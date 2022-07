Feuerwerke: Polizeichef wendet sich mit dringendem Appell an die Bürgermeister

Angesichts hoher Waldbrandgefahr

Angesichts der akuten Waldbrandgefahr in weiten Teilen der Region richtet Wolfratshausens Polizeichef einen dringenden Appell an die Bürgermeister.

Wolfratshausen – Der Waldbrandgefahrenindex des Deutschen Wetterdienstes kennt fünf Warnstufen – derzeit gilt in weiten Teilen Bayerns Stufe fünf, die Waldbrandgefahr ist „sehr hoch“. Angesichts der akuten Gefahr hatte die Regierung von Oberbayern Anfang dieser Woche kurzfristig einen weiteren Überwachungsflug mit der Luftrettungsstaffel Bayern angeordnet.

Feuerwerke: Wolfratshausens Polizeichef wendet sich mit dringender Empfehlung an Bürgermeister

Vom Stützpunkt in Königsdorf aus überflogen die Luftbeobachter zwei Stunden lang den Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen sowie unter anderem Penzberg, den Ebersberger Forst und die Region Schliersee.

Nachdem am Samstag anlässlich einer Hochzeitsfeier in Irschenhausen (Gemeinde Icking) ein Feuerwerk abgebrannt worden ist (wir berichteten), hat der Leiter der Polizeiinspektion Wolfratshausen, Erster Hauptkommissar Andreas Czerweny, eine Rundmail an alle Bürgermeister im Zuständigkeitsbereich der Wolfratshauser Polizeidienststelle versandt. Da einige Kommunen in den zurückliegenden Monaten Feuerwerke genehmigt hätten, bittet Czerweny darum, diese Entscheidungen mit Blick auf die extrem hohe Waldbrandgefahr noch einmal zu überdenken. Czerweny: „Unsere dringende Empfehlung lautet: Feuerwerke verbieten! Denn wir alle wollen doch, dass nichts passiert.“

Hochzeitsfeier in Icking: Gemeinderat hält an Anzeige fest

Das Großfeuerwerk, das in der Nacht auf vergangenen Sonntag anlässlich einer Hochzeitsfeier in Irschenhausen gezündet worden ist, brachte Gemeinderat Dr. Christoph Preuss nicht wie von ihm angekündigt in der Gemeinderatssitzung am Montag zur Sprache. An seiner Anzeige wegen Ruhestörung halte Preuss allerdings fest, so der Leiter der Polizeiinspektion Wolfratshausen, Andreas Czerweny, auf Nachfrage unserer Zeitung. Czerweny hat nach eigenen Worten am Dienstag mit Preuss telefoniert. „Nun werden wir mit dem Veranstalter des Fests, das heißt, dem Brautvater, Kontakt aufnehmen“, kündigt der Polizeichef an. (cce)

