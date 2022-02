Hotelpläne und Sport parallel? Pächter bringt Fortführung des Golfclubs Bergkramerhof ins Spiel

Von: Volker Ufertinger

Teilen

Dr. Josef Hingerl (72), Geschäftsführer und Präsident des Golfclubs Bergkramerhof, kämpft um die Fortführung seines Projekts. © Achim Frank Schmidt

Eigentlich sollte Ende 2022 Schluss sein mit Golf am Bergkramerhof. Doch Pächter Dr. Josef Hingerl sucht nach Mitteln und Wegen, die Fortführung zu ermöglichen.

Wolfratshausen – Im Sommer vergangenen Jahres machte eine Nachricht die Runde, die Wolfratshausen und die Golfer-Szene überraschte. Pächter Dr. Josef Hingerl teilte in einem Newsletter an die rund 400 Mitglieder mit, dass der Golfclub Bergkramerhof nicht über Ende 2022 hinaus weiterbetrieben werden kann, weil Eigentümer Helmut Danhuber den Pachtvertrag nicht verlängert hat. Aus, Ende, Amen? Jetzt gibt es einen neuen Newsletter, in dem Hingerl einen Weiterbetrieb in Aussicht stellt. Er findet: Parallel zu den Hotel-Plänen, die Helmut Danhuber auf dem Areal schon lange verfolgt, könnte er weiter Golf spielen lassen. „Beides ist nebeneinander möglich.“ Er habe Danhuber die Zusage gemacht, als Pächter Rücksicht zu nehmen.

Hingerl beschreibt drei verschiedene Szenarien

In dem Newsletter behauptet Hingerl, dass der Golfplatz hoch über Wolfratshausen ohne ihn nicht weitergeführt werden kann. Dafür habe er Vorsorge getroffen. So habe er eine Option für die zweiten neun Loch auf dem Gelände der Familie Fagner über 30 Jahre. Außerdem habe er einen weiteren Pachtvertrag mit einem einheimischen Bauern, der auf den ersten neun Loch drei Bahnen blockiert.

Lesen Sie auch: Golfen im Lockdown: Sportler vor dem Amtsgericht

Daraus ergeben sich für den Juristen drei Szenarien. Wenn Danhuber, wie er das zwischenzeitlich angedeutet hat, Mais anbauen will, dann bedeutet dies das Ende aller Diskussion – und das Ende des Golfclubs. Möglichkeit zwei: „Herr Danhuber betreibt den Golfplatz selbst weiter und löst meine Investitionen ab.“ Diese liegen angeblich im Millionenbereich. Möglichkeit drei, und hier schließt sich der Kreis: Der Eigentümer verpachtet Hingerl erneut die Fläche für 30 Jahre, wobei er weichen würde, wenn das Hotel doch noch realisiert wird.

Angebot für Fernmitglieder - auch 2023 und 2024

Weil er diese letzte Variante für durchaus realistisch hält, bietet er Fernmitgliedern eine Option für die nächsten drei Jahre an (2022: 1710 Euro, 2023: 2250 Euro, 2024: 2750 Euro), wobei die beiden letzten Jahre nur greifen, wenn der Pachtvertrag tatsächlich verlängert wird.

Der Eigentümer widerspricht vehement

Also gibt es, allen Unkenrufen zum Trotz, doch eine Perspektive für den Goflclub am Bergkramerhof? Helmut Danhuber will davon nichts wissen. „Herr Hingerl meint immer noch, dass eine Vertragsverlängerung für ihn in greifbarer Nähe ist“, sagt er. „Dem ist nicht so. Das habe ich ihm schon Dutzende Male gesagt.“ Also doch: Aus, Ende, Amen. Danhuber vermutet, dass der Anwalt mit dem Newsletter nur seine Mitglieder beruhigen will.

Alle Nachrichten aus Wolfratshausen lesen Sie hier.

Neuigkeiten bei seinen Plänen gibt es derweil nicht. „Das liegt alles bei der Regierung von Oberbayern, die haben das letzte Wort“, erklärt er. Danhuber hatte schon zwei Anläufe unternommen, dort oben ein hochklassiges Hotel zu errichten, doch in beiden Fällen lehnte die Regierung ab. Was der dritte Anlauf bringt – abwarten. Ob es auch diesmal ein Hotel ist? Oder ein Altenheim, wie es auch gerüchteweise heißt? Dazu will Danhuber sich nicht äußern. „Wenn es so weit ist, wird es die Öffentlichkeit erfahren.“

Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.