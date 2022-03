Fahrerflucht: Ehemann der Angeklagten schürt mit Fotos Zweifel

Mit einem demolierten Pkw-Spiegel musste sich das Amtsgericht Wolfratshausen befassen. Die Verhandlung endete mit einem Freispruch. © Symbolfoto: Oliver Berg

Eine Geretsriederin musste sich vor dem Amtsgericht Wolfratshausen verantworten. Der Vorwurf: Fahrerflucht.

Geretsried/Wolfratshausen – Eine Geretsriederin (43) musste sich wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort vor dem Wolfratshauser Amtsgericht verantworten. Die Angeklagte wurde freigesprochen.

Mit ihrem Pkw war eine Frau am 21. Juni vorigen Jahres gegen 13.45 Uhr auf einer schmalen Straße im Geretsrieder Stadtzentrum unterwegs. Ein entgegenkommendes Fahrzeug rollte so dicht an ihrem Auto vorbei, dass es den Außenspiegel ihres Passats demolierte. Der Sachschaden belief sich auf knapp 500 Euro, das beteiligte Auto fuhr jedoch ohne auf den Schepperer zu reagieren weiter. Die Geschädigte hatte sich gemerkt: dunkler Kastenwagen, auffällige Aufkleber einer Reinigungsfirma an den Hecktüren, Frau am Steuer. Ein paar Tage später konnte sie zu ihrer Anzeige gegen unbekannt, die sie gleich nach dem Unfall bei der Polizei erstattet hatte, die vermeintliche Täterin nachliefern. Diese will sie nahe der Stelle, wo sich der Zusammenstoß ereignet hatte, wiedererkannt haben.

Polizist: „Fahrzeug passte auf die Beschreibung“

„Das Fahrzeug passte auf die Beschreibung“, bestätigte ein Polizist im Gerichtssaal. Allerdings sei an dem Fahrzeug der Beschuldigten kein Schaden festgestellt worden. Die Geschädigte war sich in der Verhandlung auf Nachfrage des Gerichts sicher: Die Frau auf der Anklagebank ist die Frau, die ihr den elektrischen Seitenspiegel abgefahren hat. Dann ließ die Verteidigung den Ehemann der Angeklagten aufrufen, und dieser packte ordentliche Gegengewichte auf Justitias Waage. Zwar musste der Verteidiger gewaltig nachhelfen, bis dem Gatten wieder einfiel, was er sagen wollte. Nämlich, dass seine Frau („sie ist aus allen Wolken gefallen, als sie hörte, was man ihr vorwirft“) im Sommer vorigen Jahres eine ganz andere Haarfarbe getragen habe – „dunkelblond, nicht dunkelbraun“. Außerdem sei sie zur besagten Uhrzeit auf einer Putzstelle gewesen, versicherte der Zeuge. Aufzeichnungen darüber existierten nicht.

Amtsrichter folgt Antrag der Staatsanwältin

Das größte Gewicht hatten schließlich Fotos, die er selbst gemacht hatte und auf dem Richtertisch ausbreitete: Die Bilder zeigten verschiedene Kastenwagenmodelle ähnlicher Bauart und Farbe von anderen Gebäudereinigungsunternehmen, allesamt mit Werbeaufklebern auf den Heckklappen. Zusammengenommen schürten die Angaben des Ehemannes bei der Staatsanwältin „begründete Zweifel, ob die Angeklagte tatsächlich das am Unfall beteiligte Fahrzeug gefahren hat“, deshalb beantragte sie einen Freispruch. Richter Helmut Berger folgte dem Antrag. (rst)

