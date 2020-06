Wolfratshausen: Falsche Polizisten beißen sich die Zähne aus

Schon wieder trieben falsche Polizisten in Wolfratshausen ihr Unwesen. Doch die Angerufenen fielen nicht auf den Betrugsversuch rein.

Wolfratshausen – Wieder haben sogenannte falsche Polizisten versucht, mehrere Menschen übers Ohr zu hauen. Die Polizeiinspektion Wolfratshausen verzeichnete in ihrem Dienststellenbereich am Dienstag zwischen 17 und 23 Uhr insgesamt sechs Fälle. Den Angerufenen wurde jedes Mal die gleiche Geschichte aufgetischt: Bei einem Polizeieinsatz seien Einbrecher festgenommen worden. Dabei habe man eine Notiz mit dem Namen des Betreffenden gefunden. Da noch weitere Einbrecher flüchtig seien, wolle man dessen Bargeld in Sicherheit bringen. „Die Angerufenen fielen trotz des professionellen Vorgehens der Täter nicht auf deren Trick herein“, berichtet die Polizei. Stattdessen wendeten sie sich an den Polizeinotruf 110 oder verständigten die echte Polizei unter der Telefonnummer 0 81 71/ 4 21 10. So blieb es in allen Fällen beim Betrugsversuch, und es kam niemand zu Schaden. sas