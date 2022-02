Helmfried von Lüttichau in der Loisachalle: Ein echter Typ

Von: Andrea Weber

Teilen

Drei, die sich mögen: Helmfried von Lüttichau (Mitte) mit seinen „Special Guests“ Johannes Ringlstetter (li.) und Christian Tramitz (re.) © Sabine Hermsdorf-Hiss

Der Auftritt von Helmfried von Lüttichau war mit Spannung erwartet worden. Schließlich hat er als Staller in „Hubert und Staller“ ein Stück weit Geschichte geschrieben.

Wolfratshausen – Viele Jahre war Helmfried von Lüttichau unverzichtbarer Bestandteil des schrulligen Polizisten-Duos „Hubert & Staller“, das den Ruf Wolfratshausens in die ganze Republik trug. Am Freitag kehrte er mit seinem neuen Solo-Programm „Plugged“ an die alte Wirkungsstätte zurück. Die Erwartungen waren riesig und die Loisachhalle bei Einhaltung der Maskenpflicht ausverkauft, voll mit eingefleischten Hubert-mit-und-ohne-Staller-Fans.

Lauter eingefleischte Hubert-und-Staller-Fans im Publikum

So wie Hermann Paetzmann, der mit einer sperrigen Mappe erschienen war. Darin enthalten: Fotos der berühmten Kriminaler, die er nach der Show überreichen wollte. In seiner Druckerei in Wolfratshausen wurde schon zwei Mal gedreht. „Ja, ich durfte schon mal mitspielen“, erzählt Laiendarsteller Paetzmann – nämlich als blutverschmierte Leiche. Dann kommt er schon mit lautem Beifall auf die Bühne: Ex-Staller Helmfried von Lüttichau.

Volles Haus: Die Loisachhalle war am Freitagabend ausverkauft, es herrschte Maskenpflicht. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Vor dem Moltonvorhang liegen ein paar Requisiten etwas unaufgeräumt am Boden, mitunter auch eine rote E-Gitarre, der rote Faden im Programm. Eigentlich, so erzählt er im Plauderton, wollte Lüttichau immer ein Rockstar werden. Geworden ist aus ihm dann ein Hobbygitarrist, ein Dichter, ein bis zur Rolle „Staller“ eher unbekannter Theaterschauspieler und ein talentierter Dialektredner. Vor allem aber ist er ein echter Typ. So eine Art zeitgenössischer Karl Valentin. Von ihm habe der gebürtige Hannoveraner das Bayrisch-Sein abgeschaut, wie er dem Publikum eingangs verrät.

Alle Nachrichten aus Wolfratshausen lesen Sie hier.

Immer wieder gibt es Zurufe aus den Publikumsreihen, so als wäre man per Du und würde sich schon ewige Zeiten kennen. Auf die angekündigten Special Guests – Schauspielkollege Christian Tramitz und Kabarettist Johannes Ringlstetter, der in der Serie den halbseidenen Yazid spielt – müssen die Fans allerdings bis zum Ende des zweistündigen Soloauftritts warten. Denn Graf Lüttichau, übrigens ein echter Blaublütiger aus einem meißnischen Adelsgeschlecht, hatte genug aus seinem Leben zu erzählen, angefangen von der Jugend.

Lesen Sie auch: Hubert ohne Staller feiert Jubiläum

Eine Augenweide scheint der junge von Lüttichau nicht gewesen zu sein. „Ich war zu dick, sah aus wie Miss Piggy mit Prinz-Eisenherz-Frisur“. Und mit dem Sport war es auch nicht weit her, weshalb ihn Christian Tramitz einmal einen „Bewegungslegastheniker“ genannt habe. Als „Zuagroaster“ hat er sich alsdann in die „Untiefen des bayerischen Dialekts“ vorarbeiten musste, um den urwüchsigen Bayern mit seiner grobschlächtigen Aussprache überhaupt zu verstehen. Das ist ihm prächtig gelungen, wie mit vielen anderen Dialekten auch.

Der echte Adelige spricht viele, viele Dialekte

Heute ist Lüttichau Multilinguist und spricht während seiner Erinnerungen aus dem Künstlerleben je nach Begebenheit einwandfreies Hessisch, Sächsisch, Wienerisch. Er ist einfach ein Mensch auf der Bühne, wie der Kumpel am Stammtisch. Er ist, wie er ist und erzählt drauf los, greift zur Gitarre, singt ein bisschen, bricht wieder ab. Dann kramt er hinterm Bühnenvorhang herum, kommt als langhaariger Rockmusiker zurück und singt sein Lied: „Ich fürchte nichts“.

Das Beste kommt am Ende - die „Special Guests“

Ganz am Ende – darauf hatte das Publikum lange gewartet – kamen seine Film-Kollegen auf die Bühne. Mit einem „Knocking on Heavens Door“ verabschiedeten sich die schrulligen TV-Kriminaler, nicht unbedingt instrumental exzellent, dafür sympathisch und humorvoll.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter.