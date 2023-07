Feuer unterm Dach der Feuerwehr: Stadt schreibt Baumaßnahme aus - bevor Kostenberechnung vorliegt

Von: Carl-Christian Eick

Teilen

Die Falttore am 1965 eingeweihten Gerätehaus der Wolfratshauser Feuerwehr in der Innenstadt bedeuten nicht nur ein Verletzungsrisiko für die Ehrenamtlichen – sondern sie stellen auch ein energetisches Problem dar, weil sie nicht mehr dicht abschließen. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Es ist Feuer unterm Dach: Noch bevor die Kostenberechnung auf dem Tisch liegt, schreibt die Stadt Wolfratshausen Modernisierungs-Maßnahmen am Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr in der Innenstadt aus.

Wolfratshausen – Im Frühjahr schnürte der Bauausschuss des Stadtrats ein dickes Maßnahmenpaket: Kurzfristig werden rund zwei Millionen Euro in das Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Wolfratshausen am Hatzplatz investiert (wir berichteten). Obwohl die detaillierte Kostenberechnung für die Arbeiten erst im Oktober vorgestellt und beschlossen werden soll, hat der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung Bürgermeister Klaus Heilinglechner ermächtigt, schon jetzt neue Rolltore bestellen zu dürfen. Inklusive Aus- beziehungsweise Einbauarbeiten kostet das Gewerk rund 160 000 Euro brutto.

Vollgas für die Feuerwehr: Stadt schreibt Baumaßnahme aus - bevor Kostenberechnung vorliegt

Das Gerätehaus in der Innenstadt, offiziell eingeweiht am 15. Mai 1965, weist laut Feuerwehrbedarfsplan gravierende Mängel auf. Das unterstrich der Architekt Thomas Hanfstängl (Ingenieurbüro Hanfstängl & Stoeckle) in der April-Sitzung des Bauausschusses. Das Dietramszeller Büro hat die Vorentwurfsplanung für die Modernisierung des Gerätehauses erarbeitet. Einer von vielen akuten Schwachpunkten, der auf der Prioritätenliste ganz weit oben steht: Die Falttore an der Fahrzeughalle, die böse formuliert noch aus Löscheimerzeiten stammen. Die alten Tore, das mahnte Hanfstängl an, müssten schnellstmöglich gegen moderne Rolltore ausgetauscht werden.

Mutmaßlich lange Lieferzeit macht Ausschreibung und Vergabe im August nötig

Das Projekt Gerätehaus, das erklärte in der Stadtratssitzung Thomas Wenig vom Rathaus-Referat Planen und Umwelt, laufe unter anderem aufgrund der Dringlichkeit „einiger sicherheitsrelevanter Vorhaben“ nicht komplett so, wie es die Honorarordnung für Architekten und Ingenieure, kurz HOAI, vorschreibe. Obwohl die Kostenberechnung für die Modernisierung erst im Herbst auf dem Tisch liege, müssen nach Worten Wenigs „einige sicherheitsrelevante Vorhaben“ bereits jetzt ausgearbeitet und zügig ausgeschrieben werden. Das wäre eben der Einbau sogenannter Sektionaltore – die der Sicherheit der Ehrenamtlichen dienen und zugleich aus energetischer Sicht wichtig seien.

Die mutmaßlich langen Produktions- und Lieferzeiten der Tore mache eine umgehende Ausschreibung mit Vergabe im August nötig, erläuterte Wenig den Stadträten. Da in der politischen Sommerpause jedoch keine Stadtratssitzung stattfindet, bat er darum, den Bürgermeister schon jetzt mit der Vergabe besagter Arbeiten zu beauftragen.

Bürgermeister: Stand heute gibt‘s keine staatlichen Zuschüsse

Für das Gremium stellte das kein Problem dar, der positive Beschluss fiel einstimmig. Josef Praller, Fraktionschef der Bürgervereinigung, interessierte jedoch die Antwort auf die Frage: Bekommt die Kommune für die Ertüchtigung des Feuerwehrgerätehauses Fördergelder? „Nach derzeitigem Stand nicht“, sagte Rathaus-Mitarbeiter Wenig. Die Sanierung bezuschusse der Staat im konkreten Fall nicht, anders sehe es im Falle eines Neubaus aus, ergänzte Bürgermeister Heilinglechner.

Alle Nachrichten aus Wolfratshausen lesen Sie hier.

Diesen Gedanken hatte die Stadtrat zunächst verfolgt – und fand einen alternativen Standort für die Wolfratshauser Wehr. Angesichts eines astronomischen Grundstückspreises, den der private Eigentümer aufrief, kam der Stadtrat aber überein, das Gebäude am Hatzplatz zu modernisieren. „Kalkuliert“, das betonte Architekt Hanfstängl im April, seien alle Arbeiten „auf 15 bis 20 Jahre“. Das heißt: Bis übers Jahr 2040 hinaus wäre der Verbleib der Feuerwehr am Hatzplatz gesichert.

Ein bisschen Hoffnung, dass es zumindest eine kleine Finanzspritze von Vater Staat gibt, haben Heilinglechner und Wenig: Vielleicht lasse sich vor dem Hintergrund, dass das Gerätehaus auch energetisch saniert wird, noch ein Fördertopf finden. (cce)

Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.