Gabriele Strauhal über das Ethik-Komitee im AWO-Demenz-Zentrum

Vor drei Jahren hat sich im AWO-Demenz-Zentrum Wolfratshausen ein Ethik-Komitee gegründet. Im Mittelpunkt allen Handelns steht der mutmaßliche Wille und die Lebensqualität des Bewohners.

Wolfratshausen– Die Pflegekräfte in Heimen kennen diese Situationen nur zu gut: Ein an Demenz erkrankter Bewohner, der seine Medikamente nicht mehr nehmen möchte. Eine alte Frau, die sich nicht mehr waschen lassen will. Wie soll man reagieren? Was ist wichtiger, die Fürsorgepflicht oder der Wille des Heimbewohners?

Um hier eine für alle – Bewohner, Mitbewohner, Betreuer, Angehörige und Pflegekräfte – zufriedenstellende und akzeptable Lösung zu finden, hat sich im Demenz-Zentrum der Arbeiterwohlfahrt (AWO) am Paradiesweg vor drei Jahren ein Ethik-Komitee gegründet. Im Mittelpunkt allen Handelns steht dabei immer der mutmaßliche Wille und die Lebensqualität des Bewohners. Das Komitee unterstützt die Mitarbeiter und Angehörigen bei der Entscheidungsfindung, falls diese von sich aus in einer Fallbesprechung zu keinem Ergebnis gekommen sind.

Das Gremium, das sich vier Mal pro Jahr trifft, besteht aus zwei internen und sieben externen Mitgliedern. Vertreten sind hier verschiedenste Berufsgruppen, von der Psychogerontologin über die Klinikseelsorgerin bis zum Elektrotechniker. „Das garantiert, dass möglichst viele Sichtweisen mit eingebracht werden“, erklärt Gabriele Strauhal, zuständig für Ethik und Qualität und ständiges Komitee-Mitglied. Denn bei der Güterabwägung, von der Selbstbestimmtheit des Bewohners über die Fürsorgepflicht der Pflegenden bis hin zur Vertretbarkeit des eigenen Handelns, „prallen manchmal Welten aufeinander“.

„Demenzkranke sind zwar juristisch gesehen nicht mehr einwilligungsfähig“, so Strauhal. „Dennoch haben sie einen natürlichen Willen, den sie auf ihre Art zum Ausdruck bringen.“ Sie bleibt bei dem Beispiel der Dame, die sich nicht waschen lassen will. Angehörige bemerken natürlich die Flecken auf der Kleidung, den Geruch, machen dem Personal vielleicht Vorwürfe. Pflegekräfte wollen eingreifen und können nicht – und die Betroffene will einfach nur in Ruhe gelassen werden. Also wird nach einer Lösung gesucht, die der Betroffenen am wenigsten schadet (Nicht-Schadens-Prinzip).

„Es ist also nicht so schlimm, wenn die Kleider mal nicht gewechselt werden. Viel schlimmer wäre es, besagter Dame die Kleidung einfach gegen ihren Willen zu waschen – das wäre Gewalt in der Pflege. Und das geht gar nicht.“ Im Fall der Seniorin weigerte sich deren Tochter, die Mutter ungewaschen auf einen Ausflug ins Café mitzunehmen. „Diese Besuche hatten aber einen großen Stellenwert für die alte Dame. Also haben wir ihr am Tag vor dem Besuch eine Art Wellnesstag mit Baden und Eincremen angeboten – sie hat angenommen.“

Schwieriger ist die Situation bei Medikamentenverweigerung. „Hier unterscheiden wir zwischen ,Ich kann nicht‘ und ,Ich will nicht‘“, erklärt Strauhal. „Hatte der Herr zeitlebens kein Vertrauen zum Arzt? Oder hat er Schluckbeschwerden?“ Bei zu großen Tabletten wird gemeinsam mit dem Arzt geschaut, ob es das Medikament nicht auch als Depotspritze oder Tropfen gibt. „Das Medikament einfach mit dem Mörser klein machen und untermischen ist übrigens ohne richterlichen Beschluss gesetzlich nicht erlaubt. Auch wenn es in anderen Häusern oftmals so gehandhabt wird, man macht sich damit strafbar.“

Auch stellt sich die Frage nach der Notwendigkeit der Medikation. Kann vielleicht sogar ganz darauf verzichtet werden? Eine Überprüfung durch die behandelnden Ärzte hat gezeigt, dass auf eine große Anzahl von Medikamenten verzichtet werden konnte – ohne dass es auf den Betroffenen größere Auswirkungen hat. Ist die Arznei lebensnotwendig, hilft oft ein Blick in die Patientenverfügung. „Will der Bewohner überhaupt lebensverlängernde Maßnahmen? Auch muss der Gedanke zugelassen werden, dass der Mensch am Besten weiß, was für ihn gut ist.“

Gibt es keine Verfügung, überprüft das Ethik-Komitee den Fall. „Überwiegt hier die Fürsorge gegenüber der Autonomie“, so Strauhal, „muss sich der Betreuer nach Absprache mit dem Arzt zur Prüfung einer ärztlichen Zwangsmaßnahme an das Gericht wenden.“ Im anderen Fall wird das Medikament nicht mehr verabreicht. Parallel dazu wird der Arzt informiert.

Gabriele Strauhal sieht die Arbeit im Ethik-Komitee auch für sich als Bereicherung. „Man ändert beim eigenen Handeln immer wieder den Blickwinkel und bemerkt so Dinge, die man sonst vielleicht übersehen hätte.“

