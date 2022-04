Wolfratshausen: Feier artet aus - Fäuste und Flaschen fliegen

Von: Peter Borchers

Die Polizei leitete sofort eine Fahndung ein. © Friso Gentsch

Eine private Feier artete am frühen Sonntagmorgen in Wolfratshausen aus: Unbekannte schlugen Partygäste und bewarfen sie mit Flaschen.

Wolfratshausen - Die Wolfratshauser Polizei erhielt am frühen Sonntagmorgen gegen 2.40 Uhr einem Anruf mit dem Hinweis, dass eine private Feier an der Blumenstraße in Wolfratshausen in Tätlichkeiten ausgeartet ist. Als die Beamten, unterstützt von Kollegen der Geretsrieder Inspektion, vor Ort eintrafen, waren die Täter jedoch bereits verschwunden. Zuvor hatten sie einige Partygäste geschlagen und mit Flaschen beworfen, weil sie keinen Zutritt zur Feier bekommen hatten.

Im Rahmen der Sofortfahndung schnappte die Polizei einen 17-Jährigen, der zur flüchtigen Tätergruppe zählte. Nachdem die Beamten ihn verhört und seine Personalien aufgenommen hatten, übergaben sie ihn seiner Mutter. Drei verletzte Partygäste mussten in Krankenhäusern behandelt werden. Die Polizei Wolfratshausen ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

