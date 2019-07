Halameks heiße Samba-Show auf der Loisach

Dominik Halamek ist bekannt für seine mitreißenden Shows. Mit der „Noche Latino“ setzte der Wolfratshauser noch eins drauf.

Wolfratshausen – In seiner Begrüßung bittet Bürgermeister Klaus Heilinglechner die Besucher des Flussfestivals, während der Vorstellung nicht zu tanzen. Da ahnen die Zuschauer – vor allem diejenigen, die Dominik Halameks Shows kennen –, dass der Hinweis begründet sein könnte. In der Tat animierte die tempo- und actionreiche „Noche Latino“ mit ihren heißen Samba- und Salsa-Rhythmen dazu, selbst die Hüften kreisen zu lassen. Am Ende, als Halameks 25-köpfige Truppe von der auf der Loisach schwimmenden Bühne auf die voll besetzte Tribüne am Ufer zum Tanzen kommt, hält es dann auch keinen mehr auf seinem Platz.

Nach den hochsommerlichen Temperaturen zuvor passte das Wetter am Sonntagabend auf den ersten Blick nicht unbedingt zur „Noche Latino“. Auf den zweiten stellte sich jedoch heraus, dass die kühleren Temperaturen genau den Kern des aktuellen Stücks aus der Feder des Choreografen, Tänzers und Akrobaten Dominik Halamek (35) trafen: Mit einer burlesken Mischung aus Volkstanz und Latin-Dance wollte der Wolfratshauser den Kontrast zwischen eher zurückhaltender bayerischer Gemütlichkeit und südamerikanischem Temperament aufzeigen – der so stark allerdings gar nicht ist, wie sich herausstellte.

Wer des Spanischen mächtig ist, mag sich zunächst an der falschen Schreibweise von „Noche Latino“ gestört haben (korrekt wäre „Noche Latina“). Auch der Name des Kreuzfahrtschiffs „MS Latino“, auf dem sich alles abspielt, müsste eigentlich weiblich sein. Aber auf diesem Schiff hat eine Kapitänin das Steuer fest im Griff, weshalb alle Rollen ein wenig vertauscht sind. An Bord befinden sich unter anderem Urbayer Michi Huber (herrlich gespielt von Manfred Abholzer) und seine Holde Sabine (Sabine Maiß) auf Silberhochzeitsreise. Der Gatte kann nur schwer den Verlockungen der feurigen Brasilianerin Anna-Maria widerstehen, während seine bessere Hälfte heftig mit einem nicht minder heißblütigen, dunkelhäutigen Kellner flirtet. Klar, dass die beiden nach allerlei Turbulenzen zum Schluss wieder zueinanderfinden. Doch bis es so weit ist, entzündet Dominik Halamek, selbst in einer Rolle als Unterhaltungschef zu sehen, ein Feuerwerk an Musik, Tanz und Artistik.

Vier junge Burschen aus dem Trachtenverein Almrösl Hohenschäftlarn (einer ist Halameks Neffe) legen einen waschechten Schuhplattler auf die Bühne. Dieser geht nahtlos über in eine Show von fünf mit Gold, Glitzer und Federn geschmückten Latinas. Trommler, ein Feuerschlucker, Schwertkämpfer und eine Breakdance-Gruppe schließen sich an. Höhepunkt ist die Luftakrobatik-Nummer von Svetlana Wottschel, mit der Halamek schon mehrfach zusammengearbeitet hat. An einem überdimensionalen Kronleuchter, der am Ende des Tribünendachs befestigt ist, vollführt die junge Frau ihre waghalsigen wie anmutigen Figuren.

Nach tosendem Applaus verabschiedet sich der Schöpfer der „Noche Latino“, die er im Übrigen nur fürs Flussfestival auf die Beine gestellt hat, mit einem Dank an sein „tolles, toujours gut gelauntes Team“ und mit einer Bitte an seine Heimatstadt Wolfratshausen: „Ich möchte, dass das Flussfestival noch lange erhalten bleibt, weil es einmalig und wunderbar ist.“

tal

