Her mit den süßen Früchtchen: Drei leckere Erdbeer-Rezepte aus dem Landkreis 

Auf den Erdbeerfeldern in der Region herrscht derzeit Hochbetrieb, die Ernte ist reichlich. Die süßen Früchte schmecken nicht nur pur, sondern auch als Torte, Roulade und Marmelade.

Bad Tölz-Wolfratshausen –Tiefrot, süß und Inbegriff der warmen Jahreszeit: Die Erdbeere lässt sich für zauberhafte Kreationen in der Sommer-Küche nutzen – ob süß, pikant, roh oder gekocht. Auf den Erdbeerfeldern von Hans Sonner ist die Saison in vollem Gange. In Gelting, Königsdorf, Bad Tölz, Weilheim, Iffeldorf und Spatzenhausen heißt es auf den Feldern: selbst sammeln, was das Zeug hält. Die warmen Temperaturen und der frühe Sommer versprechen eine reiche Ernte.

„Die Qualität der Erdbeeren ist in diesem Jahr super, wir hatten weder Frost noch Hagel“, sagt Erdbeerfeld-Betreiber Sonner. „Ein Traum.“ Nur etwas mehr Regen dürfte für seinen Geschmack sein. Die beste Erntezeit ist jetzt. „Ab Juni gibt’s den vollen Ertrag auf den Feldern“, sagt der Königsdorfer. Abgerechnet wird auf Sonners Erdbeerfeldern pro halbes Kilo (2,38 Euro).

All die selbstgepflückten Früchtchen wollen natürlich verarbeitet werden. Dafür haben uns drei Frauen aus dem Landkreis ihre besten Erdbeerrezepte verraten. Rosi Ertl von Rosi’s Café in Oberherrnhausen schwört auf ihre Erdbeertorte mit Kakao und Joghurt. Kreisbäuerin Ursula Fiechtner aus Wackersberg streicht sich zum Frühstück gern selbst gemachte Erdbeermarmelade aufs Butterbrot. Und Hauswirtschaftslehrerin Martha Neuerburg backt mit ihren Schülern regelmäßig die heiß geliebte Erdbeerroulade – perfekt auch für jüngere Kinder.

Schokoladige Erdbeertorte

In „Rosi’s Café“ in Oberherrnhausen können sich die Gäste in der Erdbeersaison eine von Inhaberin Rosi Ertl kreierte Erdbeertorte mit Schokobiskuit und Joghurt schmecken lassen.

Für den Biskuitboden



Eiweiß steif schlagen und zur Seite stellen. Eigelb, Zucker, Vanillezucker und Wasser schaumig rühren. Kakao, Mehl, Stärke und Backpulver unterrühren, dann den Eischnee unterheben. Die Masse 25 Minuten bei 170 Grad Umluft backen. Auskühlen lassen und einmal quer durchschneiden.

Für die Erdbeerfüllung

1 Kilo Erdbeeren

4 Blatt weiße und

4 Blatt rote Gelatine

500 Gramm Naturjoghurt

200 Gramm Quark

1 Schuss Zitronensaft

100 Gramm Zucker

3 Becher Sahne

Einen Tortenring um den unteren Biskuitboden legen, etwa die Hälfte der Erdbeeren halbieren und mit der Schnittfläche außen am Tortenrand anbringen. Die Gelatine in kaltem Wasser einweichen. 500 Gramm Erdbeeren pürieren und mit Joghurt, Quark, Zitronensaft und Zucker mischen. Die Gelatine auflösen und unter die Masse rühren. Sahne steif schlagen und unterheben. Die Masse auf den ersten Boden gießen und mit klein geschnittenen Erdbeeren belegen. Den zweiten Boden draufsetzen und die restliche Erdbeer-Masse darübergießen. Das Ganze über Nacht ziehen lassen. Dann den Tortenring lösen und die Torte mit Sahne, Erdbeeren und Schokostreuseln verzieren.

Erdbeermarmelade mit Rhabarber

Kreisbäuerin Ursula Fiechtner mag es gerne schnell und einfach. Ihre Erdbeermarmelade verfeinert sie mit Zutaten aus dem eigenen Garten. Heuer setzt die Wackersbergerin auf säuerlichen Rhabarber und die besondere Note der Felsenbirne.

Das Grundrezept

1 Kilo Erdbeeren

1 Kilo Gelierzucker (1:1)

1 Zitrone

Rhabarber und Felsenbirne nach Wunsch zum Verfeinern

Erdbeeren, Rhabarber und Felsenbirne pürieren und zusammen mit dem Gelierzucker in einem Topf für drei bis vier Minuten zum Kochen bringen. Saft einer Zitrone dazugeben, sonst bleibt die Marmelade recht flüssig. Die heiße Masse in frisch ausgekochte oder heiß ausgespülte, saubere Gläser füllen, Deckel aufschrauben und zum Auskühlen leicht kippen. Die selbst gemachte Marmelade ist etwa ein Jahr haltbar. Ursula Fiechtners Tipp: „Lieber früher verzehren, damit die rote Farbe nicht verblasst.“

Kinderleichte Erdbeerroulade

Martha Neuburger ist Hauswirtschaftslehrerin an der Geretsrieder Realschule. Jedes Jahr zur Erdbeerzeit backt sie mit ihren Schülern eine Erdbeerroulade. „Das Rezept hat sich sehr bewährt, die Roulade mögen alle gern“, sagt Neuburger. Das Beste: Das Dessert sieht nicht nur schön aus, sondern geht auch schnell und einfach.

Für den Biskuitteig

5 Eier (getrennt)

125 Gramm Zucker

1 Päckchen Vanillezucker

80 Gramm Mehl

45 Gramm Stärkemehl

1 Messerspitze Backpulver

Eiweiß zu Eischnee schlagen und zwei Esslöffel Zucker unterrühren. Eigelb mit dem restlichen Zucker und Vanillezucker schaumig schlagen, Eischnee unterheben. Mehl, Stärkemehl und Backpulver mischen, über die Eigelbmasse sieben und unterheben. Teig auf ein mit Backpapier ausgelegtes Blech geben und im vorgeheizten Ofen zwölf Minuten bei 200 Grad Umluft backen. Wenn der Teig nicht mehr klebrig ist und die Ränder noch nicht hart, ist er fertig. Ein Geschirrtuch leicht mit Zucker bestreuen, Biskuit darauf stürzen und Backpapier abziehen. Kuchen in Geschirrtuch einrollen und auskühlen lassen.

Für die Füllung

500 Gramm Erdbeeren

2 Becher Sahne

1 Esslöffel Zucker

100 Gramm Magerquark

Acht Erdbeeren zum Verzieren weglegen, die restlichen klein schneiden. Sahne, Zucker und Magerquark fest schlagen, drei Esslöffel davon in eine Spritztüte füllen. Den Kuchen aufrollen. Erdbeeren zur Sahne-Quark-Mischung geben und auf dem Biskuit verteilen. Kuchen wieder einrollen und mit acht Sahnetupfern, Erdbeeren und Puderzucker verzieren.

Von Magdalena Höcherl und Nora Linnerud