Ehepaar lernte sich vor 60 Jahren auf ungewöhnliche Weise kennen und lieben

Franz (85) und Maria Werner (80) aus Wolfratshausen sind seit 60 Jahren verheiratet. Kennengelernt hat sich das Paar unter kuriosen Umständen.

Wolfratshausen – Als sich Maria und Franz Werner vor 60 Jahren das Ja-Wort gaben, regnete es. Für die Redensart, dass diesem Pech eine glückliche Ehe folge, liefert das Wolfratshauser Paar mit seiner langen gemeinsamen Zeit ein gutes Beispiel. Die Diamantene Hochzeit feierte es nun kürzlich bei strahlendem Sonnenschein. Bürgermeister Heilinglechner gratulierte den Jubilaren herzlich und überreichte Blumen und einen Gutschein: „Bleibt gesund und passt aufeinander auf.“

Kennengelernt hatte sich das Paar an einem Faschingssonntag, direkt bei Franz zu Hause. „Die Umstände waren etwas kurios“, verrät der 85-Jährige. Sein Bruder war nämlich mit Marias Schwester zusammen. „Die beiden haben ein Jahr vor uns geheiratet.“ Während Franz ein gebürtiger Münchner ist, wuchs Maria in Niederbayern nahe Deggendorf auf. „Ich bin mit meiner Schwester nach München gegangen, als ich 17 Jahre alt war“, erzählt sie. Die hatte dort Arbeit gefunden und wollte nicht so alleine sein. Maria Werner selbst arbeitete bald in einer Bank. Ihr Mann war bei der Stadt München als Elektromonteur angestellt. „Die 38 Jahre Schichtarbeit waren schon belastend für uns“, sagt die 80-Jährige rückblickend. Dafür konnten sie abwechselnd die drei Kinder betreuen, die aus ihrer Ehe hervorgingen. Im Jahr 1999 zogen die Werners aus München-Blumenau in die Flößerstadt. Ihre Tochter Eva hatte zuvor einen Wolfratshauser geheiratet.

Ihren Ruhestand nutzen die Werners nun zu ausgedehnten Reisen. „Als erstes sind wir auf Kur in die Abano-Therme gefahren und haben es uns gut gehenlassen“, berichtet Maria Werner. Auch Kreuzfahrten haben die Rentner für sich entdeckt: „Egal, ob Meer oder Fluss, wir haben dadurch viel zu sehen bekommen“, so ihr Mann. Zu Hause liest er am liebsten die Zeitung, seine Gattin geht zum Turnen und zur Wassergymnastik. Gemeinsam besuchen die Senioren Konzerte und gehen ins Theater. Ihre Tochter schenkt ihnen manchmal Karten für Kulturveranstaltungen in der Loisachhalle.

Mitte September steht schon das nächste Ereignis vor der Tür: Urenkel Philipp wird eingeschult, da dürfen die Urgroßeltern natürlich nicht fehlen.

Leonora Mitreuter

