Impfnachweis ist Fälschung: Staatsanwältin spricht von hoher krimineller Energie

Gefälscht war der Corona-Impfnachweis, den eine 51-Jährige einer Apotheken-Mitarbeiterin in Münsing präsentierte. Das hatte ein Nachspiel vor dem Amtsgericht. © Symbolfoto/dpa

Weil sie in einer Apotheke einen gefälschten Impfpass vorgelegt hatte, musste sich eine Unternehmerin (51) jetzt vor dem Amtsgericht Wolfratshausen verantworten.

Wolfratshausen/Münsing/Berg – Die Angst um ihre berufliche Existenz verleitete eine 51-jährige Frau nach eigenen Worten zu einer Straftat, für die sie sich nun vor dem Wolfratshauser Amtsgericht verantworten musste.

Am 8. November 2021 betrat die Bergerin eine Apotheke in Münsing und legte einen Corona-Impfnachweis vor, um einen internationalen QR-Code für ihr Handy zu erhalten. Doch der Impfnachweis war gefälscht. Der Betrug fiel einer Apotheken-Mitarbeiterin auf, die umgehend die Polizei verständigte.

Angeklagte litt nach eigenen Worten unter „extremen Belastungen“

„Mir tut das sehr leid“, entschuldigte sich die Angeklagte in der Gerichtsverhandlung. Im vergangenen Jahr litt sie nach eigenen Angaben unter „extremen Belastungen“. Die Inhaberin eines Dienstleistungsbetriebs in der Gemeinde Berg erklärte dem Amtsrichter, von ihrem Vermieter die Kündigung der Räumlichkeiten erhalten zu haben, sodass ein Standortwechsel des Unternehmens notwendig gewesen sei. Zudem habe sie am Pfeifferschen Drüsenfieber gelitten. „Ich hatte Todesangst und war kurz vor dem Nervenzusammenbruch“, sagte die 51-Jährige. Weil sie davon überzeugt gewesen sei, dass eine Corona-Impfung ihren Gesundheitszustand weiter verschlimmern könnte, verzichtete sie auf den Piks.

Andererseits fürchtete die Frau, dass dies berufliche Nachteile für sie bedeuten könnte. Ein Bekannter habe ihr in ihrer Notlage geholfen und einen gefälschten Impfausweis überlassen. „Ich wollte meine berufliche Existenz und mein Leben retten“, so die Angeklagte.

Gefälschte Impf-Aufkleber: Apotheken-Mitarbeiterin schaltet Polizei ein

Doch offenbar handelte es sich um eine sehr plump ausgeführte Fälschung. So unterschieden sich die Aufkleber im Ausweis deutlich von echten Corona-Impf-Aufklebern. Zudem waren die Unterschriften bei verschiedenen Daten mit demselben Stift ausgeführt. „Eine Nachfrage bei der auf dem Impfnachweis angegebenen Ärztin ergab, dass sie den Namen der angeblich Geimpften nicht kannte und diese Person nicht als Patientin bei ihr geführt wurde“, erklärte die Apotheken-Mitarbeiterin bei ihrer Zeugenaussage. Um sicher zu gehen, dass sich die Kundin den QR-Code nicht bei einer anderen Apotheke holt, stellte sie das Zertifikat dennoch aus – und rief die Polizei an.

Angeklagte beteuert: „Ich bin keine Querdenkerin“

Die Staatsanwältin bescheinigte der Angeklagten eine hohe kriminelle Energie und plädierte für eine Geldstrafe in Höhe von 90 Tagessätzen zu je 50 Euro. Richter Helmut Berger bewertete die hohe Verschuldung und den nervlich angeschlagenen Zustand der Frau als schuldmindernde Faktoren. Er verurteilte die 51-Jährige zu einer Geldstrafe in Höhe von 80 Tagessätzen zu je 25 Euro, sodass die nun wegen Urkundenfälschung verurteilte Freiberuflerin 2000 Euro statt 4500 Euro zahlen muss.

„Ich bin keine Querdenkerin sondern warte nur noch auf die Freigabe neuer Impfstoffe“, beteuerte die Bergerin nach der Urteilsverkündung. (ph)

