In dieser Wolfratshauser Kirche sollte sich jeder eine Auszeit gönnen

Für die Serie „Sommer mit allen Sinnen“ haben wir uns in der Flößerstadt auf Spurensuche begeben. Im letzten Teil halten wir in der Kirche St. Michael inne.

Wolfratshausen – Sein erster Blick fällt auf die weiße Kerze. Jedes Mal, wenn Pfarrer Florian Gruber die Kirche St. Michael betritt, vergewissert er sich, dass das Licht neben dem Taufbecken brennt. „Die Kerze zeigt, dass das hier kein Museum, sondern ein Ort der Andacht ist“, sagt der evangelische Pfarrer.

Nicht nur er betritt die kleine Kirche neben der Loisachhalle, um Ruhe zu finden und sich eine kleine Auszeit zu nehmen. „Immer wieder kommen Menschen herein, um einen Augenblick innezuhalten“, sagt Gruber. Erst kürzlich habe ihm ein Mann erzählt, dass für ihn diese kurze Einkehr nach dem Einkaufen zu einer schönen Gewohnheit geworden sei.

Im Sommer, wenn die Sonne vom Himmel brennt, Straßen und Plätze voller Menschen sind und am Badesee laut getobt wird, bietet St. Michael einen Rückzugsort. Eine Seite der hölzernen Tür steht immer offen. Es ist eine Einladung zum Eintreten. Wer den Verkehrslärm der Bahnhofstraße hinter sich lässt und das Gemäuer betritt, spürt sofort die friedliche, besinnliche Stimmung, die davon ausgeht. Er spürt, dass hier ein Ort ist, an dem Gedanken und Gefühle mehr Raum haben als laute Worte und große Gesten.

+ Kein Museum: Die brennende Kerze ist für Pfarrer Michael Gruber ein Zeichen, dass die Kirche ein Ort zur Andacht ist. © Sabine Hermsdorf-Hiss Kühl ist es im Inneren, das Licht fällt sanft durch die Rundbogenfenster hinter dem Altar. „Die Sonnenstrahlen verleihen dem Ganzen eine besondere, intensive Ausstrahlung“, sagt Gruber, während er den schlichten Altarraum betrachtet. „Hier spürt man die Spiritualität dieses Ortes.“ Der Geistliche lässt seinen Blick durch die Kirche wandern, von der halbrunden Apsis über den Steinboden hinauf zur Orgel und wieder hinunter über die hölzernen Sitzreihen. Rechts vor dem Altarraum brennt die Kerze zur Andacht, dahinter zeigt ein Wandfresko die Bergpredigt. In der Nähe steht das Taufbecken, darüber hängt eine Holzfigur. „Ein Engel aus Olivenholz, der auf die Taufkinder schaut“, erklärt Gruber. Die Figur sei ein Geschenk der Partnergemeinde von St. Michael, die in der Nähe von Bethlehem lebt.

Schlicht und einfach ist die evangelische Kirche. Es wirkt fast so, als habe sich in den 109 Jahren, die sie schon in Wolfratshausen steht, zwar alles außerhalb der Kirche verändert, nicht aber das Gotteshaus selbst. Doch auch wenn man es auf den ersten Blick nicht erkennt und schon gar nicht vermutet, ist St. Michael sehr zeitgemäß. Hinter einer Trennwand auf der Galerie an der Ostseite verbirgt sich der Gemeindesaal im Pfarramt. Dort finden ganzjährig diakonische Veranstaltungen statt, es gibt beispielsweise einen Mittagstisch für Senioren, und die Betreuungsgruppe Lichtblicke für Demenzkranke kommt zusammen.

Wenn eine Konfirmation ansteht und die 200 Sitzplätze in der Kirche nicht ausreichen, finden im Saal noch einmal 250 Besucher Platz. Weil diese das Geschehen am Altar aber nicht sehen können, wird die Zeremonie gefilmt und mittels Beamer auf eine Leinwand übertragen. „Da sind wir ziemlich modern“, sagt der Pfarrer und lächelt.

Abgesehen von diesen technischen Finessen sieht die Wolfratshauser Kirche sommers wie winters ähnlich aus. Nur die Gottesdienstbesucher wechseln. Gerade komme vor allem das „Ferienpublikum“, sagt Gruber. Weil in den Sommermonaten traditionell weniger los sei, hat er sich eine besondere Predigtreihe überlegt: „Kirche – wozu?“ In den Gottesdiensten bringt er die Gründe an, die gegen den Kirchenaustritt und für eine Mitgliedschaft sprechen und erklärt, wie die Kirche seiner Meinung nach auf die aktuellen Herausforderungen reagieren sollte. „Das Thema zieht die Leute an.“ Und wer kommt und sich darauf einlässt, spürt die stimmungsvolle Atmosphäre. Auch wenn sich der Sommer langsam verabschiedet. mh

