Georg von Heydebrand und der Lasa, einer der ältesten Wolfratshauser, ist tot

Von: Andrea Weber

Langes Leben: Georg von Heydebrand und der Lasa (re.) feierte erst im Oktober Geburtstag. Bürgermeister Klaus Heilinglechner gratulierte. Jetzt ist der Wolfratshauser im Alter von 100 Jahren gestorben. © Archiv

Einer der ältesten Bürger Wolfratshausens ist gestorben. Georg von Heydebrand und der Lasa wurde im Oktober 100 Jahre alt.

Wolfratshausen – Als Bürgermeister Klaus Heilinglechner dem Jubilar die Ehre erwies und im Namen der Stadt gratulierte, zeichnete sich bereits ab, dass dessen Lebenszeit sich dem Ende zuneigte.

Zwölf Jahre lebte der gebürtige Oberschlesier im Betreuten Wohnen am Moosbauerweg. Sein Lebens-Credo lautete: Zeit für sich und andere Menschen. Zu seinem 95. Geburtstag war er noch ein großer, kräftiger Mann, stand fest im Leben, ging auf Reisen, liebte tägliche Spaziergänge und regelmäßige Besuchen im Hallenbad.

Ein humorvoller Mensch mit Selbstironie

Von Heydebrand engagierte sich ehrenamtlich – viele Jahre beim VdK und bis ins hohe Alter für den Wolfratshauser Verein „Bürger für Bürger“. Er war ein humorvoller Mensch mit einer ordentlichen Portion Selbstironie. Auf die Frage nach seinem „von“ im Namen antwortete er bescheiden: „Das hat sich ein Vorfahre von mir ausgedacht. Das ,von‘ habe ich nur geerbt.“

Als junger Mann an der Front in Frankreich

Georg von Heydebrand und der Lasa – der Namensbeisatz bedeutet die Region seiner Geburtsstätte – kam am 2. Oktober 1922 auf die Welt. Als junger Mann wurde er an die Front nach Frankreich geschickt, geriet in amerikanische Gefangenschaft und überlebte so den Zweiten Weltkrieg. Nach dem Krieg absolvierte er eine Ausbildung zum Landwirt in Hannover. Dort lernte er eine Münsingerin kennen und heiratete in erster Ehe in den Hof in Weipertshausen ein. 30 Jahre lang arbeitete er als Landwirt. Aus dieser Ehe gingen sieben Kinder hervor.

Mit seiner zweiten Frau, einer Lehrerin, lebte er glücklich, bis sie 2009 an Krebs starb. In 100 Jahren erlebte Georg von Heydebrand und der Lasa zwei Weltkriege, das Wirtschaftswunder und schließlich die Zeit der mobilen Kommunikation. Zu seinem 100. Geburtstag resümierte er in Dankbarkeit: „Alles im Leben war für mich eine Übung, die mir nicht geschadet hat.“

