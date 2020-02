Flussfestival 2019 lockte so viele Besucher wie noch nie

Das Flussfestival im vergangenen Jahr wollte 7000 Leute sehen - so viele wie noch nie. Über die Zahlen der Kulturmanagerin war der Stadtrat sehr erfreut.

Wolfratshausen – Das Flussfestival im vergangenen Jahr war ein Publikumsmagnet: Über 7000 Besucher – so viele wie noch nie – pilgerten zu den 18 Veranstaltungen mit hochkarätigen Künstlern, die auf der schwimmenden Bühne an der alten Floßlände auftraten. Die städtische Kulturmanagerin Marlene Schretzenmaier legte am Donnerstagabend im Kulturausschuss die Abrechnung des Festivals vor. Die beste Nachricht: Das Defizit wurde im Vergleich zur vorherigen Auflage des zweiwöchigen Festivals um rund 75.000 Euro gesenkt. Unterm Strich bleibt dennoch ein Defizit.

„Wir haben unser großes Einsparungsziel erreicht“, sagte Schretzenmaier. Ein Finanzerfolg, „auf den wir schon stolz sein können“. Dementsprechend positiv fiel Schretzenmaiers Fazit aus, die „stets beste Stimmung“ bei dem „bunten Programm“ ausgemacht hat. Neben Kabarettisten wie Maxi Schafroth, Christine Eixenberger und Martin Frank stand vor allem Musik im Vordergrund des Festivals: Max Mutzke, die Bananafishbones und Jamaram waren drei der Höhepunkte. Die Mixtur traf den Nerv des Publikums: Mit über 7000 zahlenden Gästen wurde der bisherige Bestwert um 500 übertroffen. Wohlgemerkt auch deshalb, weil 2019 eine zusätzliche Veranstaltung lockte und bei mehreren Auftritten auch Stehplätze neben der überdachten Tribüne angeboten wurden.

Durch die vielen Besucher sprudelten auch hohe Einnahmen in die Festivalkasse. Die Verkäufe waren jedoch nicht genug, um mit einer schwarzen Null aus der Kultur-Reihe herauszukommen. Der Stadtrat genehmigte bereits im Vorfeld ein Defizit. Das fiel jedoch in der jüngsten Ausgabe deutlich niedriger aus, als zwei Jahre zuvor: 142 119 Euro zahlt die Stadt unterm Strich drauf. Nach dem Flussfestival 2017 – die Reihe findet alle zwei Jahre statt – gab es große Unzufriedenheit, weil seinerzeit 220 000 Euro Miese eingespielt wurden. Deshalb wurden mehrere Sparmaßnahmen ergriffen. Alleine 15 000 Euro sparte die Kommune beispielsweise dadurch ein, dass auf einen externen Mitorganisator verzichtet wurde. Ein Verzicht auf Kinowerbung sorgte für rund 10 000 Euro Entlastung.

„Wir sind da gelandet, wo wir hinwollten“, befand Kulturreferent Alfred Fraas nach einem Studium der Abrechnungsunterlagen. Das Festival habe sich – unabhängig vom Finanziellen – „gut eingespielt“ und sei „zu einem tollen Event“ für die Stadt geworden. Bürgermeister Klaus Heilinglechner sah das genauso: „Das Flussfestival hat eine Außenwirkung erreicht, die wir am Anfang nicht für möglich gehalten haben.“ Auch deshalb, weil die inzwischen nicht mehr im Rathaus arbeitende Kulturmanagerin Marion Klement „ein glückliches Händchen und ein sehr gutes Gespür“ für die Zusammenstellung des Programms bewiesen habe. Dass Klement viele Sponsoren für das Festival begeistern konnte, sei „hervorragend“. Einstimmig votierte das Gremium für eine Neuauflage im Jahr 2021. Dominik Stallein