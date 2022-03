Wolfratshausen: Historischer Verein wird 25 Jahre alt - das wird gefeiert

Von: Peter Herrmann

Stellten das druckfrische Programm vor: (v. li.) Mechthild Felsch, Ludwig Gollwitzer sowie Dr. Sybille Krafft vom Vorstand des Historischen Vereins. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Der Historische Verein in Wolfratshausen feiert 25. Geburtstag. Das neue Veranstaltungsprogramm bietet Vorträge, Führungen und Lesungen.

Wolfratshausen – Die ehrenamtliche Erforschung und Pflege der Geschichte des Altlandkreises Wolfratshausen hat sich der 1997 gegründete Historische Verein auf die Fahnen geschrieben. Daran hat sich auch im Jubiläumsjahr nichts geändert. Nachdem 2021 coronabedingt kein Programm angeboten werden konnte, präsentierte Vorsitzende Dr. Sybille Krafft gemeinsam mit den Vorstandsmitgliedern Mechthild Felsch und Ludwig Gollwitzer im Erinnerungsort Badehaus nun ein druckfrisches Faltblatt mit sechs Veranstaltungshinweisen.

Rundgang durch den Wolfratshauser Bergwald

Los geht’s bereits am Dienstag. Anlässlich des Weltfrauentags am 8. März lädt der Verein ab 16 Uhr zum Rundgang „Weibsbilder am Bergwald“ ein. Ausgehend vom Treffpunkt an der Beuerberger Straße 38d führt die Tour unter anderem zum Kathi-Kobus-Steig. Dort demonstrierten vor einem Jahr sechs Stadträtinnen dafür, dass in Wolfratshausen mehr Straßen nach Frauen benannt werden.

Erinnert wird unter anderem an die legendäre Simplicissimus-Wirtin Kathi Kobus, die einst am Bergwald ein vor allem bei Künstlern beliebtes Ausflugslokal führte. Die Autorinnen und Autoren der im Kalender „Wolfratshauser Weibsbilder“ erschienen Porträts geben bei dem rund 90-minütigen Rundgang zudem Anekdoten aus dem Leben anderer Bergwald-Bewohnerinnen wie der Littig-Schwestern zum Besten. Die Exkursion endet am Schwankl-Eck bei einer vom Kulturverein Isar-Loisach (KIL) organisierten Ausstellung von Ute Patel-Missfeld. Die Freien Wählerinnen aus Geretsried setzen dann ab 19.30 Uhr mit der Vorführung des Films „Die Unbeugsamen“ im Badehaus den Schlusspunkt des abwechslungsreichen Tages.

Gedenkabend zur Bücherverbrennung

Einer aufwendigen Organisation bedarf der Gedenkabend an die Bücherverbrennung: Am 10. Mai werden sich in der Loisachhalle ab 19 Uhr verfolgte Autoren aus verschiedenen Ländern versammeln und aus ihren Werken vorlesen. „Jugendliche aus verschiedenen Schulen stellen die verfemten Schriftsteller mit kreativen Beiträgen vor“, verspricht Krafft. Bei der in Kooperation mit der Stadt Wolfratshausen und dem Badehaus-Verein stattfindenden Veranstaltung kündigt der Historische Verein zudem Weltmusik und ein internationales Buffet an.

Kutsch- und Radlfahrt in Höhenrain

Die Geschichte der Gemeinde Höhenrain steht am 18. Juni ab 14 Uhr im Rahmen einer Kutsch- und Radlfahrt durchs Dorf sowie einer Oskar-Maria-Graf-Lesung von Ludwig Gollwitzer im Fokus. Unter dem Motto „Hoamat is a ganz großes Trumm vom Glück“ berichtet zudem der ehemalige Tölzer Pfarrer Rupert Frania über den Alltag der „Fuizler“ – so werden die Dorfbewohner aufgrund des umliegenden Mooses noch heute genannt. Im Anschluss lädt der Historische Verein im Alten Wirt zu seiner Mitgliederversammlung ein.

Exkursion ins Kloster Scheyern und nach Pfaffenhofen in die Kunsthalle

Vier Wochen später führt eine von Kaija Voss geleitete Exkursion zu „Benediktinern und Bauhäuslern“ ins Kloster Scheyern und in die Pfaffenhofener Kunsthalle (16. Juli). Über die Zukunft des „Alten Krankenhauses“ an der Sauerlacher Straße 15 in Wolfratshausen informiert der Verein mit Vorträgen am Tag des offenen Denkmals (11. September). Die Maro-Genossenschaft wird dabei auch den aktuellen Planungsstand zum Mehrgenerationen-Wohnprojekt auf dem Areal bekannt geben.

Archäologische Führung zum Buchsee

Mit einer Führung des Archäologen Markus Fagner zu einer Siedlung aus der Hallstattzeit am zwischen Münsing und Höhenrain gelegenen Buchsee endet am 9. Oktober der Veranstaltungsreigen des Historischen Vereins. Eine angemessene Feier zum 25-jährigen Bestehen muss wegen der Corona-Vorgaben wahrscheinlich auf nächstes Jahr verschoben werden.

Info

Interessierte können sich unter Telefon 0 81 71/34 59 05 oder per E-Mail an info@histvereinwor.de für die jeweiligen Veranstaltungen anmelden. Aufgrund der großen Nachfrage wird eine rasche Buchung empfohlen.

