Arbeiten unter Hochspannung: Neue Schulungsstätte für Umgang mit E-Autos

Von: Sabine Hermsdorf-Hiss

Zusammenarbeit: (v. li.) Peter Bernlochner, Michael Söldner, Heinz Wegner und Dino Konrad bieten Hochvolt-Schulungen an. © sh

Für die Arbeit mit Elektroautos brauchen Mechaniker besondere Vorkenntnisse. Damit sie die erlangen, richtet der Autohof Söldner ein Schulungszentrum ein.

Wolfratshausen – Elektroautos sind auf dem Vormarsch. Die neue Mobilität erfordert ein Umdenken – nicht nur im Sinne der Nachhaltigkeit, sondern auch was den Umgang mit den Fahrzeugen angeht. Im Autohof Söldner in Wolfratshausen entsteht zu diesem Zweck eine Schulungsstätte.

„Die sogenannten Hochvolt-Fahrzeuge setzen bei den Mitarbeitern in den Werkstätten besondere Vorkenntnisse voraus“, erklärt Heinz Wegner von der Dekra-Akademie in München. Anders ausgedrückt: Der falsche Umgang mit den unter Spannung stehenden Fahrzeugen kann nicht nur gesundheitliche, sondern auch lebensgefährliche Folgen haben.

Wolfratshausen: Hochvolt-Schulungsstätte beim Autohof Söldner

Abhilfe sollen spezifische Schulungen in verschiedenen Qualifizierungsstufen schaffen. „Das ist im Prinzip wie ein Baukastensystem aufgebaut“, erklärt Dozent Peter Bernlochner. „Je nach Vorkenntnissen kann man dementsprechend einsteigen.“

Die Schulungen richten sich an alle, die mit Hochvoltsystemen in der Fahrzeugtechnik (E-Fahrzeugen, Hybrid-Technik, Brennstoffzellen) arbeiten. Dazu gehören Mitarbeiter freier Werkstätten, Fahrzeugverwerter, Autoglaser und Lackierer. Ab einem Spannungsniveau von 25 V AC (Wechselstrom) und 60 V DC (Gleichstrom) schreibt die DGVU (Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung) diese sogar vor. „Die Vorschriften wachsen mit. Und so sollen die Beschäftigten umgehend etwaige Gefahren erkennen lernen und dementsprechend reagieren können“, sagt Michael Söldner, der als Abschleppunternehmer und Werkstattbetreiber selbst im Besitz der besonderen Qualifikation ist. „Prävention ist hier unumgänglich.“

Schulungsstätte für E-Autos in Wolfratshausen soll gerade kleineren Unternehmen zu Gute kommen

An der Schulungsstätte beteiligt ist außerdem Autoteile Konrad. Der Händler stellt für den Unterricht ein Elektro-Fahrzeug und Ausrüstungsgegenstände zur Verfügung. „Man muss unterm Strich auf alle Arten von Fahrzeugen aller Hersteller vorbereitet sein“, sagt Chef Dino Konrad. Er begrüßt, auch im Sinne der Regionalität, die Zusammenarbeit ausdrücklich. „Hier haben wir jetzt ein Schulungszentrum vor Ort, das gerade kleinen Unternehmen zu Gute kommt.“

Nötig sind dafür auch eine bestimmte Hebebühne, ein Schulungsraum, aber auch die entsprechende Infrastruktur, wenn auswärtige Teilnehmer übernachten wollen. Wegner: „Hier, im Autohof Söldner in Wolfratshausen ist alles da.“

Geplant sind laut Bernlochner kleinere Unterrichtsgruppen mit acht bis zwölf Teilnehmern. „Jeder soll die Chance haben, sich aktiv einzubringen“, betont der gelernte Autoelektriker, Meister und Techniker. Die Seminare lassen sich über ein computergestütztes Training (WBT), Präsenztraining oder als Kombination von beidem variieren. sh

Info

Ansprechpartner für die Kurse ist die Dekra-Akademie (Heinz Wegner), Telefon 089/5 52 30 20 oder E-Mail muenchen.vertrieb.akademie@dekra.com.

