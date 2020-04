„Endlich darf ich wieder öffnen“: So lief der erste Geschäftstag für die Einzelhändler

Aufatmen im Einzelhandel: Am Montag durften Geschäfte bis 800 Quadratmeter Verkaufsfläche wieder öffnen. Doch nehmen die Kunden das Angebot an? Oder herrscht in den Läden gähnende Leere? Ein Bummel durch die Wolfratshauser und Geretsrieder Geschäftswelt.

Wolfratshausen/Geretsried – Mit grünem Mundschutz gewappnet steht Georg Meiller in seinem Schuhgeschäft in Wolfratshausen hinter der Kasse und packt einer Kundin die neu erworbenen Turnschuhe ein. Plakate in den Schaufenstern weisen auf die Sicherheitsregeln hin. Auch Desinfektionsmittel steht bereit. „Für den ersten Tag ist hier schon was los“, sagt Meiller. Viele Kinder seien während der Corona-Zwangspause aus ihren Schuhen herausgewachsen, weiß der Einzelhändler. Genau deshalb ist auch Martina Klostermeier gekommen. „Das Wichtigste war für mich heute, dass ich für meine Kinder Schuhe kaufe“, erzählt die Höhenrainerin, während sie bei Meiller bezahlt. Tochter Lisa (4) gefallen ihre neuen schwarz-pinken Treter so gut, dass sie sofort hineinschlüpft.

Corona-Zwangspause: Kinder aus Schuhen herausgewachsen

Ein Blick vor die Tür: Obwohl die Maskenpflicht nur in den Geschäften gilt, tragen auch am Untermarkt fast alle Passanten Mundschutz. Ein ungewohntes Bild. Sabine Pflügler schützt sich mit einer geblümten Variante. Den Einkaufskorb am Arm, ist sie auf dem Weg zur Buchhandlung Rupprecht. Der Grund: Schullektüre für ihre drei Kinder, erklärt Pflügler und rückt ihre Maske zurecht. „Danach nehme ich mir bei der Gärtnerei Holzer noch ein paar Blumen für meinen Garten mit“, verrät sie augenzwinkernd.

Desinfektionsmittel und Kosmetiktücher für Kunden

Wenige Meter weiter, im Bekleidungsgeschäft „Moda“: Hier begrüßt ein schwarzer Stehtisch mit Desinfektionsmittel und Kosmetiktüchern die Kundschaft. Bis auf eine ältere Dame die sich durch reduzierte Artikel stöbert, ist der Laden leer. Trotzdem ist Geschäftsführerin Ebru Mutlu zufrieden: „Ich freue mich einfach nur, dass ich endlich wieder öffnen darf.“

Prüfend schweift ihr Blick über die ausgelegten Röcke, Hosen und Blusen. Einen großen Ansturm habe sie ohnehin nicht erwartet. „Viele haben noch Angst vor einer Infektion. Außerdem fehlt es wegen der Kurzarbeit bei einigen am Geld“, erklärt Mutlu. „Das braucht alles etwas Zeit.“

+ Mit Mundschutz gewappnet begrüßt auch Sarah Ulbrich ihre Kundschaft in der Buchhandlung Oisander. © Sabine Hermsdorf-Hiss

„Ich freue mich einfach nur, dass ich endlich wieder öffnen darf“

Ein leichter Geruch von Desinfektionsmittel hängt in der Geretsrieder Buchhandlung Osiander in der Luft. Die Flasche steht direkt an der Kasse. Dahinter, geschützt durch eine Scheibe Plexiglas, wartet Filialleiterin Sarah Ulbrich auf Kunden. „Bei uns war heute schon gut was los“, berichtet sie. Dann bimmelt auch schon die Ladenglocke: Christina Wegele kommt herein und blickt sich etwas ratlos um. „Kann ich Ihnen helfen?“, fragt Ulbrich.

Dankbar nickt die Geretsriederin. Sie ist auf der Suche nach einem Buch zum selber Eis machen. „Jetzt habe ich viel Zeit, mal was Neues auszuprobieren. Deshalb habe ich mir eine Eismaschine gekauft“, erzählt Wegele stolz. Das gewünschte Buch muss bestellt werden. „Kein Problem, dann komme ich morgen wieder“, ruft die Geretsriederin und verabschiedet sich.

Sicherheit geht vor

Mit seinen 675 Quadratmetern darf auch das Babyparadies an der Jeschkenstraße wieder öffnen. „Um 9 Uhr habe ich den Laden aufgesperrt, keine zwei Minuten später waren die ersten Kunden da“, sagt Chefin Karin Macher. Normalerweise dürften sich im Geschäft momentan 30 Personen aufhalten. „Aber wir haben uns auf drei Familien oder fünf Einzelpersonen beschränkt. Viele Kundinnen sind schwanger, da geht Sicherheit einfach vor“, betont Macher, während sie aufgehängte Babymützchen sortiert.

Zur gleichen Zeit verlässt Ellen Langhammer zufrieden mit einem Gutschein den Laden. „Ich habe dringend ein Geschenk für ein Neugeborenes gebraucht, das am Freitag zur Welt kam“, erzählt sie. Angst vor einer Ansteckung beim Einkaufen hat sie nicht. „Ich umarme ja keinen und halte Abstand“, erklärt Langhammer, steigt in ihren roten VW-Bus und fährt los.

kof