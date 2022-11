Wolfratshausen: Brennende Mülltonne sorgt für viel Rauch

Von: Susanne Weiß

Eine Mülltonne brannte am Freitag am Wolfratshauser Untermarkt aus. © sh

Die Feuerwehr ist am Freitagabend an den Obermarkt ausgerückt. Im Nebenraum eines Mehrfamilienhauses brannte eine Mülltonne.

Wolfratshausen - Mindestens eine Mülltonne hat am Freitagabend im Nebenraum eines Mehrfamilienhauses am Obermarkt in Wolfratshausen Feuer gefangen. Laut Polizei ist die Ursache für den Brand noch unklar. Die Freiwillige Feuerwehr rückte gegen 18.30 Uhr aus und konnte ihn schnell löschen.

Wolfratshausen: Feuerwehr rückt zu Mülltonnenbrand aus

Aufgrund der starken Rauchentwicklung evakuierten die Einsatzkräfte sieben Menschen aus dem Haus. Ein Arzt behandelte sie wegen Verdachts auf Rauchvergiftung. Glücklicherweise waren aber alle wohlauf, heißt es im Pressebericht.

Durch das Feuer wurden die Mülltonne, eine angrenzende Tonne und en Fenster leicht beschädigt. Der Sachschaden beträgt circa 500 Euro. Im Einsatz waren die Wolfratshauser und die Weidacher Feuerwehr, der Rettungsdienst und die Polizei. sw

