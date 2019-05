Forstexperte  Webert erklärt, wie Artenschutz im Wald funktioniert

Selten wurde so intensiv über Artenvielfalt gesprochen wie derzeit. Eine große Bedeutung spielt in diesem Zusammenhang der Wald. Er bedeckt knapp ein Drittel des Bundesgebiets. Wie ist es um die Biodiversität in unseren Wäldern bestellt?

Bad Tölz-Wolfratshausen– Anfang Mai knallte Robert Watson der Menschheit das Protokoll ihres Versagens vor den Latz. Der Chef des UN-Weltbiodiversitätsrats warnte in seinem ebenso wegweisenden wie beängstigenden Abschlussbericht vor dem Schwinden der Artenvielfalt durch das menschliche Zutun und dessen katastrophale Folgen. Der enorme Verlust der Biodiversität ist laut Watson so bedrohlich wie der Klimawandel. Von acht Millionen Tierarten ist aktuell eine Million bedroht. Immerhin: Die Dringlichkeit dieses Problems haben mittlerweile nicht nur Experten und Wissenschaftler erkannt. Darauf setzt Christian Webert. Mit dem Bereichsleiter Forsten im Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in Holzkirchen unterhielt sich Redakteur Peter Borchers über den aktuellen Zustand der Artenvielfalt im Wald.

+ Christian WebertBereichsleiter Forsten im AELF in Holzkirchen. © sh

Herr Webert, die anhaltende Diskussion um das Artensterben scheint mehr als ein Modethema zu sein. Ist das auch Ihr Eindruck?

Ich denke schon, dass der Artenschutz als wichtiges Thema in der Gesellschaft angekommen ist. Damit es nicht zu einem bloßen Hype verkommt, muss man es allerdings fachlich hinterlegen. Wir als Förster arbeiten schon recht lange inhaltlich in diesem Bereich. Die Stichworte Nachhaltigkeit und Vielfältigkeit im Wald sind für uns nichts Neues. Ich glaube aber, dass der Schutz der Artenvielfalt nun nicht mehr als alleinige Sache der Förster oder Landwirte gesehen, sondern als eine sehr wichtige gesamtgesellschaftliche Daueraufgabe erkannt worden ist.

Zu Ihrer Kernkompetenz: Wie steht es aktuell um die Artenvielfalt im Wald?

D e n Wald gibt es so gar nicht. Nehmen wir nur mal unser Dienstgebiet: Vom Moorwald über den Auwald, den Berg-Mischwald bis zu den Hochlagen-Fichten, also vom Flachland bis zum Hochgebirge, ist der Wald an sich schon sehr vielfältig. Darin sind sehr viele, auch unterschiedliche Arten gebunden. Einen generellen Trend in Sachen Biodiversität zu artikulieren, ist also schwierig. Es gibt aber natürlich Arten, die sind auch bei uns im Wald eher selten.

Welche zum Beispiel?

Das ist im Nordlandkreis beispielsweise die Elsbeere, eine wärmeliebende Baumart. Derzeit versuchen wir, die Elsbeere vor dem Hintergrund des Klimawandels in unseren Wäldern stärker zu beteiligen. Im Geretsrieder Stadtwald haben wir einige angepflanzt, um zu sehen, ob wir auch mit diesem Baum in die Zukunft gehen können. Wir brauchen einen höheren Anteil an Mischbaumarten. Ich möchte gar nicht behaupten, dass wir mit steigenden Temperaturen die derzeit vorherrschende Fichte komplett verlieren werden. Aber mit dem Klimawandel haben einige Arten ein Problem, während andere davon profitieren. Das gilt übrigens auch für Tiere.

Auch interessant: Der Bergwald ist Wolfratshausens Lebensversicherung

Können Sie uns auch hier eine bedrohte Art nennen?

Der Schwarzspecht zum Beispiel ist eine Schlüsselart im Bereich Artenschutz. Seine Höhlen bieten im Nachgang sehr vielen weiteren Tierarten Schutz. Wir unterstützen ihn, indem wir Biotopbäume stehen lassen, etwa eine dicke Buche, an der Äste abgebrochen sind oder die eine Höhle besitzt. Damit hilft man dann nicht nur dem Specht. Solche Biotopbäume haben Spalten, die Fledermäuse nutzen können oder Insekten. Es besteht aber oft auch ein gewisser Zielkonflikt zwischen der Hilfe für eine einzelne Art mit speziellen Ansprüchen und anderen Arten mit genau den gegenteiligen Bedürfnissen. Was ich damit sagen möchte: Konzentrierst du dich ausschließlich auf eine Art, läufst du Gefahr, für andere Arten die Bedingungen zu verschlechtern. Unser Ziel mit der naturnahen Forstwirtschaft ist jedoch, eine möglichst hohe Vielfalt auf der gesamten Fläche zu erreichen.

Spielen die privaten Waldbesitzer bei dieser Aufgabe mit?

(lacht) Auch unter unseren Waldbesitzern gibt es eine große Vielfalt. Der eine wünscht sich möglichst viele verschiedene Baumarten in seinem Wald, der nächste hat eine andere Zielrichtung. Das ist auch gar nicht schlimm, denn aus diesem Umstand heraus entsteht von selbst auch wieder eine Vielfalt auf der gesamten Fläche, und damit kann man sehr vielen Arten helfen. Für richtige Waldspezialisten wie den Schwarzspecht oder den Schwarzstorch ergreifen wir zusätzlich gezielte Maßnahmen wie Ruhezonen oder eben die genannten Biotopbäume.

Wie entwickelt sich der Wald generell in Deutschland?

Feststellen lässt sich, dass wir gemäß der alle zehn Jahre stattfindenden Bundeswaldinventur inzwischen mehr Mischung in den Wäldern haben. Die Wälder werden außerdem älter und naturnäher, was gut für den Artenschutz ist. Wenn alle Baumarten aufwachsen können und zum Beispiel die Tanne, eine unserer ganz wichtigen Baumarten im Oberland, mit einem höheren Anteil in die Zukunft gehen kann, ist das ein wichtiger Beitrag zur Artenvielfalt.

In den Nationalparks gibt es mittlerweile Bereiche, die komplett der Natur selbst überlassen werden.

Ja, das ist im Bayerischen Wald und in Berchtesgaden der Fall. So etwas gibt es aber auch im Kleinen über die Fläche in Bayern verteilt, sogenannte Naturwaldreservate, wie die Totengräben in Kreuth oder im Walchensee die Insel Sassau. Man darf daraus kein Holz entnehmen, auch sonstige forstwirtschaftliche Nutzung ist verboten. Man macht auf begrenzter Fläche wirklich nichts und schaut sich – von unserer Landesanstalt wissenschaftlich begleitet – die natürlichen Prozesse an. Daraus können wir vieles lernen, was wir später im naturnahen Bewirtschaften umsetzen können. Diese Flächen liegen in der Regel im Staatswald. Es stimmt übrigens auch nicht, dass Nichtstun immer das Beste ist. Es gibt nämlich durchaus Arten, die von der Bewirtschaftung profitieren.

Ein Beispiel?

Bleiben wir bei der Tanne, die besonders verbissempfindlich ist. Würde man ihr nicht durch Jagd und Pflege helfen, würden sich oftmals Fichte und Buche gegen sie durchsetzen. Durch Pflegeeingriffe kann ich generell dafür sorgen, dass mehr seltenere Baumarten ihren Raum und ihr Licht bekommen. Bewirtschaftung ist in diesem Fall auch Artenschutz.

Stichwort Waldbesitzer: Wie kooperativ sind sie in Sachen Artenschutz?

Unter Waldbesitzern gibt es wie gesagt eine große Artenvielfalt. Einige haben einen sehr großen Sinn dafür, andere weniger. Gerade bei uns in der Region sind die Waldbauern aber sehr aufgeschlossen. Sie wissen traditionell, dass sie auf lange Sicht arbeiten, an die Zukunft und die nächste Generation denken müssen. Das ist mit einer breiten Palette an Baumarten besser zu erreichen. Was wir vom Forstamt tun können: Wir beraten, wir bieten Förderprogramme an. Beispielsweise können Waldbesitzer vom Staat Fördergelder bekommen, wenn sie Biotopbäume zwölf Jahre lang stehen lassen.

Lassen Sie uns in die Glaskugel schauen, Herr Webert: Wie sehen Sie die Zukunft des Waldes?

Ich bin kein Prophet, aber gewisse Trends kann man absehen. Der Klimawandel ist da. Davon, dass es wärmer und trockener wird, profitieren einige Arten – darunter leider auch der Borkenkäfer. Andere Arten stehen auf der Verliererseite wie die Fichte, die ursprünglich aus einem kühleren Klima kommt. Es wird sich also etwas in der Zusammensetzung der Arten ändern. Wir müssen aus forstlicher Sicht darauf mit dem Rezept der Breite reagieren und möglichst viele Baumarten an der Verjüngung beteiligen. So wird es nicht so tragisch, sollte uns eine ausfallen. Ansonsten sind wir in Sachen Artenvielfalt und -erhalt im Wald gut unterwegs.

Hand auf Herz, Herr Webert: Glauben Sie, dass die Menschheit in Sachen Erhalt der Biodiversität noch die Kurve kriegt?

Grundsätzlich bin ich optimistisch, sonst würde ich den Job nicht machen. Aber es ist allerhöchste Zeit, an vielen Stellschrauben – auch außerhalb des Waldes – zu drehen. Im Forstbereich tun wir das uns Mögliche, aber das Thema geht natürlich viel, viel weiter. Der Artenschutz und -erhalt ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Ich habe jedoch das Gefühl, und da sind wir wieder am Anfang unseres Gesprächs, dass gerade in letzter Zeit viele Menschen die enorme Bedeutung der Thematik erkannt haben.

peb

Lesen Sie auch: Welcher Baum im Wald der Zukunft eine große Rolle spielen soll