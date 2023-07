Fünf gute Gründe für ein Fest: Mit Grillhendl, Grauburgunder und Bayerns Ex-Ministerpräsident

Von: Carl-Christian Eick

Luden sich gern Gäste ein: (v. li.) Florian Prell, Stefan Schneider, Johannes Schneider und Peter Schneider - die Führungsriege der Schneider und Prell Immobilientreuhand AG in Wolfratshausen. © Wolfgang Tutsch

Die Schneider und Prell Immobilientreuhand AG hatte gleich fünf gute Gründe, um zu feiern. Unter den Gästen: Landrat Josef Niedermaier und Bayerns Ex-Ministerpräsident Dr. Edmund Stoiber.

Wolfratshausen/Icking – Hin und wieder sucht man einen Grund zum Feiern. Dieses Problem stellte sich für die Schneider und Prell Immobilientreuhand AG nicht. Das Wolfratshauser Unternehmen besteht heuer 40 Jahre, Seniorchef Johannes Schneider feierte wie berichtet im Februar seinen 80. Geburtstag, Florian Prell begeht in Kürze seinen 60. und Geschäftsführer Peter Schneider zählt seit April 50 Lenze. Nicht zu vergessen die Fertigstellung eines Bauträgerprojekts durch die Schneider Wohnbau vor einigen Wochen in Berg, am Ostufer des Starnberger Sees. Gleich fünf gute Gründe, Mitarbeiter, Geschäftspartner und Freunde zu einer Jubiläumsfeier in den Biergarten des Landgasthofs Rittergütl in Icking einzuladen.

Zu den rund 100 Gästen zählten unter anderem Landrat Josef Niedermaier, Bayerns ehemaliger Ministerpräsident Dr. Edmund Stoiber und seine Frau Karin, der Vorsitzende der Unternehmervereinigung Wirtschaftsraum Wolfratshausen, Christian von Stülpnagel, Korbinian Krämmel (Krämmel-Unternehmensgruppe), Andreas Roß, Wirtschaftsförderer im Landratsamt und Vorstandsvorsitzender des Wirtschaftsforums Oberland, der Geretsrieder Unternehmer Rainer Lug, Architekt Andreas Schmauser sowie der Rechtsanwalt Dr. Harald Mosler und seine Frau Gisela.

Vater Johannes (80) und Sohn Peter Schneider (50) teilen sich bis auf den Tag ein Büro

Die Jubiläumsfeste der „Familie“ Schneider und Prell seien längst Tradition, sagte Peter Schneider und versprach der illustren Gästeschar mit einem Lächeln, dass er diese Tradition „auf jeden Fall“ fortsetzen wolle. Da er und Florian Prell „nicht mehr die jüngsten seien“, werde man aber „vielleicht künftig in kürzeren Abständen feiern“. Ausdrücklich bedankte er sich bei seinem Vater Johannes, dem Mitbegründer des Unternehmens, der ihm bis auf den Tag mit Rat und Tat zur Seite stehe. Für das harmonische Miteinander spreche die Tatsache, „dass wir zwei uns ein Büro teilen“. Mit einem Augenzwinkern ergänzte Peter Schneider, dass es mittlerweile auch in Ordnung gehe, dass sein Vater nicht mehr täglich im Büro präsent sei.

Rittergütl-Team verwöhnt Gäste mit bayerischen Spezialitäten

Er verhehlte nicht, dass seit Herbst vergangenen Jahres ein anderer Wind auf dem Immobilienmarkt wehe. Saftige Baukosten, kräftig gestiegene Darlehenszinsen und eine hohe Inflation haben die Nachfrage in Sachen Wohnungen und Häuser gedämpft. Doch „turbulente Zeiten“ habe es schon in der Vergangenheit gegeben – „und uns gibt es immer noch“. Schneider: „Denn wir können nicht nur prima feiern, sondern wir erbringen auch erstklassige Leistungen rund ums Thema Immobilien.“ Sein Credo: „Schauen wir zuversichtlich und motiviert nach vorne!“

Fürs leibliche Wohl sorgten Rittergütlchef Alexander Linde und sein Team mit bayerischen Spezialitäten, darunter Obazda, Grillhendl und Kaiserschmarrn, sowie mit Grauburgunder aus Rheinhessen und einem Merlot aus dem Trentino. Statt Geschenken hatten Schneider und Prell um eine Spende für die Freie Waldorfschule Isartal in Geretsried gebeten. (cce)

