldramerin Maria Mannes.

Zum Festakt in der Staatskanzlei wurde die Wolfratshauserin von Bürgermeister Klaus Heilinglechner begleitet. „Es freut mich besonders für sie“, sagt der Rathauschef. Mannes habe sich nicht nur tatkräftig eingesetzt: „Sie bringt auch ein großes Wissen mit.“ Die Auszeichnung habe sie für ihren Einsatz und ihr Engagement „mehr als verdient“. Mannes wurde im Jahr 2020 bereits mit dem Ehrenamtspreis der Stadt ausgezeichnet.

Mannes ist Beirätin im Badehaus-Verein und leitet Führungen durch die Dokumentationsstätte

Mannes dokumentierte im Buch „Denkmäler in Bayern, der Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen“ als maßgebliche Mitarbeiterin die 1634 Gebäude, die alle Kriterien eines Denkmals erfüllen. Als Mitglied des Historischen Vereins Wolfratshausen setzte sich Mannes immer wieder dafür ein, dass diese Zahl nicht sinkt. „Seit es den Historischen Verein gibt, kennen wir uns“, sagt die Vorsitzende Dr. Sybille Krafft. Fast 25 Jahre seien das. Die Waldramerin Mannes – „eine lebendige und fitte Zeugin der Geschichte“ – habe sich immer für das Erinnern eingesetzt. Auch im Erinnerungsort Badehaus. Mannes ist Beirätin im Verein, leitet regelmäßig Führungen durch den Erinnerungsort in Waldram, kümmert sich dort um das Archiv und hat die Bibliothek des Museum aufgebaut. „Sie vermittelt Geschichte aus erster Hand“, sagt Krafft. (dst)

