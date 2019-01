Wolfratshausen hat den Fasching eingeläutet: Tollitäten regieren bis in den März

Die Narreninsel Wolfratshausen hat am Samstag in den Geretsrieder Ratsstuben ihre neuen Prinzenpaare inthronisiert. Der Krönungsball ist der Auftakt einer besonders langen Faschingssaison.

Wolfratshausen/Geretsried – Es muss ein erhabenes Gefühl sein. Langsam schreiten Katharina I. (18, bürgerlich Katharina Huber) und Maxim I. (24, bürgerlich Maxim Haid) durch den Ratsstubensaal, so wie es sich für Faschingsregenten gehört. Mal baut das Prinzenpaar eine elegante Drehung ein, dann wieder einen Knicks, dazu glitzern ihre edlen blauen Gewänder im Partylicht. Das Publikum tobt, viele zücken ihre Handykameras, alle klatschen – und eine Frau streckt sogar ein „Fanclub“-Banner in die Höhe. Ja, jetzt kann der Fasching im Nordlandkreis kommen.

Die Inthronisation der Prinzenpaare der Narreninsel Wolfratshausen ist der offizielle Auftakt in die närrische Zeit. Traditionell findet der Krönungsball in Geretsried statt. Auch heuer ist die Show weder neu noch innovativ, aber das muss sie auch gar nicht: Es ist das Zeremoniell der Routine, das den rund 200 Faschingsfreunden um die Präsidenten Franz Hübler und Renate Schwabe Jahr für Jahr so unglaublich viel Spaß macht. So geht es einerseits darum, den Trainern und Helfern im Hintergrund Danke zu sagen und andererseits natürlich ums Tanzen. Die wochenlange Schinderei im Training soll sich ja auszahlen.

Die Kinder der „Speedys“ fetzen am Samstagabend zusammen mit den Kinderprinzen Elias Khatib (11) und Elisabeth Magerl (11) als Clowns über die Tanzfläche. Die Jugendgruppe „Dancing Fires“ schlüpft in ein Wunderland aus Tanz und Akrobatik. Und die große Garde „Island Dancers“ reist in ihrem Auftritt zurück in die wilden 1980er-Jahre. Die Choreografien wirken in diesem Jahr allesamt aufwendig und raffiniert, die Kostüme mit viel Glitzer sind wie immer wunderschön. Eltern und Freunde applaudieren lang und heftig.

„Nach der staden Zeit ist jetzt die närrische Zeit angesagt“, sagt Geretsrieds Bürgermeister Michael Müller auf der Bühne. Er und der Wolfratshauser Rathauschef Klaus Heilinglechner überreichen die goldenen Schlüssel zu den Rathäusern, denn ab jetzt regieren die Tollitäten. „Ab morgen sind wir weg“, frotzelt Heilinglechner. „Ich habe extra nochmals mein Büro aufgeräumt.“ Der Urlaub, würde er denn wirklich stattfinden, wäre dieses Jahr besonders lang: Die närrische Zeit geht bis in den März, Rosenmontag ist am 4. März. Die Narreninsel lässt keinen Zweifel daran, dass sie für diese lange Faschingszeit die nötige Ausdauer hat. dor