„Die Situation ist wahnsinnig schwierig“: Barbetreiber suchen nach Lösungen

Durch die Corona-Pandemie stehen derzeit auch Barbetreiber vor großen Schwierigkeiten. Doch die Gastronomen in Wolfratshausen und Geretsried geben nicht auf - und suchen nach Lösungen.

Wolfratshausen/Geretsried – Aus den Zapfhähnen sprudelt seit Wochen nichts mehr. Wo sonst Nachtschwärmer das Wochenende einläuten, ist es ruhig wie selten: Bars, Kneipen und Clubs leiden unter der Corona-Pandemie. Selbst wenn Restaurants wieder öffnen dürfen, bleibt die Nachtgastronomie geschlossen. Für die Bar-Betreiber im Nordlandkreis eine schwierige Situation.

„Wenn ich erst am Ende des Jahres aufmachen darf, glaube ich nicht, dass ich dann noch aufmachen kann“, stellt Nicole Barth klar. Die 44-Jährige ist Chefin im PapperlaPub am Geretsrieder Hirschenweg. In der beliebten Kneipe mit 50 Sitzplätzen herrscht seit Wochen Ruhe.

Barth kann die Zwangsschließung verstehen, „aber die Situation ist für uns Gastronomen wahnsinnig schwierig“. Die Biergartensaison, in der viel Betrieb herrscht, „habe ich komplett abgeschrieben“. Auch eine geplante Rocknacht oder private Geburtstagsfeiern musste sie absagen. Die finanziellen Soforthilfen, die für Unternehmen ausbezahlt werden, hat sie in Anspruch genommen, „das reicht aber nur für die Pacht für ein paar Monate“.

Auch Sepp Schwarzenbach, Betreiber von zwei Nachtlokalen im Wolfratshauser Gewerbegebiet, hat seit Wochen keine Gäste in der Zeppelin-Bar oder dem Tingel-Tangel begrüßen dürfen. Er nutzt die Zeit für einen „massiven Frühjahrsputz“ und die Umgestaltung seiner beiden Lokale. Dass der anvisierte Eröffnungstermin des „Tingel Tangel“ ausgerechnet in die Corona-Krise gefallen ist, ist zwar „ärgerlich“, gibt dem 28-Jährigen aber die Möglichkeit die Keller-Bar „noch zu optimieren“.

Dabei helfen dem Gastronomen seine festangestellten Mitarbeiter, die momentan ihren Stammplatz hinter dem Tresen gegen einen Schreibtischstuhl in Schwarzenbachs Büro eingetauscht haben. „Ich musste zum Glück niemanden in Kurzarbeit schicken“, sagt Schwarzenbach. Der Wolfratshauser versucht, kreativ auf die Krise zu reagieren.

Vor einigen Wochen spielten zwei DJ’s via Live-Übertragung im Internet ein Set in seiner Bar. „Das war aber kein großer Erfolg“, sagt Schwarzenbach rückblickend. Dennoch möchte er ein ähnliches Angebot nochmals ausprobieren. Außerdem arbeitet er derzeit an einem Konzept, mit dem die Zeppelin-Bar deutlich früher öffnen könnte als bislang vermutet: „Ich überlege, Mittagsgerichte anzubieten.“

Auch ein Biergarten ist in Planung. Die Genehmigung dafür liege bereits seit einigen Jahren vor. Mit diesen Maßnahmen könnte Schwarzenbach womöglich bereits nach Pfingsten wiedereröffnen – auf den Nachtbetrieb müsste er trotzdem verzichten.

Solche Übergangslösungen kommen für Nicole Barth nicht in Frage. „Ich darf in der Küche im Lokal nur Speisen aufwärmen“, sagt sie. Ein Abholgeschäft oder gar vollgastronomische Angebote scheiden für sie daher aus. „Ich habe auch nicht vor, Cocktails zum Mitnehmen anzubieten“, sagt sie, „ich glaube nicht, dass es dafür viele Kunden geben würde“. Die 44-Jährige, die seit vergangenem September den Pub alleine führt, ist gezwungen darauf zu warten, dass auch die Nachtgastronomie wieder den Regelbetrieb aufnehmen darf. „Ich mache mir keine falschen Hoffnungen: Das wird noch lange dauern“, sagt sie. Es sei beim abendlichen Umtrunk einfach nicht möglich, sich an Hygiene- und Abstandsregeln zu halten, weiß sie.

Auch Schwarzenbach hat Verständnis. Er setzt seine Hoffnungen aber in die Zeit nach der Pandemie: „Ich glaube, dass viele Menschen dann erst recht Lust haben, sich zu treffen, unterwegs zu sein und schöne Abende zu haben. Aber eben erst dann, wenn es wieder sicher ist.“

