„Hausarztpraxis am Bahnhof“ hat eröffnet

Das Team der neuen „Hausarztpraxis am Bahnhof“: (v. li.) Internist Matthias Krieg mit Ehefrau Tian Tian Krieg-Wu und Tochter Luisa, Seline Frankl, Nicole Dissinger, Manuela Schönherr und Allgemeinmediziner Matthias Hartmann. © Wolfgang Tutsch

Internist Matthias Krieg und Allgemeinmediziner Matthias Hartmann haben eine Doppel-Praxis eröffnet. Sie liegt nahe der bisherigen „Hausarztpraxis am Bahnhof“.

Wolfratshausen – Anfang des vergangenen Jahres übernahm der Internist Matthias Krieg die Wolfratshauser Praxis von Dr. med. Eberhard Rohrer. Vor Kurzem eröffnete er jetzt gemeinsam mit seinem Kollegen, dem Allgemeinmediziner Matthias Hartmann, in der Nähe der bisherigen Räume die neue „Hausarztpraxis am Bahnhof“. Hier, an der Bahnhofstraße 31, stehen nun auf rund 250 Quadratmetern helle und vor allem barrierefrei erreichbare Praxisräume zur Verfügung.

„Ich bin den Handwerkern dankbar. Im November haben wir uns entschlossen, die Räume zu übernehmen, in denen sich zuvor ein Laden befand. Im Dezember begann der Umbau, und nun konnten wir bereits umziehen und die neue Praxis eröffnen“, freut sich Matthias Krieg. Helle, große und freundliche Zimmer erwarten die Patienten, die unmittelbar am Haus parken oder auch am nur wenige Meter entfernten Bus- und S-Bahnhof ankommen können. In der Praxis stehen Sprechzimmer, Labor, diverse Untersuchungsräume mit EKG, Fahrrad-Ergometer und Ultraschalldiagnostik zur Verfügung. Für die Patienten gibt es auch eine behindertengerechte Toilette.

Doppel-Praxis bildet gesamte Bandbreite ab

Der Internist und Notfallmediziner Matthias Krieg hat als Praxispartner seinen Kollegen Matthias Hartmann gewonnen, einen Allgemeinmediziner mit einer umfangreichen Erfahrung im Bereich Neurologie. Dazu kommen drei medizinische Fachangestellte sowie Kriegs Ehefrau Tian Tian Krieg-Wu, eine ausgebildete Krankenschwester.

Aufgrund der Ausbildungen und Erfahrungen kann dieses Team nach eigenen Angaben die gesamte Bandbreite der in einer Hausarztpraxis anfallenden Diagnostik und Behandlung anbieten – einschließlich der nötigen Hausbesuche. Aufgrund der raschen Fertigstellung der Räumlichkeiten war ein nahezu fließender Übergang von der alten Praxis auf die neue gewährleistet. wt

