Blaulicht-Ticker: Betrunkener Olchinger kriecht neben Unfallauto - und mehr

Rundum die Uhr sind Polizei und Feuerwehr in der Region Wolfratshausen-Geretsried für uns im Einsatz - oft mit Blaulicht und Sirene. Was los ist, lesen Sie immer aktuell hier.

Hier lesen Sie immer top aktuell alle Blaulicht-Meldungen aus der Region Geretsried-Wolfratshausen.

Vermissen Sie eine Meldung? Dann sagen Sie uns flott Bescheid! Entweder unter redaktion@isar-loisachbote.de, oder via Facebook beim Isar-Loisachboten oder beim Geretsrieder Merkur, oder Sie rufen kurz durch unter 08171/269233.

Die verarbeiteten Meldungen stammen von den Polizeiinspektionen Geretsried und Wolfratshausen sowie dem Polizeipräsidium Oberbayern Süd, außerdem von den Ortsfeuerwehren aus der Region.

Update, 15. Februar, 11.28 Uhr: Unfallflucht auf Rathaus-Parkplatz in Geretsried

Zwischen 11.30 und kurz nach 12 Uhr touchierte am Donnerstag ein bislang Unbekannter mit seinem Fahrzeug auf dem Rathaus-Parkplatz in Geretsried den Ford einer 56-jährigen Geretsriederin. Laut Polizei entstand an dem Auto Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Der Verursacher flüchtete, ohne den Schaden zu melden und wird daher von der Polizei gesucht. Hinweise werden unter Telefon 0 81 71/9 35 10 entgegengenommen.

Update, 14. Februar, 13.48 Uhr: Dreiste Fahrerflucht in Wolfratshausen

Geradezu dreist machte sich am Mittwoch ein unbekannter Autofahrer aus dem Staub, nachdem er einen Unfall verursacht hatte. Der Opel Astra der Geschädigten, einer Geretsriederin, muss für rund 1000 Euro repariert werden. Die 20-Jährige war gegen 13.15 Uhr auf der Geltinger in Richtung Königsdorfer Straße unterwegs. An der Einmündung wartete vor ihr der Fahrer eines grünen Opel Zafira, beide wollten nach links auf die Königsdorfer Straße abbiegen. Doch dann setzte der Fahrer des Zafira plötzlich zurück und stieß gegen die Front des Astra. Die Geretsriederin hupte, was den Unbekannten aber nicht störte. Seelenruhig fuhr der Unfallverursacher davon. Zeugen der Unfallflucht melden sich unter der Telefonnummer 0 81 71/4 21 10 in der Wolfratshauser Polizeidienststelle.

Update, 14. Februar, 12.05 Uhr: 37-Jähriger sprach mutmaßlich Mädchen in Geretsried an

Die Polizei hat am Mittwoch einen 37-jährigen rumänischen Staatsangehörigen mit Wohnort in Eurasburg vorläufig festgenommen. Er räumte ein, am Montag Mädchen am Geretsrieder Waldfriedhof angesprochen zu haben. Zudem soll er am Samstag zwei Buben vor einem Einkaufsmarkt an der Egerlandstraße angesprochen haben.

Update, 13. Februar, 17.23 Uhr: Kasten der Telekom in Aufhofen gerammt

Wie der Polizei jetzt mitgeteilt wurde, hat ein Unbekannter am Freitag, 18. Januar, an der Hofmarkstraße in Aufhofen einen Verteilerkasten der Telekom gerammt. Dieser wurde beim Aufprall so stark beschädigt, dass ein Sachschaden von etwa 1000 Euro entstand. „Die Telekommunikation war offenbar nicht beeinträchtigt“, schreibt die Polizei. Zeugen melden sich bei der Polizei Wolfratshausen unter Ruf 08171/42110.

Update, 13. Februar, 14.14 Uhr: Olchinger so betrunken, dass er neben dem Unfallauto kriecht

Ein Geretsrieder (31) hat mit fast zwei Promille im Blut am späten Dienstagabend am Hans-Urmiller-Ring einen Unfall verursacht. Wie die Polizei mitteilt, fuhr er gegen 23:45 Uhr mit seinem Transporter in Schlangenlinien, streifte den entgegenkommenden Nissan einer Wolfratshauserin (25) und landete anschließend auf einem Schneehaufen. Der Schaden liegt bei 2000 Euro. Die Polizeistreife staunte vor Ort nicht schlecht: Der Beifahrer des Geretsrieders, ein Olchinger (34), war so alkoholisiert, dass er sich nicht auf den Beinen halten konnte und am Boden kroch. Gegen den Geretsrieder wird wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. Sein Führerschein wurde von den Beamten sichergestellt.

Update, 13. Februar, 12.31 Uhr: Ohne Führerschein in Geretsried unterwegs

Ein in Geretsried lebender Pole muss sich wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Der Mann geriet am Dienstag um 16.20 Uhr an der Johann-Sebastian-Bach-Straße mit einem, auf seinen Chef zugelassenen Pkw in eine Verkehrskontrolle.

Da der 30-Jährige keinen Führerschein vorweisen konnte, wurden seine Daten überprüft. „Dabei stellte sich heraus, dass der Pole aufgrund einer Verkehrsstraftat im Jahr 2015 seinen polnischen EU-Führerschein abgeben musste und seither eine Untersagung der deutschen Fahrerlaubnisbehörde zum Gebrauch einer ausländischen Fahrerlaubnis hat“, heißt es im Pressebericht. Einen deutschen Führerschein hat der Mann seither nicht erworben.

Auf den Chef des Geretsrieders kommt ebenfalls eine Strafanzeige als Halter des Transporters zu, da er seinem Mitarbeiter die Benutzung des Fahrzeugs gestattet hatte.

