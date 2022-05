Fast 120 neue Wohnungen: Bauherr verrät Zeitpunkt, wann Vermietung beginnt

Von: Carl-Christian Eick

Teilen

Gute Aussichten: Im Spätherbst soll die Vermittlung der 117 Wohnungen an der Sauerlacher Straße in Wolfratshausen an interessierte Mieter starten. Schon jetzt gibt es laut Bauherr zahlreiche Anfragen. © Carl-Christian Eick

Auf dem ehemaligen Kraft-Areal in Wolfratshausen entstehen 117 neue Wohnungen. Interessierte Mieter können sich bald melden.

Wolfratshausen – Im Sommer vergangenen Jahres zeigte sich Bürgermeister Klaus Heilinglechner beeindruckt: „So ein großes Loch haben wir in Wolfratshausen noch nie gehabt.“ Inzwischen ist das Riesenloch, die Baugrube auf dem ehemaligen Kraft-Areal an der Sauerlacher Straße, wieder gefüllt – in der Nähe des S-Bahnhofs errichtet die Scherbaum Unternehmensgruppe 117 Wohnungen, einen Edeka-Markt sowie eine Tiefgarage. Unsere Zeitung traf sich am Mittwochmorgen mit Frank Maiberger, Geschäftsführer der Unternehmensgruppe und Projektleiter in Personalunion, auf der Großbaustelle. Der 47-Jährige ist zuversichtlich, dass die ersten Mieter im Frühjahr kommenden Jahres einziehen können.

Fast 120 neue Wohnungen in Wolfratshausen: Bauherr verrät Zeitpunkt, wann Vermietung beginnt

Es ist ein kunterbuntes Wimmelbild, das nicht nur Kinder in seinen Bann zieht: Auf rund 11 000 Quadratmetern Grund drehen sich 30 Meter hohe Kräne, geben sich schwer bepackte Betonmischer sowie Sattelschlepper die Klinke in die Hand und allüberall kann man fleißige Handwerker sehen. Das Mammutprojekt besteht aus rund 30 Einzelgewerken, erläutert Maiberger, zur Hochzeit seien gleichzeitig etwa 70 Arbeiter auf dem Areal an der Sauerlacher Straße beschäftigt gewesen.

Im November 2020 fiel der Startschuss, mittlerweile hat das Vorhaben sehr konkrete Formen angenommen. Über der Tiefgarage im Süden des Grundstücks, die mehr als 250 Pkw Platz bietet, entstehen ein Edeka-Markt mit rund 2000 Quadratmetern Verkaufsfläche, darüber einige Wohnungen. Der zweite Gebäudekomplex im Norden wird ausnahmslos Wohnungen beherbergen. Summa summarum sind’s 117 – das entspricht circa 8000 Quadratmetern Wohnfläche. 29 Wohnungen sind einkommensorientiert gefördert, das führt zu einem relativ erschwinglichen Mietpreis. „Im Spätherbst“ nimmt laut Maiberger ein externer Makler seine Arbeit auf, schon jetzt gebe es „zahlreiche Voranfragen“.

Alle Nachrichten aus Wolfratshausen lesen Sie hier.

Boden im Süden des Grundstücks musste ausgetauscht werden

32 000 Kubikmeter umbauter Raum im Norden, knapp 61 000 Kubikmeter im Süden: Die größte Herausforderung sei in den vergangenen Monaten stets die Logistik gewesen. Zudem fand der Bauherr im Erdreich mehr Altlasten als zunächst angenommen. Darüber hinaus erwies sich der Untergrund im südlichen Geländeteil als „zu weich“ – die Konsequenz war ein aufwändiger Bodenaustausch. Das und die generell galoppierenden Preissteigerungen machten zusätzliche Investitionen der Scherbaum-Gruppe notwendig.

Maiberger klopft auf Holz: Von akuten Lieferengpässen sei man bislang verschont geblieben. Diesem Problem habe man proaktiv versucht, aus dem Weg zu gehen. Baumaterialien seien sehr frühzeitig geordert worden, zudem habe die in Grünwald beheimatete Unternehmensgruppe Kapazitäten, um Material zwischenlagern zu können, bis es auf der Baustelle in der Loisachstadt zum Einsatz kommt. Sorgen machten sich Projektleiter Maiberger und der Bauleiter allerdings um die unerlässlichen Wohnraumlüfter. Die seien lange Zeit nirgendwo aufzutreiben gewesen – doch auch in diesem Fall wendete sich das Blatt für den Bauherrn zum Guten.

Infrastruktur: Stadt Wolfratshausen muss kräftig investieren

Mieter in mehr als 100 Wohnungen, dazu ein Supermarkt: Das erhöhte Verkehrsaufkommen soll durch eine Aufweitung der Fahrspur zwischen dem S-Bahngleis im Osten und der Einmündung Auf der Haid im Westen, konkret durch eine Linksabbiegerspur auf der Sauerlacher Straße kanalisiert werden – an dieser Stelle des Grundstücks entsteht die zentrale Einfahrt. Mit einer neuen Ampelanlage auf Höhe des Moosbauerwegs soll Fußgängern das Queren der Straße erleichtert werden. Gut 600 000 Euro kosten diese Infrastrukturmaßnahmen die Kommune, 115 000 Euro legt der Eigentümer des ehemaligen Kraft-Areals obendrauf. Allerdings steht der formelle Beschluss des Stadtrats noch aus – das Gremium nahm das Thema in der März-Sitzung von der Tagesordnung. Unter anderem bestand laut Stadtverwaltung noch „Abstimmungsbedarf“ mit Grundstückseigentümern in der Nachbarschaft der Großbaustelle. Ursprünglich geplant war die Aufweitung der Sauerlacher Straße für Juli/September. Bereits abgestimmt sind die Maßnahmen mit dem Staatlichen Bauamt Weilheim.

125 Pkw-Parkplätze für Edeka-Kunden

In der Tiefgarage, das erläutert Maiberger, stehen 125 Stellplätze für Supermarktkunden zur Verfügung, der Rest ist für die Mieter der Wohnungen reserviert. Dazu muss man wissen: Der Stadtrat hat dem Antrag der Scherbaum Unternehmensgruppe auf ein Mobilitätskonzept zugestimmt. Das heißt: Der Bauherr trägt für Car- und Lastenfahrrad-Sharing Sorge, im Gegenzug muss er weniger Pkw-Stellplätze nachweisen als laut kommunaler Satzung gefordert.

Car- und Lastenfahrrad-Sharing soll vernetzt werden

Maiberger, der als Projektleiter auch für den Bau des neuen Wohn- und Geschäftshauses am Untermarkt 7 bis 11 (ehemaliges Isar-Kaufhaus) verantwortlich ist, will in puncto Mobilitätskonzept mehrere Standorte vernetzen. Im Stadtrat hatte er kürzlich angekündigt, mit der Wolfratshauser Baugenossenschaft sprechen zu wollen, die wie berichtet Am Waldrand im Stadtteil Farchet den Bau neuer Wohnungen plant – ebenfalls mit Car- und Lastenfahrrad-Sharing. Auch die MARO-Genossenschaft, die an der Sauerlacher Straße 25 ein Mehrgenerationenhaus errichtet, hat ihr Vorhaben mit einem Mobilitätskonzept konzipiert.

Maiberger ist optimistisch. Derzeit gebe es einen „verlässlichen“ Bauzeitplan. Läuft auf der Wimmelbild-Baustelle weiter alles glatt, heißt das: Bald gibt’s 117 neue Wohnungen plus einen Nahversorger in Zentrumsnähe. (cce)

Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.