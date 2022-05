Hundetrainer mit Sinn für Humor: Informativer und unterhaltsamer Abend mit Holger Schüler

Von: Andrea Weber

Informativ und unterhaltsam zugleich: Hundetrainer Holger Schüler war in der Loisachhalle zu Gast. © Hans Lippert

Amüsante Geschichten und Tipps zur Hundeerziehung: Hundetrainer Holger Schüler hält in der Loisachhalle Frauchen und Herrchen den Spiegel vor.

Wolfratshausen – „Nicht der Hund ist das Problem“, sagt Holger Schüler, der aus Funk und Fernsehen bekannte Hundetrainer. In einem zweistündigen Vortrag in der Loisachhalle hielt er den Menschen und nicht den Tieren den Spiegel vor. Die eigentlichen Stars des Abends aber waren seine zwei Chesapeake-Bay-Retriever Dakota (acht Jahre) und Anoki (acht Monate), amerikanische Jagdhunde mit dunkelbraunem Kurzhaarfell, drahtiger Figur und eisgrauen Augen. Sie zeigten den rund 50 Tierfreunden, wie ein Hund hört und reagiert. Ein höchst amüsanter und kurzweiliger Abend nicht nur für Hundekenner, sondern für alle Liebhaber von Meerschweinchen & Co..

Seit 27 Jahren ist der Rheinlandpfälzer Hundeerziehungsberater und Trainer und hat schon viel bei seinen Hausbesuchen erlebt. In Wolfratshausen erzählte er amüsante Geschichten von Herrchen und Frauchen, die sich beim Gassigehen im Gebüsch verstecken, um anderen Hundebesitzern den Weg frei zu machen, und von denen, die ihrem Struppi hinterherlaufen, wenn der mal wieder Reißaus nimmt.

Hundebesitzer muss klare Grenzen setzen

Der kahlgeschorene Profi mit dem langen Zopf am Bart gestand ein, dass auch er es schwer hatte, seinem kleinen Hund Manieren beizubringen: „Hätte ich Haare auf dem Kopf, wären die schon grau.“ Schüler erläuterte teils sachlich die Beziehung zwischen Mensch und Tier, konnte aber auch aufjaulen wie ein Hund, gestikulieren und imitieren. Er holte Anoki und Dakota vor zur Bühne und veranschaulichte in der Praxis, wie Herrchen beziehungsweise Frauchen und Hunde ticken. „Mit kurzem Schwanzwedeln kann ein Hund mehr aussagen, als ein Mensch mit stundenlangem Reden“, so Schüler.

Früher bewachten Hunde Höfe und gingen mit auf die Jagd. Heute gebe es in jedem vierten Haushalt einen Hund, weiß der Experte. „Sie dürfen ins Bett, werden angezogen und mit dem Hundebobby-Car durch die Gegend gefahren.“ Jeder Hundebesitzer weiß, dass klare Grenzen gesetzt werden müssen, wie wichtig der Spieltrieb für den Hund ist und die Impulskontrolle funktionieren muss, also das Gehorchen auf Befehle. „Hundeerziehung bedeutet Verlässlichkeit aufeinander und Dankbarkeit füreinander.“

Hunde kommen nicht aggressiv auf die Welt

Das sei, so der Profi, die Basis für eine intensive Bindung. Hunde kämen nicht aggressiv auf die Welt, aber sie brauchen klare Regeln und feste Strukturen. „Wenn sie das zuhause nicht lernen, wie sollen sie wissen, wie sie sich draußen benehmen?“

Am Ende konnten sich die Besucher von Holger Schlüter persönliche Ratschläge geben lassen: „Sagen Sie, Herr Schüler, wie oft darf ich meinem Liebling die geliebte Leberwurst geben?“, fragte eine Dame am Ausgang, bevor sie ging.

