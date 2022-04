Helferkreis bittet um Fahrräder für Kriegsflüchtlinge

Von: Sabine Hermsdorf-Hiss

Bitten um Fahrräder für ukrainische Flüchtlinge: (v. li.) Werkstattleiter Erwin Braukmann mit Thomas Hepperl, Dieter Kaufmann und Lothar Engel. © Sabine Hermsdorf-hiss

Der Asylhelferkreis in Wolfratshausen bittet um Unterstützung: Dringend benötigt werden Fahrräder.

Wolfratshausen – Seit 2016 werden in der Garage neben dem ehemaligen Pfarrheim am Loisachbogen gespendete Gebrauchträder wieder flott gemacht. Sie werden dann gegen einen geringen Betrag an Flüchtlinge und Asylbewerber abgegeben, um diesen ein Stück Mobilität zu geben. „Zehn bis 30 Euro, je nachdem wie hoch der Reparaturaufwand war, hätten wir gerne pro Rad“, sagt Erwin Braukmann, Mitglied im Asylhelferkreis Wolfratshausen und ehrenamtlicher Leiter der Werkstatt. So sollen die Kosten gedeckt werden. „Für Kinderfahrräder verlangen wir nichts.“

Diese Fahrräder werden für Kriegsflüchtlinge benötigt

Nun bittet der Helferkreis um weitere Spenden. „Wir brauchen besonders Kinder-, Jugend-, und Damenräder“, zählt Braukmann auf. Einzige Bedingung: „Sie sollten im gebrauchsfertigen Zustand sein.“ Kleine Fehler seien kein Problem, aber nichts, an dem man erst zwei, drei Wochen schrauben müsse. Gebraucht werden die Fahrräder für Flüchtlinge aus der Ukraine. Daher möchten die Ehrenamtlichen auch möglichst keine Spende verlangen. „Diese Menschen haben hier ja noch kein Konto oder Geld“, sagt Braukmann.

Abgegeben werden können die Fahrräder jeden Dienstag zwischen 10 und 12 Uhr sowie 16 und 18 Uhr. Wer nicht die Möglichkeit hat, es selbst vorbeizubringen, kann unter Telefon 01 63/ 7 62 28 10 um eine Abholung bitten. (sh)

