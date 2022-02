Ehrenamtliche gesucht: Familienpaten brauchen Verstärkung

Von: Peter Herrmann

Werben für Familienpaten (v. li.): Bianca Ludwig vom Landratsamt, Familienpate Klaus Steinberger, KJFV-Geschäftsführer Fritz Meixner, Miriam Frede und Koordinatorin Dr. Sonja Weißbacher. Die Nachfrage ist hoch Tätigkeit ist auf ein Jahr begrenzt © Sabine Hermsdorf-Hiss

Die Familienpaten in Wolfratshausen und Umgebung brauchen Verstärkung. Die nächste Ausbildung für ehrenamtliche Helfer beginnt am 25. März.

Wolfratshausen – Seit 2013 begleiten ehrenamtliche Helferinnen und Helfer Familien aus dem Landkreis in Überlastungssituationen, bei Behördengängen oder hören ihnen einfach nur zu. Im Sozialraum Nord sind derzeit 39 solcher Familienpaten engagiert. Damit es mehr werden, bietet das Landratsamt in Bad Tölz Schulungen an. Die nächsten Ausbildungskurse mit qualifizierten Fachkräften beginnen am 25. März.

Finanziert und unterstützt wird das Projekt „Familienpaten“ unter anderem vom Landratsamt, von der Diakonie Jugendhilfe Oberbayern, dem Roten Kreuz, der Caritas, den Kirchen, dem Netzwerk Familienpaten in Bayern, dem Netzwerk für frühe Kindheit (KoKi) von den teilnehmenden Kommunen sowie vom Kinder- und Jugendförderverein (KJFV) Wolfratshausen. Dass der Bedarf an Familienpaten im Sozialraum Nord – dazu gehören Wolfratshausen, Icking, Egling, Eurasburg und Münsing – weiterhin steigt, bestätigten Betroffene und Koordinatoren in einem Pressegespräch im Jugendhaus La Vida. „Coronabedingt ist unser Pool an Ehrenamtlichen derzeit leider etwas dezimiert“, bedauert Fritz Meixner. Der KJFV-Geschäftsführer und die Familienpaten-Koordinatorin Dr. Sonja Weißbacher verzeichnen jedoch eine hohe Nachfrage.

Familienpaten unterstützen in Notsituationen

Das Angebot soll Müttern und Vätern helfen, ihre Erziehungsverantwortung bewusster zu gestalten. Im Idealfall werden vorhandene Strukturen stabilisiert, Eigenkompetenzen gefördert und Hilfe zur Selbsthilfe geleistet. Gebraucht werden Familienpaten zum Beispiel, wenn die Mutter gerade krank und der Vater beruflich zu stark eingespannt ist, um mit den Kindern mal einen Ausflug zu machen oder sie bei den Hausaufgaben zu betreuen.

Wie wertvoll diese Hilfe sein kann, erlebte Miriam Frede. Die Mutter von zwei Kleinkindern, die innerhalb eines Jahres zur Welt kamen, zog 2016 mit ihrer Familie aus dem Rhein-Main-Gebiet nach Wolfratshausen. „Ich war rund um die Uhr gefordert“, erinnert sie sich. Eine Familienpatin, die sie einmal pro Woche für drei Stunden besuchte, verschaffte Entlastung. „Ich konnte in dieser Zeit mal durchschnaufen oder wichtige Dinge erledigen“, berichtete Frede. Neben Frauen engagieren sich auch Männer wie Klaus Steinberger als Familienpate. Im vergangenen Jahr leistete er 197 Stunden und unterstützte unter anderem eine alleinerziehende Mutter, die zuvor Gewalt von ihrem Partner erfahren hatte. „Da ging es auch um die Vermittlung eines positiven Männerbilds“, betonte Steinberger.

Tätigkeit ist auf ein Jahr begrenzt

Die nächsten Ausbildungskurse beginnen am 25. März und finden dann an vier weiteren Tagen im Tölzer Landratsamt statt. In insgesamt drei Modulen werden unter anderem Themenschwerpunkte wie familiäre Spannungsfelder, interkulturelle Begegnung, Trennung und Scheidung behandelt. Im Schnitt verbringen die Paten wöchentlich zwei bis vier Stunden bei „ihren“ Familien. „Der Zeitraum der Tätigkeit ist auf ein Jahr begrenzt“, erläuterte Bianca Ludwig von der Fachstelle Familienförderung im Landratsamt.

Anmeldungen nimmt sie noch bis Montag, 7. März, unter Telefon 0 80 41/50 54 23 oder per E-Mail an die Adresse bianca.ludwig@lra-toelz.de entgegen. Pädagogische Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.

