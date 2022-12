Wolfratshausen: Geburtshilfe bietet neue Entbindungswanne an

Von: Sabine Hermsdorf-Hiss

Sanfte Geburt: Die neue Entbindungswanne zeigen die Hebammen Daniela Hein (li.) und Martina Winkler. © Klinik

Die Geburtshilfe an der Kreisklinik in Wolfratshausen verfügt seit wenigen Monaten über eine moderne Entbindungswanne. Sie ersetzt ein älteres Modell.

Wolfratshausen – Warmes Wasser entspannt – warum also diesen Effekt nicht auch für Geburten nutzen? Seit wenigen Monaten verfügt die Starnberger Außenstelle für Frauenheilkunde und Geburtshilfe an der Kreisklinik in Wolfratshausen über eine moderne Entbindungswanne, die ein älteres Modell ersetzt.

Warmes Wasser verringert Wehenschmerz

„Die Resonanz der Schwangeren, die im Wasser entbinden, war sehr gut“, sagt die Leitende Hebamme Martina Winkler. Das warme Wasser ermöglicht ein leichteres Gefühl für den Körper. Die Temperatur richtet sich nach den Wünschen der Mütter, Winkler empfiehlt 32 Grad, „um einen hohen Blutverlust zu vermeiden.“ Das warme Wasser verringere den Wehenschmerz und fördere die Entspannung der Beckenmuskulatur. Durch Abstufungen für die Beine ist die Wanne auch für kleinere Frauen geeignet.

Neben Hebamme und Arzt kann werdender Vater anwesend sein

„Entspannte Mütter haben auch immer einen Vorteil für das Neugeborene“, betont Hebamme Daniela Hein. Das Neugeborene blicke bei der Geburt zuerst nach unten, um sich dann zu drehen. „Viele der Babys haben sogar schon im Wasser die Augen offen“, ergänzt Winkler, „und sehen so erstmals zu ihrer Mutter hoch.“ Mehr Personal ist für diese Art der Entbindung nicht erforderlich. Neben Hebamme und Arzt kann der werdende Vater genauso anwesend sein.

Mittlerweile haben bereits einige Mütter die Entbindung in der Wanne genutzt – Tendenz steigend. Das erste Baby, das in Wolfratshausen auf diese Weise zur Welt kam, war zufällig das 444. Kind seit Gründung der Außenstelle. Weitere Informationen über diese Art der Geburtshilfe geben Martina Winkler und ihren Kolleginnen sowie die Leitende Ärztin Dr. Dörte Lüdders, die einmal im Monat für Gespräche im Casino der Kreisklinik zur Verfügung stehen. Der nächste Termin ist Mittwoch, 14. Dezember, um 18.30 Uhr (bitte aktuellen negativen Antigen-Schnelltest oder PCR-Test mitbringen). Die Termine im nächsten Jahr sind ebenfalls jeweils mittwochs: 11. Januar, 8. Februar, 8. März, 5. April, 10. Mai, 7. Juni, 5. Juli, 2. August, 6. September, 4. Oktober, 8. November und 13. Dezember.

