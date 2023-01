Traum von Freiheit erfüllt: Wolfratshauser erzählt Geschichten von Aussteigern

Von: Dominik Stallein

Florian Schörner, Autor aus Wolfratshausen © Privat

Der gebürtige Wolfratshauser Florian Schörner hat ein Buch über Aussteiger geschrieben. Es ist inspiriert von einem Blog und erzählt von der großen Freiheit.

Wolfratshausen – Raus! Raus aus dem Alltag, dem Büro, dem Hamsterrad. Das ist ein Lebenstraum, den sich nur wenige trauen zu verwirklichen. Florian Schörner erzählt von denen, die es doch getan haben. Der gebürtige Wolfratshauser hat zusammen mit einer Bloggerin, Katja Wolf, ein Buch veröffentlicht: „Peace Love & Om“ heißt es. Es erzählt die Geschichten von 33 Aussteigern, die in umgebauten Vans leben. Es sind Geschichten voller Mut, Schicksalsschläge und der großen Freiheit.

Wolfratshausen: Florian Schörner schreibt in „Peace Love & Om“ über Aussteiger

Oft standen die Menschen, die in dem Buch zu Wort kommen, vor ihrer Entscheidung vor dem Nichts. „Die Menschen in diesem Buch hatten zuerst Ängste und Bedenken, bevor sie den Schritt in ein neues Leben gewagt haben“, sagt Schörner. Er selbst kennt die Situation. Vor etwa zwei Jahren saß er in einem Bus von München nach Berlin. Seinen bisherigen Job hatte er gekündigt. „Ich wusste nicht, was ich machen wollte“, sagt er heute. Kündigen, umziehen, Zelte abbrechen: Es waren Entscheidungen, die Mut erforderten. Bereut hat der 42-Jährige seinen damaligen Entschluss nicht.

In der Zeit der großen Umwälzungen in seinem Leben erinnerte sich Schörner an den Blog von Katja Wolf. Sie porträtiert auf Youtube, Spotify und einer eigenen Homepage Aussteiger, informiert über das Leben im Van und attraktive Reiseziele. „Ich fand das inspirierend“, sagt Schörner. Ein Satz blieb ihm in Erinnerung: Einer der Porträtierten sprach im Blog über seinen Beruf, sein langes Streben nach der nächsten Sprosse auf der Karriereleiter. Heute bezeichnet er das als Hamsterrad. Er wagte den Sprung heraus. Schörner hat lang darüber nachgedacht. „Viele von uns sind darin gefangen. Wir strampeln immer weiter, um ein unklares Ziel zu erreichen und kommen doch nicht voran.“ Die Menschen, die den Mut aufbringen, diesem Leben abzuschwören – „die vermeintliche Sicherheit aufzugeben“, nennt Schörner das – seien Vorbilder. „Ich wollte ihre Geschichten erzählen.“

„Mit ein bisschen Hilfe, Zeit und Mut kann es jeder schaffen“

„Peace Love & Om“ heißt das Buch von Florian Schörner und Katja Wolf. © Privat

Katja Wolf tut das schon seit mehr als fünf Jahren. Sie betreibt den größten Youtube-Kanal im deutschsprachigen Raum zum Thema alternative Lebensformen. Er heißt wie ihr Buch. 250 000 Abonnenten hat sie in den vergangenen Jahren angesammelt. Mit dem gemeinsamen Buch ging das Duo einen ungewöhnlichen Weg. „Wir haben die Geschichten aus der digitalen Welt in ein Buch geholt.“ Viele Inhalte im Internet haben den genau umgekehrten Weg hinter sich.

Viele Geschichten lesen sich wie ein Motivationsschreiben, den Ausstieg zu wagen. Oder zumindest kleine Veränderungen anzugehen. „Oft reichen die“, um ein nachhaltigeres Leben zu führen, sagt der Autor. Mit Nachhaltigkeit meint er nicht bloß Umweltaspekte oder soziale Gesichtspunkte. „Die Menschen, die wir vorstellen, achten auch besser auf sich selbst“ und sie haben den Blick auf Kleinigkeiten zurückgewonnen. „Mit ein bisschen Hilfe, Zeit und Mut kann es jeder schaffen“, sagt zum Beispiel Vicky.

Projekt inspiriert Florian Schöner zu eigenem Ausstieg

Sie arbeitete in einem Großkonzern, sammelte Vielflieger-Meilen mit Auslandsjobs und merkte irgendwann, dass sie sich mit diesem Leben nur im Kreis drehte. Ihren Blazer und die hochhackigen Schuhe tauschte sie ein – trägt heute Birkenstocks, manchmal Sneaker, wenn sie mit ihrem Van durch die Welt reist. 18 Länder hat sie in ihrem ausgebauten rollenden Zuhause schon besucht. Sie führt ein neues Leben, seit sie ihren Van umgebaut hat. Sie wollte raus – und sie bereut es nicht.

Florian Schörner hat sich von den Geschichten inspirieren lassen. Nachdem er das Buch geschrieben hat, hat er zusammen mit seiner Lebenspartnerin einen Van umgebaut. Nicht komplett wie die 33 Menschen, die in „Peace Love & Om“ porträtiert werden. Aber es reicht, um zu reisen, aus dem Alltag auszusteigen, raus zu kommen.

Info

Das Buch „Peace Love & Om“ aus dem Verlag Komplett-Media kostet 22 Euro. ISBN: 978-3-8312-0602-5

