Von Friedrich zu Fritz: Seit 150 Jahren gibt es Uhren am Untermarkt

Von: Sabine Hermsdorf-Hiss

In seinem Element: Uhren und Schmuck gibt es heuer seit 150 Jahren in dem Geschäft von Fritz Koch. © sh

Die Goldschmiede Fritz Koch feiert 150-jähriges Bestehen. Zum Jubiläum erzählt der „Herr der Uhren“ von den Anfängen und einem Schicksalsjahr.

Wolfratshausen – Die Goldschmiede Fritz Koch am Untermarkt 18 gehört zu den ältesten Geschäften in Wolfratshausen. Seit mittlerweile 150 Jahren dreht sich in dem Familienbetrieb alles um Uhren und Schmuck. Dabei war der Beruf des Goldschmieds überhaupt nicht Kochs erste Wahl. Er wollte eigentlich Musik studieren, sang schon von Kindesbeinen an in verschiedenen Chören und erlernte mehrere Instrumente. Letztendlich siegte aber doch das Handwerk.

Wolfratshausen: Goldschmiede Fritz Koch feiert 150-jähriges Bestehen

Begonnen hat alles 1858. „Der erste Friedrich war Lebkuchenbäcker und Metbrauer“, erzählt Fritz Koch. 1802 kam er von Aichach nach Wolfratshausen und eröffnete im heutigen Eiscafé Cristallo ein Geschäft. „Sein Sohn, der nächste Friedrich, wollte es aber nicht übernehmen, sondern begann 1858 eine Lehre als Silber- und Goldschmied.“ Nach zehnjährigen Wanderschaft kehrte er zurück und verdingte sich bei der Witwe seines Lehrmeisters am Untermarkt 18 als Geselle – in dem Haus, in dem auch heute noch das Geschäft betrieben wird.

1872 übernahm der Ur-Großvater des heutigen Fritz Koch das Geschäft und kaufte das Anwesen. Allerdings machte ihm die Gicht so zu schaffen, dass er bettlägerig wurde. „Daher hat sein Sohn – ebenfalls ein Fritz – das Geschäft 1902 übernommen.“ Fritz III. hatte drei Kinder: Tochter Franziska und die Söhne Fritz und Alois, die beide in Miesbach bei Meister Durneder eine Goldschmiedelehre machten. Der Älteste begann bei dem heute noch in der Branche hochgeschätzten Juwelier Hemmerle, wo er 1938 die Werkstattleitung übernahm. Diese Stelle wollte er nicht wieder aufgeben – und entschied sich gegen die Übernahme des elterlichen Geschäfts in der Loisachstadt.

Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es auch Hüte und Schuhe beim Goldschmied

Nun war der zweite Sohn, Alois, an der Reihe. „Mein Vater war der einzige Ausreißer bei all den Friedrichs“, sagt Koch und lacht. Zusammen mit seiner Frau Maria führte sein Vater die Goldschmiede mit angrenzenden Hut- und Schuhgeschäft weiter, ein Geschäftszweig, der während des Zweiten Weltkriegs als weiteres Standbein hinzugekommen war. 1968 begann dann sein Sohn, der heutige Geschäftsinhaber, mit der Goldschmiedelehre und legte den Fokus komplett wieder zurück auf Uhren und Schmuck.

Das Jahr 1976 war Kochs „Schicksalsjahr“, wie er selbst sagt. Es begann mit monatelangen Kanalbauarbeiten im Markt. Die einzelnen Geschäfte waren nur über Holzstege erreichbar. „In dieser Zeit plante ich mit einer Gruppe Wolfratshauser eine Kreuzfahrt.“ Er war unsicher, ob er seine Eltern in dieser Situation alleine lassen könne. Doch seine Mutter bestand darauf. „Zum Glück – denn auf dem Schiff habe ich meine Frau Ute kennengelernt.“

Die Bauarbeiten hatten noch andere Folgen: Der Werbekreis Einkaufsstadt Wolfratshausen wurde gegründet. Fritz Koch gehörte neben den Herren Holthaus, Boodevaar, Fraas und anderen zum Gründungsvorstand. 1990 übernahm Koch dann von seinem Vater, der zwischenzeitlich erkrankt war, das Juweliergeschäft.

Lange aktiv war Koch auch bei der Wolfratshauser Feuerwehr. Sobald der Piepser schrillte, gab es kein Halten mehr. In seinem weißen Arbeitskittel, die Aufsatzlupe noch an der Brille, sprang er aufs Fahrrad und eilte zum Gerätehaus. „Einmal rannte er dabei fast eine Kundin um“, erinnert sich Ute Koch. „Die hielt ihn im ersten Augenblick für einen Dieb, der uns gerade überfallen hatte.“

sh

