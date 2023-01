Paar stoppt Tankstellenräuber: Jetzt bestellt die Polizei die zwei ein

Von: Sabine Hermsdorf-Hiss

Dankeschön: Martin Lackermeier (li.) und Gabriele Lorenzen werden durch Ersten Polizeihauptkommissar Andreas Czerweny, Leiter der Polizeiinspektion Wolfratshausen, geehrt. © Hermsdorf-Hiss

Martin Lackermeier und Gabriele Lorenzen verhalfen der Polizei zu einem schnellen Fahndungserfolg. Jetzt wurden die zwei dafür ausgezeichnet.

Wolfratshausen – Dank der Unterstützung eines Paares aus Schäftlarn konnte die Polizei im Juni 2021 einen Tankstellenräuber innerhalb kürzester Zeit festnehmen. Für dieses couragierte Eingreifen ehrte Wolfratshausens Erster Polizeihauptkommissar Andreas Czerweny jetzt Gabriele Lorenzen und Martin Lackermeier im Rahmen der „Notrufoffensive 110“ des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd.

Es war ein schöner Sonntagvormittag. Lackermeier und seine Lebensgefährtin hatten sich mit einem Bekannten zu einem gemeinsamen Frühstück verabredet. Ihr Weg führte sie von Schäftlarn aus über die B11. Ein Stopp an der Avia-Tankstelle war eingeplant, um dort noch schnell ein Paket abzugeben. Lackermeier blieb im Auto sitzen, Lorenzen ging in den Kassenraum. „Da beobachtete ich, wie jemand mit übergezogener Kapuze ebenfalls eintrat“, erinnert sich der 54-Jährige. Durch die Scheibe sah er, wie der Mann, der nun direkt neben seiner Lebensgefährtin stand, dem Kassier eine Tüte überreichte. „Der Angestellte war geschockt und reagierte defensiv“, sollte später im Polizeibericht stehen. „Er übergab das Bargeld ohne Gegenwehr.“

Das Paar verfolgte den Täter mit dem Pkw zur S-Bahn-Haltestelle

Lackermeier wartete draußen voller Unruhe. „Ich dachte mir, wenn ich jetzt reingehe, baut sich etwas auf.“ Der Unbekannte verließ kurz darauf den Kassenraum und lief in Richtung Bahnhof. „Ne, der soll nicht davonkommen“, dachte sich Lackermeier. Kaum saß seine Freundin wieder im Auto, gab der 54-Jährige Gas. Er vermutete zu Recht, dass der Täter zur S-Bahn wolle. „Ich fuhr kurzerhand entgegen der Einbahnstraße hoch zur Haltestelle.“ Zwischendurch informierte er erneut die Polizei.

Vor der Bäckerei stand eine Gruppe junger Leute an, die der Schäftlarner um Hilfe bat. Langsam ging er auf den inzwischen eingetroffenen Täter zu. „Du hast gerade eine Tankstelle überfallen? Das macht man nicht.“ Der Unbekannte warf ihm die Tüte – die Beute betrug gerade einmal 700 Euro – vor die Füße. Der Rest ist schnell erzählt: Lorenzen wies den inzwischen eingetroffenen Polizeibeamten den Weg, die nahmen den Täter fest.

Sie haben genau richtig gehandelt. Und das, ohne sich dabei selbst in Gefahr zu bringen.

„Sie haben genau richtig gehandelt“, lobte Czerweny, Chef der Polizeiinspektion Wolfratshausen, das Paar. „Und das, ohne sich dabei selbst in Gefahr zu bringen.“ Czerweny, selbst jahrelang Leiter der 2008 neu installierten Einsatzzentrale in Rosenheim, wies auf die Bedeutung der Polizei-Notrufnummer 110 hin. „Hier kann in Sekundenbruchteilen reagiert und somit Hilfe geschickt werden.“ Neben 110 Euro bekamen die beiden Schäftlarner eine Urkunde von Polizeipräsident Manfred Hauser überreicht. Er wolle sich persönlich bedanken, ist in dem Schreiben zu lesen. Und: „Bitte behalten Sie Ihr couragiertes Verhalten bei.“ (sh)

