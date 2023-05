„In überörtlichem Kontext denken“: Nachbarstädte machen jetzt gemeinsame Sache

Von: Carl-Christian Eick

Die Nachbarstädte – links das Geretsrieder Rathaus, rechts das Wolfratshauser – wollen noch enger zusammenrücken. Aus diesem Grund ist ein neues Gremium geboren worden, dem Bürgermeister und Stadträte aus beiden Kommunen angehören. © Fotomontage: Sabine Hermsdorf-Hiss

Die Nachbarstädte Wolfratshausen und Geretsried wollen ihre Zusammenarbeit intensivieren. Vor diesem Hintergrund ist ein neuer Kooperationskreis ins Leben gerufen worden - in dem Räte aus beiden Kommunen vertreten sind.

Wolfratshausen/Geretsried – Die zwei Nachbarstädte haben übereinstimmend ein ehrgeiziges Ziel vereinbart: Wolfratshausen und Geretsried wollen von einem gemeinsamen Mittel- zu einem Oberzentrum aufsteigen. Das bedingt eine Intensivierung der bilateralen Gespräche sowie der konkreten Zusammenarbeit. Vor diesem Hintergrund haben die Kommunen den „Kooperationskreis Wolfratshausen/Geretsried“, kurz KoWG, aus der Taufe gehoben. Neben den zwei Rathauschefs Klaus Heilinglechner und Michael Müller gehören dem Gremium jeweils fünf Stadträte an.

Vor fast genau einem Jahr trafen sich die Mandatsträger aus beiden Städten sowie Verwaltungsmitarbeiter aus Wolfratshausen und Geretsried zu einem gemeinsamen Workshop. „Wir müssen uns zusammenraufen“, beschwor Geretsrieds Bürgermeister Müller seinerzeit die Teilnehmer des Treffens. Denn: Die Herausforderungen wie beispielsweise die Verkehrs- und Infrastrukturplanung macht an den Stadtgrenzen nicht Halt. Hier müssen im engen Schulterschluss Lösungen erarbeitet werden.

Für die jüngste Sitzung des Wolfratshauser Stadtrats hatte Kirsten Vogler, Geschäftsführerin im Rathaus, den komplexen Sachverhalt kurz zusammengefasst: „Insbesondere vor dem Hintergrund kontinuierlicher Aufgabenzuwächse, steigender Finanzknappheit, veränderter Anforderungen an lokale Infrastrukturen und wachsende sozial- und integrationspolitische Problemlagen gilt es, kommunalpolitische Ziele in einem überörtlichen Kontext zu denken.“ Mit demselben Wortlaut informierte Ute Raach, Geschäftsleitende Beamtin im Rathaus, die Geretsrieder Stadträte in deren jüngster Sitzung.

Die Mitglieder des neuen Kooperationskreises Dem Arbeitskreis „Kooperation zwischen Wolfratshausen und Geretsried“ (KoWG) gehören laut Kooperationsordnung, die die jeweiligen Stadträte beschlossen haben, folgende Stadträte aus Wolfratshausen an:

Dr. Manfred Fleischer (Wolfratshauser Liste), Josef Praller (Bürgervereinigung Wolfratshausen/BVW), Peter Lobenstein (Grüne), Günther Eibl (CSU) und Manfred Menke (SPD).

Der Geretsrieder Stadtrat entsendet in das Gremium Sonja Frank (Freie Wähler), Edmund Häner (Geretsrieder Liste), Kerstin Halba (SPD), Martina Raschke (Grüne) sowie Andreas Rottmüller (CSU).

Darüber hinaus zählen zum neuen Kooperationskreis, der am 11. Mai das erste Mal tagt, die beiden Bürgermeister Klaus Heilinglechner (Wolfratshausen/BVW) und Michael Müller (Geretsried/CSU) – sowie die Geschäftsführerin im Wolfratshauser Rathaus, Kirsten Vogler, und Ute Raach, Geschäftsleitende Beamtin im Geretsrieder Rathaus. (cce)

Das Ziel der forcierten Zusammenarbeit – sie fußt auf Freiwilligkeit – ist unter anderem, auf veränderte Rahmenbedingungen gemeinsam reagieren zu können, sich für themenspezifische Aufgabenbereiche zusammenzuschließen, Synergieeffekte zu nutzen und nicht zuletzt auch Mittel aus staatlichen beziehungsweise europäischen Förderprogrammen zu akquirieren.

Im Rahmen des gut vierstündigen Workshops der beiden Stadträte Anfang Mai vergangenen Jahres seien bereits „erste Meilensteine gesetzt und potenzielle Handlungsfelder definiert worden“, so die Bürgermeister Heilinglechner und Müller rückblickend. Unter dem Eindruck der Corona-Pandemie hatten die beiden damals mit Nachdruck betont, wie wichtig interkommunale Kooperationen seien. Heilinglechner und Müller machten zudem kein Geheimnis daraus, dass die Städte auch gemeinsame Sache machen wollen, um im Wettbewerb mit Kommunen im Landkreissüden nicht immer nur zweiter Sieger zu sein. Ihr Beispiel: Bei der Ansiedlung des Transfer- und Innovationszentrums im Oberland (Tizio), das wie berichtet in Bad Tölz entsteht, waren die Bewerber aus dem Norden (Wolfratshausen, Geretsried und Eurasburg) leer ausgegangen.

Das erste Treffen findet am 11. Mai statt - unter Ausschluss der Öffentlichkeit

Beim Workshop vereinbarten die Mandatsträger, dass die Arbeitsgruppe „Organisation und Zusammenarbeit“ in gleicher Besetzung zeitnah wieder zusammenkommt und ein Konzept für eine mögliche interkommunale Kooperation erarbeitet, „um den Weg einer gemeinsamen strategischen Positionierung weiterzugehen, ohne die Individualität und das Selbstverwaltungsrecht der beiden Städte infrage zu stellen oder das eigene Profil zu verlieren“. Die Stadträte Claudia Drexl-Weile, Dr. Ulrike Krischke und Dr. Patrick Lechner aus Wolfratshausen sowie Sonja Frank, Kerstin Halba und Edmund Häner aus Geretsried entwickelten mit den Rathausmitarbeitern Vogler, Raach und Helge Balbiani-Antony den Entwurf einer Kooperationsordnung. Den letzten Schliff verpassten dem Werk die zwei Bürgermeister – in beiden Stadtratsgremien wurde die Vereinbarung jetzt wohlwollend zur Kenntnis genommen.

Geplant sind regelmäßige Treffen, mindestens dreimal im Jahr. Das erste Mal tagt der KoWG am 11. Mai in der Flößerstadt, alle Sitzungen sind nicht öffentlich. Im Mittelpunkt sollen der Austausch von Erfahrungen und Informationen stehen. Darüber hinaus soll das Gremium Ideen entwickeln und interkommunale Projekte forcieren. Beschlüsse fassen kann der Kooperationskreis nicht. (cce)

