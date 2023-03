Forstexperte: Corona beschwor Konflikte zwischen Naturschutz und Waldpflege herauf

Von: Carl-Christian Eick

Der Aufenthalt im Wald wirkt auf Körper und Psyche beruhigend und entspannend. Er stärkt das Immunsystem und hilft, Stress abzubauen. © Felix Kästle/dpa

„Waldwissen kompakt“ heißt eine Veranstaltungsreihe des Amts für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Holzkirchen. Der nächste Abend dreht sich um die Förderung der Artenvielfalt.

Bad Tölz-Wolfratshausen/Miesbach – Wald ist mehr als die Summe der einzelnen Bäume: Am letzten Vortragsabend in der Reihe „Waldwissen kompakt“ des Amts für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) Holzkirchen gibt Stefan Kramer, Abteilungsleiter Forsten beim AELF, am Mittwoch, 29. März, eine Übersicht über die vielfältigen Leistungen des Waldes für die Gesellschaft. Darüber hinaus beantwortet er die Frage, welche Auswirkungen diese Leistungen auf das Waldeigentum haben.

Laut Pressemitteilung des AELF steht der Wald neben dem „klimafreundlichen und nachwachsenden“ Rohstoff Holz „ganz nebenbei“ weitere essenzielle Ressourcen für die Gesellschaft zur Verfügung. Sauerstoff und sauberes Trinkwasser stehen an erster Stelle, aber auch Pilze, Beeren und Wildfleisch. Zudem schützt der Wald vor Lawinen, Steinschlag, Überschwemmungen, filtert die Luft und ist Erholungsraum für alle Menschen sowie Lebensraum für eine fast unendliche Vielfalt an Tieren und Pflanzen, so Kramer.

Konflikte mit dem Naturschutz und der Waldpflege kamen vermehrt in Corona-Zeiten auf, war der Wald ja fast der einzige Ort der Erholung.

Vermehrt geraten weitere Leistungen des Waldes in den Fokus der öffentlichen Diskussion – wie eben die Speicherung von CO2 im Wald und dem Holz, die große Artenvielfalt im Wald und die Versorgungssicherheit durch nachwachsende Rohstoffe. Gerade in den Landkreisen Bad Tölz-Wolfratshausen und Miesbach spielt die Erholung im Wald eine immer größere Rolle, betont das AELF. Der Aufenthalt im Wald wirke auf Körper und Psyche beruhigend und entspannend. Er stärke das Immunsystem und helfe, Stress abzubauen. „Konflikte mit dem Naturschutz und der Waldpflege kamen vermehrt in Corona-Zeiten auf, war der Wald ja fast der einzige Ort der Erholung“, so Kramer.

„Kleine Taten, große Wirkung“: praktische Tipps zur Förderung der Artenvielfalt

Der Natur- und Artenschutz wird spätestens seit dem Volksbegehren „Rettet die Bienen“ öffentlich breit diskutiert. Förster und Waldbesitzer beschäftigen sich schon seit langem damit. Im zweiten Vortrag am selben Abend zeigt Kramer zunächst auf, warum der Wald die naturnächste Nutzungsform darstellt und wie er zahlreiche Natur- und Artenschutzbelange erfüllt. Im Gegensatz zum sogenannten Offenland konnten in den vergangenen Jahrzehnten viele Verbesserungen für die Artenvielfalt erreicht werden. So erhöhte sich laut Kramer in den Wäldern der zwei Landkreise beispielsweise der für viele Arten so wichtige Anteil an alten Waldbeständen sowie die Menge an Totholz deutlich. Aber auch im Wald gibt es noch diverse Verbesserungsmöglichkeiten. Daher werden im Vortrag unter dem Motto „Kleine Taten, große Wirkung“ praktische Möglichkeiten zur Förderung der Artenvielfalt im Wald vorgestellt, kündigt das AELF an.

Insgesamt steigen die Erwartungen verschiedener Interessensgruppen an den Wald. Kramer: „Einzelinteressen werden zunehmend kompromissloser eingefordert, die Toleranz für andere Interessen sinkt.“ Wie können Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer hier einen Ausgleich mit den eigenen Zielen erreichen? Wie und mit welchen Maßnahmen finden sie Akzeptanz und Anerkennung in der Gesellschaft?

„Waldwissen kompakt“: Vorwissen ist nicht erforderlich

Die Vortragsreihe „Waldwissen kompakt“ schafft Grundlagen für Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer. Vorwissen ist nicht erforderlich. Der letzte Infoabend am Mittwoch, 29. März, findet von 19 bis 21.30 Uhr in der Mensa des Grünen Zentrums (Rudolf-Diesel-Ring 1a, Holzkirchen) statt. Fest stehen nun auch die Termine für die beiden Praxisabende: Mittwoch, 14. Juni (Waldumbau, Holznutzung und Pflanzung), südlich von Holzkirchen sowie Mittwoch, 21. Juni (junge Wälder zielgerichtet pflegen, Holz fachgerecht aushalten), bei Harmating. (cce)

Infos im Internet: www.aelf-hk.bayern.de

