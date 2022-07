Immer mehr Feuerbestattungen - auch Naturgräber gefragt

Von: Sabine Hermsdorf-Hiss

Feuerbestattungen nehmen zu. Die Asche der Verstorbenen wird oft in Urnenwänden – wie hier auf dem Geretsrieder Friedhof – beigesetzt. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Es gibt viele Möglichkeiten für den letzten Weg. Inzwischen sind im Landkreis Alternativen zur klassischen Beerdigung auf dem Vormarsch.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Es ist der Weg, den alle beschreiten müssen. Nur, wie die letzte Ruhe aussieht und wo man sie findet, bleibt jedem selbst überlassen. Die Möglichkeiten sind mittlerweile vielfältig. Es gibt Erd-, See-, Natur-, Feuer-, und sogar exklusive Optionen wie Weltraum- und Diamantbestattungen. Bei letzterer wird aus der Asche des Verstorbenen ein Edelstein gepresst.

„Generell kann man sagen, dass die Feuerbestattungen in den vergangenen Jahren gravierend angestiegen sind“, hat Max Riedl, langjähriger Bestatter in Bad Tölz beobachtet. Diese Erfahrung kann Hemann Gaßner vom Bestattungsinstitut Trauerhilfe Denk bestätigen. „Waren es früher 30 Prozent Feuerbestattungen und 70 Prozent Erdbestattungen, ist es heute umgekehrt.“ Dabei ist zu bedenken, dass außer bei der Erdbestattung alle anderen Arten eine Einäscherung des Verstorbenen voraussetzen.

Die Gründe dafür seien nachvollziehbar. „Die Gesellschaft ist mobiler geworden“, zeigt Gaßner Verständnis. „Die Kinder ziehen oft aus beruflichen Gründen weg und können sich einfach nicht kümmern.“ Die Pflege, besonders im Sommer, wenn die Grabstelle alle paar Tage gegossen werden muss, ist zeitaufwendig. „Hinzu kommt, dass die Familien heutzutage eher kleiner sind“, nennt Riedl einen weiteren Grund. „Die Arbeit muss so auf weniger Schultern verteilt werden.“

Friedhofspflicht in Deutschland - aber inzwischen gibt es viele Alternativen

In Deutschland gilt die Pflicht, die Asche des Verstorbenen auf dem Friedhof beizusetzen, in der Regel in einer Urnenwandnische oder in einem Erdgrab. Doch zur klassischen Ruhestätte gibt es inzwischen Alternativen. In den vergangenen Jahren hat die Nachfrage nach Naturbestattungen zugenommen. „Die Leute wollen einfach zurück zur Natur“, bestätigen sowohl Riedl als auch Gaßner. Allerdings sind in Deutschland nicht alle Formen, wie das Verstreuen der Asche auf einer Wiese oder in einem fließenden Bach, erlaubt. Dagegen gewinnen Bestattungswälder immer mehr an Bedeutung. Erst im Herbst 2020 eröffnete die Familie von Schilcher in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Dietramszell unter dem Namen „Waldruh“ den ersten Bestattungswald im Landkreis. er liegt auf rund acht Hektar südöstlich des Klosters Dietramszell.

Die Einäscherung selbst findet frühestens 48 Stunden nach dem Tod statt und unterliegt genauen gesetzlichen Vorgaben. „Die Urne mit der Asche des Verstorbenen kommt meist am übernächsten Tag wieder zurück, sodass die Beisetzung etwa eine Woche nach dem Todesfall stattfinden kann“, umreißt Riedl den zeitlichen Ablauf.

Was hält die Kirche von Einäscherungen?

Doch was sagt eigentlich die Kirche zur Frage der Einäscherung? Der katholische Pfarrer und Dekan Gerhard Beham aus Wolfratshausen hat ebenso wie die Bestattungsunternehmen eine Zunahme der Urnenbeisetzungen registriert. „Allerdings mehr im städtischen Bereich“, sagt er. „In den Landgemeinden überwiegt nach wie vor die Zahl der Sargbestattungen.“

Die Christen haben sich von Anfang an der Begräbnisform des Leichnams Jesu orientiert – und nicht an der relativ weitverbreiteten Leichenverbrennung in der Antike. Die christliche Hoffnung auf Auferstehung des Leibes habe aber nichts mit dem der Verwesung preisgegebenen Leichnam zu tun. „Da der Leib auch Ausdruck der Persönlichkeit eines Menschen ist, schließt die Auferstehung Ganzheit und Einheit von Leib und Seele mit ein“, erklärt der Geistliche. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts sei oftmals mit antikirchlichen Argumenten für die Einäscherung geworben geworden.

„Daher verbot die Kirche für die Gläubigen die Feuerbestattung und lehnte jede liturgische Mitwirkung, auch bei den Urnenbestattungen, ab“, weiß der Dekan. Diese Einstellung wurde während des Konzils im Jahre 1964 revidiert. Zudem besteht die Möglichkeit, „den toten Leib zu würdigen“,, sagt Beham, „nämlich dann, wenn vor der Verbrennung, beispielsweise nach dem Gottesdienst, eine Aussegnung mit den Worten ,Dein Leib war Tempel des Heiligen Geistes‘ am Sarg stattfindet.“ Auf den kirchlichen Friedhöfen finden Urnenbeisetzungen nach wie vor in Erdgräbern statt.

„Wenn ich vor einem bepflanzten Grab stehe, auf dem es grünt und blüht“, so Behams Empfinden, „ist dies allein schon ein Hoffnungszeichen auf neues Leben, das uns die Natur schenkt.“