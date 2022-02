„Falschinformation“: Bürgermeister rüffelt Grünen-Stadtrat nach dessen Pressegespräch

Von: Carl-Christian Eick

Grünen-Rat Rudi Seibt (Foto) musste sich in der jüngsten Stadtratssitzung von Wolfratshausens Bürgermeister Klaus Heilinglechner (BVW) Kritik anhören. © Archiv

Das Thema Photovoltaik liegt Grünen-Stadtrat Rudi Seibt am Herzen. Doch Wolfratshausens Bürgermeister hält ihm die Verbreitung einer „Falschnachricht“ vor.

Wolfratshausen – Grünen-Stadtrat Rudi Seibt nimmt seine Aufgabe als Kontrolleur der Stadtverwaltung ernst. Herrscht in seinen Augen ein Missstand, legt er den Finger auf die Wunde. Ein Beispiel: Der Ausbau der Photovoltaik lasse in der Loisachstadt sehr zu wünschen übrig, diktierte Seibt der Presse kürzlich in die Blöcke. Die Kommune müsse dringend ihre Hausaufgaben machen. In der jüngsten Stadtratssitzung in der Loisachhalle reagierte Rathauschef Klaus Heilinglechner (Bürgervereinigung) auf die Vorwürfe. Seibt sei „leider nicht ausreichend informiert“.

Grünen-Stadtrat: Wolfratshausen schöpft CO2-Einsparpotenzial nicht aus

Der Grünen-Rat hatte unter anderem moniert, dass es in der Flößerstadt eine Vielzahl von Dächern auf Privat-Häusern aber auch auf Liegenschaften der Kommune geben würde, die für Photovoltaik (PV) geeignet wären. Doch das Potenzial, „die schlechte CO2-Bilanz in unserer Stadt zu verbessern“, würde nicht genutzt. Seibt rief Hauseigentümer sowie Unternehmer dazu auf, die städtische Umwelt- und Klimaschutzmanagerin, Vivian Horngacher, anzurufen. Die werde jedermann gerne in Sachen PV-Anlagen beraten.

Telefon im Rathaus klingelt nach Zeitungsartikel Sturm

„Nach Veröffentlichung des Artikels ist eine Vielzahl von Anrufen eingegangen – mit der Bitte um energetische Beratung, Empfehlungen von PV-Anlagenherstellern und Handwerksbetrieben“, gab Bürgermeister Heilinglechner in der jüngsten Stadtratssitzung bekannt. In diesem Zusammenhang lege er Wert auf die Feststellung, „dass das Verwaltungshandeln den Prinzipien der Objektivität und Gleichbehandlung folgt“. Das heiße, dass die Umwelt- und Klimaschutzmanagerin der Stadt Wolfratshausen weder Bürger zum Ausbau von PV-Anlagen beraten dürfe, geschweige denn Empfehlungen für Anlagenhersteller aussprechen dürfe. Sie führe zudem keine energetischen Beratungen durch. Heilinglechner: „Demzufolge kann die Mitarbeiterin lediglich an beratende Institutionen, unter anderem die Energieberatung der Verbraucherzentrale Bayern oder die Energiewende Oberland als Energieagentur der Region, die ein breites Beratungsspektrum und eine Vielzahl an Informationen für Interessenten bereithalten, verweisen.“

Bürgermeister: „Falschinformation“ hatte fatale Folgen

Stadtrat Seibt habe sich „leider nicht ausreichend über die Aufgabenbeschreibung der Klimaschutzmanagerin informiert“, bevor er vor die Presse getreten sei, so der Bürgermeister. Von Seibt kolportierte Aussagen von ihm, Heilinglechner, sowie Umwelt- und Klimaschutzmanagerin Horngacher seien mit beiden nicht abgestimmt gewesen. Horngacher „ist durch das große Aufgabengebiet und die personelle Unterbesetzung mehr als ausgelastet“, stellte der Rathauschef in seiner Bekanntmachung fest. Aufgrund der zahlreichen, durch den Vorstoß Seibts ausgelösten Telefonanrufe und die durch ihn verbreitete „Falschinformation“ sei es zu einer zusätzlichen zeitlichen Belastung der Rathaus-Mitarbeiterin gekommen. Die Folge: „Dadurch mussten Aufgaben im Zusammenhang mit dem Klimaschutz zurückgestellt werden.“

Stadtrat Seibt nahm die Reaktion auf sein Tun widerspruchslos zur Kenntnis. (cce)

