Silvester: Böllern in der Wolfratshauser Altstadt verboten

Von: Doris Schmid

Neben Emissionen bewirken sie eine hohe Verletzungsgefahr: Knaller und Böller zu Silvester. (Symbolfoto) © IMAGO/Wolfgag Maria Weber

Feuerwerk zu Silvester finden viele schön. In der Wolfratshauser Altstadt sind Böller und Raketen aber streng verboten - Brandgefahr.

Bad Tölz-Wolfratshausen - Böller und Raketen zu zünden, gehört für viele Menschen zu einem traditionellen Start ins neue Jahr. Händler in der Region stellen heuer eine starke Nachfrage fest. Allerdings gibt es dabei einige Verbote zu beachten. So ist das Abbrennen von pyrotechnischen Gegenständen in unmittelbarer Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Seniorenheimen sowie besonders brandempfindlichen Gebäuden oder Anlagen grundsätzlich verboten.

Wolfratshausen: Feuerwerk in der Altstadt wegen Brandgefahr verboten

Das betrifft den ganzen Landkreis, Grundlage ist das deutsche Sprengstoffgesetz. Kommunen können in ihrem Gebiet zusätzlich Vorschriften erlassen, und einige – wie die Städte Bad Tölz und Wolfratshausen – tun das seit vielen Jahren. Wegen der Brandgefahr der Innenstadtgebäude ist im Bereich des Wolfratshauser Obermarkts und Untermarkts das Abbrennen pyrotechnischer Gegenstände der Klasse II (Silvesterraketen und Knallkörper) in der Silvesternacht verboten. Dieses Verbot gilt laut Mitteilung auch für die anliegenden Straßenflächen des Humplgassls, Seilergassls, Moraschgassls, Dr.-Happ-Gassls und des Ochsenbräugassls sowie der Straße Loisachufer. Ferner für den über der Altstadt gelegenen Eichheimweg. Verstöße gegen das angeordnete Verbot können mit einer Geldbuße von bis zu 5000 Euro geahndet werden. nej

