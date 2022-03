Warum das Hochfahren der Agrarproduktion im Landkreis langwierig wäre

Von: Volker Ufertinger

Die Erhöhung der Produktion, wie sie von einigen Politikern gefordert wird, würde im Landkreis viel Zeit in Anspruch nehmen. Das fängt damit an, dass es im Landkreis überwiegend Grünland gibt. Eine Umwandlung in Ackerfläche ist nicht gestattet. © dpa

Wegen des Ukraine-Kriegs droht ein gravierender Ausfall von Getreide, Mais und Öl. Kann da nicht die heimische Landwirtschaft gegensteuern? Das ist nicht so einfach.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Vielen Menschen in Europa war nicht klar, dass die Ukraine wegen ihrer fruchtbaren Böden die Kornkammer des Kontinents ist. Erst jetzt, wo der Krieg mit Russland tobt, wird das deutlich. Und auch, dass große Ausfälle drohen, etwa beim Getreide, beim Mais sowie beim Sonnenblumenöl. Die Politik – konkret CSU-Europaabgeordnete Abgeordnete Angelika Niebler – hat aus diesem Grund dazu aufgerufen, sich selbständiger zu machen und die Produktion hochzufahren. Doch kurzfristig geht nicht. „Das funktioniert nicht auf Knopfdruck“, sagt der stellvertretende Kreisobmann Nikolaus Riesch aus Arzbach. „In der Landwirtschaft braucht alles seine Zeit.“

Die landwirtschaftliche Fläche ist vor allem Grünland

Tatsache ist, dass im Landkreis Getreide nur teilweise angebaut wird, nämlich Richtung Münchner Schotterebene, sprich: Ascholding, Egling, Icking. Der Rest besteht zum größten Teil aus Grünland. „Das verwerten wir, indem wir über die Kuh Milch und Fleisch produzieren“, erklärt Riesch. Das Grünland in Acker zu verwandeln, um verstärkt Getreide anzubauen, geht nicht so einfach – und zwar von Gesetz wegen. „Es gibt ein Umbruchverbot“, so Riesch. Wer dagegen verstößt, kriegt es mit den Behörden zu tun, und aus den Förderungen fällt man mit hoher Wahrscheinlichkeit auch raus. Auch die Landwirte, die auf ihren Feldern Weizen anbauen, stehen vor einem Problem. Denn: Der Dünger wird knapp. „Der Weizen ist aber dringend darauf angewiesen, sonst kann er nicht für das Backen verwendet werden. Es langt dann höchstens zum Viehfutter.“

Der Mais wandert meist in Biogasanlagen

Auch, was den Mais angeht, ist Deutschland von der Ukraine abhängig, 52 Prozent werden von dort importiert. Auf den ersten Blick mag das verwundern, denn auch in unserem Landstrich gehören Maisfelder zum Landschaftsbild. Allerdings: Aktuell dient der Mais vor allem dem Betrieb der Biogasanlagen. „Dafür braucht man aber nicht unbedingt Mais“, erklärt Kreisbäuerin Ursula Fiechtner. Als Alternativen bieten sich genauso Mist und Lebensmittelabfälle, so dass der Mais auch anderweitig verarbeitet werden könnte. „Das sollte halt einmal zu Ende gedacht werden“, findet sie.

Was Ölsaaten (Raps- und Sonnenblumen) angeht: Dafür sind die Böden, anders als in der Ukraine, nur bedingt geeignet. „Vor einigen Jahren, als Raps noch als Treibstoff verwendet worden ist, ist er teilweise auch angeboten worden“, erinnert sich der Arzbacher Landwirt. Es ist also möglich – aber nicht im großen Stil. „Das sind alles Einzelfälle.“

Von einer Blumenwiese wird man eben nicht satt.

Insgesamt sieht Ursula Fiechtner, dass in Sachen Landwirtschaft ein Umdenken stattfindet. „Inzwischen wird immer mehr Menschen klar, dass wir Bauern für die Ernährungssicherheit unabdingbar sind“, sagt sie. Es sei zwar traurig, dass es einen Krieg gebraucht habe, damit diese Erkenntnis reift. Trotzdem sei es dafür höchste Zeit geworden. Wenn es früher nach Gülle gerochen habe, hieß es schon mal: „Igitt, das stinkt, muss das sein?“ Das hört sie aktuell nicht mehr. Man ist jetzt eher bereit, es in Kauf zu nehmen.

Nach ihrer Beobachtung hält auch in der Politik inzwischen ein gewisser Realitätssinn Einzug. „Es kann und muss nicht immer alles öko sein, so schaffen wir die Ernährungssicherheit nicht“, sagt sie. Daher findet sie es gut, wenn Angelika Niebler dazu aufffordert, die Zielvorgaben beim ökologischen Anbau neu zu bewerten und eine temporäre Nutzung bestimmter Pflanzenschutzmittel zu gestatten. Es sei auch sinnvoll, über Flächenstilllegungen nachzudenken. Sie sagt: „Von einer Blumenwiese wird man eben nicht satt.“

