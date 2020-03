Stichwahl in Wolfratshausen: Fünf Fragen an die Bürgermeisterkandidaten

Wer sitzt die nächsten sechs Jahre auf dem Bürgermeisterstuhl in Wolfratshausen? Am Sonntag kommt es zur Stichwahl zwischen Amtsinhaber Klaus Heilinglechner (Bürgervereinigung Wolfratshausen/BVW) und seinem Herausforderer Günther Eibl (CSU).

Wolfratshausen – Heilinglechner holte im ersten Durchgang 29 Prozent der Stimmen, Eibl kam auf 21,14 Prozentpunkte. Er lag wie berichtet 36 Stimmen vor Grünen-Kandidatin Annette Heinloth (20,71 Prozent). Aufgrund der Corona-Pandemie gibt es seit rund zwei Wochen keine Wahlkampfveranstaltungen oder Info-Stände mehr. Ein geplantes gemeinsames Interview mit unserer Zeitung kam aus demselben Grund ebenfalls nicht zustande.

Um den Wählern trotzdem eine Entscheidungshilfe zu geben, haben beide Aspiranten jeweils fünf identische Fragen unserer Redaktion schriftlich beantwortet. Heilinglechner und Eibl hatten zur Beantwortung dieselbe Frist vorgegeben, beide bekamen denselben Platz für ihre Antwort. Weil beide den Zeilenumfang jeweils leicht überschritten, sind die längeren Antworten nach Rücksprache mit dem jeweiligen Bürgermeisterkandidaten von der Redaktion gekürzt worden.

Was haben Sie Ihrem Kontrahenten voraus?

Heilinglechner: Erfahrung im Amt, im Umgang mit der Verwaltung und den übergeordneten Behörden. Sowie meine positive, empathische und bodenständige Art.

Eibl: Fundierte Ausbildungen in den beiden wohl wichtigsten Bereichen: in der Finanzwirtschaft und im Handwerk, Lebenserfahrung und 18 Jahre Arbeit im Stadtrat. Weiter Fachkompetenz, Entschlusskraft und die Führungsstärke, Herausforderungen zu meistern.

Um welche Eigenschaft beneiden Sie Ihren Kontrahenten?

Heilinglechner: Neid ist keine meiner Eigenschaften. Aber Respekt: Und den bringe ich ihm für sein Engagement um den Bürgermeisterposten entgegen.

Eibl: Ich empfinde keinen Neid ihm gegenüber. Ich respektiere ihn als Menschen, schätze seine stoische Ruhe und Gelassenheit. Ich bin mir sicher, dass wir – egal in welcher Position – künftig gut zusammenarbeiten.

Der Straßenwahlkampf ist aufgrund der Corona-Pandemie eingestellt: Was würden Sie den Wolfratshausern gerne persönlich sagen, wenn es möglich wäre?

Heilinglechner: Allen voran möchte ich den Wolfratshausern danken, dass sich alle so vorbildlich verhalten. Mein besonderer Dank gilt darüber hinaus allen, die immer noch für uns im Einsatz sind. Mein Beitrag in diesen Krisenzeiten ist eine besonnene und zugleich entschlossene Führung der Stadt und ihrer Verwaltung. Ich kann das und bitte um Ihr Vertrauen für die nächsten sechs Jahre.

Eibl: Ich stehe dafür, die Zukunft unserer Kinder zu sichern und die Heimat für ältere Menschen zu bewahren – vor allem den Erhalt der Kreisklinik im Schulterschluss mit dem Landkreis durchzusetzen. Persönlich will ich sagen: Halten Sie sich an die Empfehlungen der Behörden, bleiben Sie gesund und bleiben Sie zuhause.

Bitte vervollständigen Sie diesen Satz: Nach Überwindung der Corona-Krise muss die Stadt...

Heilinglechner: ... zuerst einmal Resümee ziehen. Was haben wir als Stadt gut gemacht und wie können wir uns in Zukunft noch besser auf Krisen einstellen? Dazu gehört auch, bestimmte Bereiche zu überdenken und zu prüfen, ob wir so weitermachen können und was wir anders machen müssen. Das sollte jeder einzelne Bürger tun, aber natürlich auch wir als Stadt. Nach dem Motto: „Die Krise als Chance.“

Eibl: ... Zusammenhalt zeigen. Aber nicht erst danach: Schon heute muss mit dem (Nach- )Denken und Analysieren begonnen werden. Eine umfassende Bestandsaufnahme – vom veränderten Steueraufkommen hin zu den städtischen Finanzen, ohne die sozial Schwachen oder Arbeitslosen aus dem Blick zu lassen – ist dringend nötig.

Wenn Sie am Sonntag zum Bürgermeister gewählt werden, was möchten Sie in den ersten 100 Tagen anpacken?

Heilinglechner: Die durch die Corona-Pandemie entstandenen Probleme lösen – ohne dabei unsere aktuellen Projekte aus den Augen zu verlieren: Die heimische Wirtschaft und alle unterstützen, die durch diese Krise in Not geraten sind, den Haushalts- und Investitionsplan 2020 überarbeiten, Steuerausfälle kompensieren und – wie gesagt – weiter an den Projekten arbeiten, die uns Wolfratshausern und Wolfratshauserinnen wichtig sind.

Eibl: Zusammen mit der Stadtverwaltung und dem Stadtrat ein Team bilden. Mit diesem Team aktiv für unsere Stadt da sein, die richtigen Schlüsse ziehen, die Bürgerinnen und Bürger und Unternehmen zu unterstützen. Das Wichtigste ist und bleibt die Bewältigung der Corona-Krise. Das gilt sowohl im gesundheitlichen wie im wirtschaftlichen Bereich.

