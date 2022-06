Hypovereinsbank schließt Filiale in Wolfratshausen

Von: Susanne Weiß

Ihre Tage sind gezählt: Die Hypovereinsbank hat ihren Mietvertrag für die Räume an der Bahnhofstraße 23a gekündigt. Derzeit ist das Gebäude eine Baustelle. © Hermsdorf-Hiss

Die Hypovereinsbank legt die Filiale in Wolfratshausen mit dem Standort in Geretsried zusammen. An der Bahnhofstraße gehen Ende Oktober die Lichter aus.

Wolfratshausen/Geretsried – Kunden der Hypovereinsbank in Wolfratshausen bekommen in diesen Tagen Post. Die Filiale an der Bahnhofstraße wird geschlossen und mit dem Standort des Geldinstituts an der Egerlandstraße in Geretsried zusammengelegt. „Am 28. Oktober ist der letzte Öffnungstag in Wolfratshausen“, bestätigt ein Sprecher auf Nachfrage unserer Zeitung.

An der Beziehung zwischen Kunden und Beratern ändere sich dadurch jedoch nichts, betont er. „Die Kunden ziehen mit den Mitarbeitern nach Geretsried.“

Wolfratshausen: Hypovereinsbank schließt Filiale an der Bahnhofstraße

Grund für die Zusammenlegung sei das sich ändernde Kundenverhalten. Wir prüfen, wo unsere Filialen wirtschaftlich sinnvoll sind und in welchen Regionen sich eine Zusammenlegung anbietet“, so der Sprecher. Da Wolfratshausen und Geretsried nah beieinander liegen, habe man sich für diesen Schritt entschieden. Der Standort an der Egerlandstraße solle in dem Zuge „aufgewertet“ werden.

Kunden, die keine Möglichkeit haben, nach Geretsried zu fahren, könnten die Möglichkeit der Beratung per Video oder Telefon sowie das Onlinebanking nutzen. „Das bieten wir seit zehn Jahren und auch weiterhin an“, sagt der Sprecher. sw

