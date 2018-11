Hundebesitzer geht auf BMW-Fahrer los

Völlig die Nerven verloren hat am Sonntagabend ein Hundebesitzer aus Wolfratshausen. Er trat und schlug auf einen BMW ein, dessen Fahrer nach seiner Meinung zu schnell dran war.

Wolfratshausen - Am Sonntagabend sind ein Hundebesitzer (51) und ein BMW-Fahrer (25) auf der Königsdorfer Straße schwer aneinander geraten. Wie die Polizei meldet, führte der Hundebesitzer seinen Vierbeiner gegen 20 Uhr in der Königsdorfer Straße aus, als der junge BMW-Fahrer mit seinem Auto in die Geltinger Straße abbog. „Aus Unmut über die seines Erachtens überhöhte Geschwindigkeit trat der 51-Jährige gegen den BMW, woraufhin der 25-Jährige anhielt“, schreibt die Polizei. Der Hundebesitzer hatte sich aber offensichtlich noch nicht abreagiert: Er versuchte gewaltsam die Türen des BMW zu öffnen und drohte damit, seinen Hund auf den Fahrer zu hetzen. Dabei trat er weiter gegen den BMW und schlug darauf ein. Der BMW-Fahrer sperrte sich derweil im Auto ein und verständigte über Notruf die Polizei.