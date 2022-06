Paukenschlag: Grüne wollen Abriss von Schwarzbauten verhindern - doch Bauherr „muss bluten“

Der Eigentümer der Einfamilienhäuser am Wolfratshauser Isarspitz 24, 24a und 25 ist vom Kreisbauamt aufgefordert worden, die Immobilien bis spätestens 1. Oktober abzureißen. Es sind Schwarzbauten, so die Untere Bauaufsichtsbehörde.

Einfamilienhäuser in Wolfratshausen

Von Carl-Christian Eick schließen

Drei illegal gebaute Einfamilienhäuser in Wolfratshausen sollen bis 1. Oktober abgerissen werden. Nun plädieren die Grünen für eine „Kompromisslösung“.

Wolfratshausen – Drei neuwertige Einfamilienhäuser „dem Erdboden gleich machen? – das kann nicht sein“, stellt Assunta Tammelleo fest. Die Sprecherin der Grünen-Fraktion im Wolfratshauser Stadtrat kündigt an, dass sich ihre Fraktion mit den Schwarzbauten am Isarspitz in Weidach „noch einmal auseinandersetzen wird“. Tammelleo denkt an eine „Kompromisslösung“, schickt aber voraus: „Dem Bauherrn muss die Lösung richtig weh tun.“

Grüne wollen Abriss von Schwarzbauten verhindern - doch Bauherr „muss bluten“

Wie berichtet hat die Bayerische Staatsregierung aufgrund einer Petition des Eigentümers eine Stellungnahme zu den drei Schwarzbauten im Stadtteil Weidach verfasst. Der Vorschlag der CSU/Freie-Wähler-Koalition: Die Stadt Wolfratshausen könnte für die Grundstücke am Isarspitz 24, 24a und 25, die im Außenbereich liegen, einen Bebauungsplan aufstellen lassen – und die Schwarzbauten so im Nachhinein legalisieren. Vier von fünf Stadtratsfraktionen, das hat Bürgermeister Klaus Heilinglechner (Bürgervereinigung Wolfratshausen) wie berichtet ausgelotet, würden dies kategorisch ablehnen. Allein die sechsköpfige Grünen-Fraktion ist nach Worten ihrer Sprecherin bereit, über die Option zu diskutieren.

+ Assunta Tammelleo, Sprecherin der sechsköpfigen Grünen-Fraktion im Wolfratshauser Stadtrat. © Peter Knoblich / Archiv

Die Untere Bauaufsichtsbehörde am Landratsamt pocht auf den Abbruch der drei Häuser. Bis zum 1. Oktober soll der Eigentümer dies freiwillig tun, andernfalls droht ihm eine förmliche Abrissanordnung. „Der Abriss wäre ein Unding, eine Katastrophe“, sagt Tammelleo mit Blick auf die akute Wohnungsnot in der Loisachstadt und die „unglaubliche Ressourcenverschwendung“, die mit dem Abbruch einhergehen würde. Zudem dürfe man diese „bizarre Geschichte“ nicht nur durch die juristische Brille betrachten, sondern müsse auch die menschliche Komponente (alle drei Häuser sind vermietet) im Auge haben.

Mitleid mit dem Bauherrn hält sich „in engen Grenzen“

Damit kein Missverständnis entsteht: Ihr Mitleid mit dem Geretsrieder Bauherrn halte sich „in engen Grenzen“, so Tammelleo. Der habe bewusst gegen geltendes Recht verstoßen, nach ihrem Wissen nicht zum ersten Mal. Nun solle offenbar „ein Exempel statuiert werden“. Doch statt der Ultima Ratio, dem Abbruch der Immobilien, müsse eine Kompromisslösung her. Die könnte für Tammelleo („das ist meine ganz persönliche Meinung“) so aussehen: Die Stadt Wolfratshausen legalisiert die Schwarzbauten, indem sie einen Bebauungsplan aufstellen lässt. „Und der Bauherr zahlt zwei Millionen Euro Strafe“, betont die Grünen-Sprecherin. Diese Summe sei „sicherlich abschreckend genug“, um Nachahmungen zu verhindern. Darüber hinaus wäre nachhaltig dafür gesorgt, dass der Eigentümer nicht finanziell von seinem illegalen Tun profitiere.

Obwohl die Kommune alle Bauanträge für die besagten Grundstücke ablehnte (die Genehmigung erteilte 2014 das Landratsamt), hat die Stadt in den Augen Tammelleos „eine Fürsorgepflicht“. Die Stadt „hat die Pflicht, alles zu versuchen, um den Streitfall Isarspitz gütlich zu regeln“. Eine mögliche „Schadensminimierung“ würde in dem Verfahren auch dem Landratsamt gut zu Gesicht stehen – „das vermisse ich“. Nach ihrer Einschätzung hätte die Untere Bauaufsichtsbehörde dem Treiben des Bauherrn „auch schon viel früher und konsequenter“ Einhalt gebieten müssen.

Abriss der drei Häuser wäre „unfassbare Ressourcenverschwendung“

Da die drei Schwarzbauten in Weidach errichtet worden sind, „stehen sie in unserer Stadt, wir können uns also nicht einfach aus der Nummer raushalten“, meint Tammelleo. Sollte es zum Äußersten kommen, würde es garantiert bundesweit Fernsehbilder vom Abriss der Einfamilienhäuser geben. Das wäre nicht zuletzt wenig imagefördernd für die Flößerstadt. Schwerer wiegt für die Grünen-Sprecherin selbstredend „die unfassbare Ressourcenverschwendung“. Sie steht auf dem Standpunkt: Wenn die Behörde bei ihrer „starren Haltung“ bleibe und weiterhin „nur auf Paragrafen herumreitet“ heiße das Endergebnis „Zerstörung“. Das ist für Tammelleo „keine Lösung des Problems“. Sie appelliert an den „gesunden Menschenverstand“ der Verfahrensbeteiligten – hält aber ihre schützende Hand nicht über dem Bauherrn: „Der hat gewusst, was er macht, und muss natürlich bluten.“

Grüne wollen sich mit Schwarzbauten „noch einmal auseinandersetzen“

Zeitnah, so Tammelleo im Gespräch mit unserer Zeitung, werde sich die Grünen-Fraktion mit dem Thema Schwarzbauten „noch einmal auseinandersetzen“. Sie hat durchaus den Eindruck, dass die Stimmung im Stadtrat nicht so eindeutig ist, wie Rathauschef Heilinglechner nach internen Gesprächen berichtet hatte. Tammelleo sieht auch in anderen Fraktionen Stadträte, die an einer Debatte, das heißt, Lösungsfindung interessiert seien. (cce)

